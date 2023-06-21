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Врио главы ДНР: Количество сдающихся в плен боевиков ВСУ увеличилось

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Врио главы ДНР: Количество сдающихся в плен боевиков ВСУ увеличилось

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен российским войскам на самых разных направлениях. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.


По утверждению Пушилина, украинские военнослужащие получают информацию о гуманном отношении российской стороны к военнопленным. Поэтому они перестают бояться сдачи в плен нашим войскам.

Количество сдающихся в плен заметно (я бы сказал, кратно) увеличилось

- подчеркнул Пушилин.

Отметим, что это – не первое свидетельство увеличения количества украинских военнопленных. Ранее о том, что украинские боевики стали чаще сдаваться в плен, сообщали многие российские военные корреспонденты.

Сами украинские военнопленные сообщают, что моральный дух и мотивация в ВСУ становятся все ниже. Это связано с рядом аспектов, среди которых стоит отметить ухудшение качества личного состава ВСУ в плане мотивации – все большую часть украинских формирований составляют принудительно мобилизованные гражданские лица, которые и не собирались воевать, а также – распространение среди украинских военных информации о том, что в плену у российской стороны их не ждут издевательства. Попавшие в плен боевики ВСУ отмечают и нормальное питание, и медицинское обслуживание, и нормальное отношение со стороны российских военных.

Кадровый дефицит в последнее время стал одной из главных проблем, с которыми сталкиваются украинские формирования. Это связано с тем, что многие идейные украинские националисты за полтора года спецоперации уже «выбиты», а из насильно мобилизованных гражданских лиц получаются «так себе» бойцы.

Однако мобрезерв Украины по-прежнему высок, и никакой недооценки тут быть не должно.
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8 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    +1
    Украинские военные стали чаще сдаваться в плен

    Количество пока что мизерное, но тренд радует.
    Раньше или чуть позже возникнет проблема - уже сейчас нужно на Колыме возрождать лагеря ГУЛАГ хотя бы на пару сот тыс. укронацистов.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 11:07
    +1
    Мыкола! Бросай оружие и переходи на сторону победоносных российских войск! Каждому будет гарантирована жизнь, горячий обед и собственная тумбочка!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: isv000
      Каждому будет гарантирована жизнь, горячий обед и собственная тумбочка!

      И пачка махорки !
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:07
    +2
    Военнопленные во все времена и войны будут говорить что угодно,только не о высоком воинском духе.Да и сдаются они,когда совсем подопрет.Вон,упорно лезут на наши позиции,я лично не вижу у них ни снижения потенциала ни мотивации
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вон,упорно лезут на наши позиции,я лично не вижу у них ни снижения потенциала ни мотивации

      И будут лезть, пока не закончатся.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:20
        0
        кто-то лезет, а кто-то сдаётся при первом же кипише. Пока рекорд после Марика был поставлен на днях - 50 укропов за сутки сдалось....сколько жизней их и наших сохранилось! Вчера было видео - сразу на позиции 25 человек лапки подняли, днём, сразу как наши подошли, не особо боя и было. Мотивация воевать до последнего укропов падает, и это хорошо.
  4. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 11:15
    0
    В связи с тем, что поток военнопленных с ВСУ возрос, целесообразно рассмотреть для них режимы содержания в соответствии с обстоятельствами пленения: если всушник добровольно сдался, то режим ослабленный, если захвачен в бою - то тюремный режим.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:17
    0
    Сами украинские военнопленные сообщают, что моральный дух и мотивация в ВСУ становятся все ниже.

    Показателем этих тенденций является количество дезертиров, а не пленных. В плен укропы сдаются в критических, для них, ситуациях - закончился бк, отсутствие командования, окружение и т.д., а вот об увеличении количества дизертиров - тишина. Так что пока рано говорить, что ВСУки теряют мотивацию.