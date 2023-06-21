Врио главы ДНР: Количество сдающихся в плен боевиков ВСУ увеличилось

Количество сдающихся в плен заметно (я бы сказал, кратно) увеличилось

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен российским войскам на самых разных направлениях. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.По утверждению Пушилина, украинские военнослужащие получают информацию о гуманном отношении российской стороны к военнопленным. Поэтому они перестают бояться сдачи в плен нашим войскам.- подчеркнул Пушилин.Отметим, что это – не первое свидетельство увеличения количества украинских военнопленных. Ранее о том, что украинские боевики стали чаще сдаваться в плен, сообщали многие российские военные корреспонденты.Сами украинские военнопленные сообщают, что моральный дух и мотивация в ВСУ становятся все ниже. Это связано с рядом аспектов, среди которых стоит отметить ухудшение качества личного состава ВСУ в плане мотивации – все большую часть украинских формирований составляют принудительно мобилизованные гражданские лица, которые и не собирались воевать, а также – распространение среди украинских военных информации о том, что в плену у российской стороны их не ждут издевательства. Попавшие в плен боевики ВСУ отмечают и нормальное питание, и медицинское обслуживание, и нормальное отношение со стороны российских военных.Кадровый дефицит в последнее время стал одной из главных проблем, с которыми сталкиваются украинские формирования. Это связано с тем, что многие идейные украинские националисты за полтора года спецоперации уже «выбиты», а из насильно мобилизованных гражданских лиц получаются «так себе» бойцы.Однако мобрезерв Украины по-прежнему высок, и никакой недооценки тут быть не должно.