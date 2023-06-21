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Представитель администрации США: Любые мирные переговоры по Украине должны начинаться с обсуждения «плана Зеленского»

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Представитель администрации США: Любые мирные переговоры по Украине должны начинаться с обсуждения «плана Зеленского»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по мнению американской администрации, любые мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса должны начинаться с обсуждения представленного президентом Украины Владимиром Зеленским плана, включающего в себя десять пунктов.


Кирби отметил, что американская сторона ранее уже неоднократно заявляла о поддержке предложенной главой киевского режима так называемой концепции "о справедливом мире". По мнению представителя американской администрации, любое обсуждение мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине должно начинаться с гарантий обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, представленных в состоящем из десяти пунктов плана, предложенного Зеленским.

Пресловутый план Зеленского включает в себя десять пунктов, среди которых есть требования обеспечить Украине радиационную и ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, обмен всех военнопленных, возврат Украине территорий, утерянных ею после госпереворта 2014 года, полный вывод российских войск и прекращение боевых действий и ряд других.

Стоит отметить, что "мирный план Зеленского" осуществим только в случае полной победы в вооруженном конфликте на Украине украинской армии и, соответственно, полного разгрома ВС РФ. Однако, исходя из соотношения сил и текущего положения на фронте, о победе ВСУ не может идти и речи, соответственно "мирный план Зеленского" является абсолютно неосуществимым.
Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:16
    0
    любые мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса должны начинаться с обсуждения представленного президентом Украины Владимиром Зеленским плана,

    Какой "план Зеленского", это просто кокаиновый бред наркомана.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:16
    +2
    Тупичок....специально поддерживаемый...а вот как посыпется фронт у укропов - сразу вспомнят про "переговоры", и тут главное нам про них забыть! Только вперед!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    +1
    Хайли лайкли, что этот план и писали полосатые и дали клоуну только озвучить. Вокруг одни говорящие головы........
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:21
    +1
    Не будет никаких уступок, Крым и новые области и республики в составе России их никто не отдаст обратно, так что можно сколько угодно говорить о переговорах, Украина не пойдёт на них.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:22
    0
    угу.... покурили «плана Зеленского» и как давай обсуждать..... wassat