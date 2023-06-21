Представитель администрации США: Любые мирные переговоры по Украине должны начинаться с обсуждения «плана Зеленского»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по мнению американской администрации, любые мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса должны начинаться с обсуждения представленного президентом Украины Владимиром Зеленским плана, включающего в себя десять пунктов.Кирби отметил, что американская сторона ранее уже неоднократно заявляла о поддержке предложенной главой киевского режима так называемой концепции "о справедливом мире". По мнению представителя американской администрации, любое обсуждение мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине должно начинаться с гарантий обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, представленных в состоящем из десяти пунктов плана, предложенного Зеленским.Пресловутый план Зеленского включает в себя десять пунктов, среди которых есть требования обеспечить Украине радиационную и ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, обмен всех военнопленных, возврат Украине территорий, утерянных ею после госпереворта 2014 года, полный вывод российских войск и прекращение боевых действий и ряд других.Стоит отметить, что "мирный план Зеленского" осуществим только в случае полной победы в вооруженном конфликте на Украине украинской армии и, соответственно, полного разгрома ВС РФ. Однако, исходя из соотношения сил и текущего положения на фронте, о победе ВСУ не может идти и речи, соответственно "мирный план Зеленского" является абсолютно неосуществимым.