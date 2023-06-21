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В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы» из-за продолжающегося сокращения армии

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В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы» из-за продолжающегося сокращения армии

Великобритания стремительно теряет статус одной из ведущих военных держав в мире, на сегодняшний день вооруженные силы Соединенного королевства не дотягивают и до 80 тысяч человек. В Лондоне опасаются, что в дальнейшем Британия потеряет все свое влияние в НАТО.


Британия превращается из одной из ведущих военных держав в среднестатистическую европейскую страну с небольшой армией и устаревшим вооружением из-за сокращения вооруженных сил. К такому мнению пришел британский генерал Тим Редфорд, занимающий пост заместителя верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. По его словам, дальнейшее сокращение армии окончательно лишит Великобританию статуса "великой державы".

Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим свою производственную базу и не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение

- заявил Редфорд.

На сегодняшний день численность британской армии составляет примерно 76 тысяч человек, это самый низкий показатель с начала 19 века. Генерал убежден, что современная британская армия не способна реагировать на существующие мировые угрозы, а уж вести боевые действия против стран уровня России или Китая, так уж и подавно. Для исправления этой ситуации Редфорд призывает начать модернизацию британских ВС с одновременным наращиванием численности.

О том, что Великобритания больше не является одной из "великих держав", говорят уже давно. Лишившаяся своих колоний, за счет которых существовала, на сегодняшний день Британия только пытается казаться значительной, отчаянно цепляясь за уплывающее величие и делая вид, что все хорошо.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:59
    +2
    Она была эта держава..Лет сто назад.Сейчас лев на подсосе,жрет то,что останется от гиен и шавок
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:02
      +2
      После Маргарет Тетчер Англией правят ,давшие клятву на верность ЛГБТ сообществу.Это же хорошо.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:12
        0
        Да,"железная леди"..Но я все же думаю,что она не была бы железной..Просто тогда международный фон был соответствующий,и меченный сдавал позиции СССР
        1. rotmistr60
          rotmistr60 Сегодня, 11:27
          0
          она не была бы железной..Просто тогда международный фон был соответствующий,и меченный сдавал позиции СССР
          Склад характера и железная политическая хватка Маргарет Тэтчер ни как не зависели от слабовольного Горбачева, а частично были природными и частично приобретенными в политической борьбе. И это проявлялось не только во взаимоотношениях с СССР.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:00
    0
    Британия превращается из одной из ведущих военных держав в среднестатистическую европейскую страну с небольшой армией и устаревшим вооружением

    У генерала манечка величия.
    Британия давно превратилась из владычицы морей в среднестатистическую европейскую страну с небольшой армией и устаревшим вооружением
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 11:21
    0
    опыт не пропьёшь и не купишь

    Отрицательный отбор в самой Британии, многолетние интриги, желание загребать жар чужими руками ---- это никуда не делось. Науськивают Польшу и недобалтов против России, Беларуси, их уши и в укроиии и вокруг России в СА, Кавказе. ..... И против гейропы laughing
    Лев облысел, потерял зубы, стал неспособным(цензура)но не издох
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    0
    В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы»
    Неужели еще осталось, что терять? Наверное чем Англия располагает на сегодня, так это
    Мы располагаем влиянием в НАТО
    Правда разведка еще умудряется проводить определенные операции направленные против других стран и в частности России.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:21
    0
    Цепляется за былое величие вполне успешно.
    Без толкни падующего не обойтись.
    Рома подтолкнет? Или опять на ваньков из пензюковской обл надежда? Где гру и тп ссо?
    Подкоп под вестминстер и тауэр.
    Лопатой официры могут работать или толь ко покаткльные выступления штурм и освобождение заложников?