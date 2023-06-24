Система ПВО Тайваня: переносные и самоходные зенитные ракетные комплексы малой дальности

До сих пор очень важную роль в войсковой и объектовой ПВО Тайваня играют зенитные пулемётные и артиллерийские установки (подробней здесь). Это во многом связано с тем, что правительства большинства стран, где производились зенитные ракетные комплексы, не хотели портить отношения с Пекином и продавать системы противовоздушной обороны непризнанной островной Китайской республике.
Соединенные Штаты являлись и являются основным поставщиком вооружения на Тайвань. Но после того, как произошло установление дипломатических отношений с КНР, и какое-то время на почве антисоветизма даже имело место активное китайско-американское военно-техническое сотрудничество, Вашингтон в 1980-е годы понизил градус союзнических отношений с Тайбэем.
Это в полной мере сказалось на уровне оснащённости вооруженных сил Китайской республики современными средствами ПВО. Тайвань в 1980-е годы получил очень ограниченное количество ЗРК малой дальности, и по большей части это были не самые современные системы.
Переносные зенитные ракетные комплексы
В 1970–1980-е годы многие союзники США имели на вооружении ПЗРК FIM-43 Redeye. Переносной комплекс первого поколения с неохлаждаемой ИК ГСН активно применялся в ряде вооруженных конфликтов и уже в начале 1980-х не считался последним словом техники. Хотя ПЗРК этого типа использовались не только регулярными армиями, но и поставлялись афганским душманам и никарагуанским контрас, американское руководство игнорировало неоднократные просьбы Тайбэя предоставить переносные комплексы «Ред Ай».
Только после событий на площади Тяньаньмэнь, приведших к охлаждению американо-китайских отношений и распаду СССР, американцы продали Тайваню относительно небольшую партию «Стингеров». И даже в этом случае имелся нюанс: США отказали в поставке переносных комплексов, с пусковыми установками из которых стрелок мог запускать ракеты с плеча, а согласились передать спаренные установки FIM-92 Stinger DMS, которые один человек переносить не мог.
Комплекс FIM-92 Stinger DMS (dual mount system) является носимо-возимым. Запуск ракет осуществляется с турели, на которую устанавливаются два пусковых контейнера. На турели имеются дополнительные системы питания и охлаждения ГСН ракет, сиденье для стрелка, и она через специальное связное оборудование может по радиосети принимать данные о целях от внешних источников.
Условия несения дежурства на огневой позиции у Stinger DMS лучше, чем у чисто переносного комплекса. Но его транспортировка на значительные расстояния силами личного состава затруднена, а для сборки и приведения в боевое состояние требуется время.
Первая партия из 55 турельных зенитных установок и 465 ЗУР Stinger RMP (FIM-92С) была доставлена на Тайвань в мае 1996 года. Стоимость контракта составила 80 млн долларов. За следующую партию, переданную в 1998 году и состоящую из 61 пусковой установки Stinger DMS с 728 ракетами Stinger RMP, Тайбэй заплатил 180 млн долларов.
Ракеты FIM-92С, полученные Тайванем, были не новыми, а взятыми из наличия армии США и капитально отремонтироваными. Эта третья серийная модификация ЗУР Stinger выпускалась с 1986 до 1995 год, имела улучшенную помехозащищённость и возможность адаптации системы наведения к параметрам цели. Стартовая масса ракеты – 10,1 кг. Возможно поражение воздушных целей на дальности от 200 до 4 500 м. Досягаемость по высоте – 3 800 м. Максимальная скорость ЗУР – 750 м/с.
О поставках действительно переносных комплексов с ЗУР FIM-92F удалось договориться более чем через 20 лет после поставки спаренных «Стингеров». В 2018 году заказано 122 пусковых комплекта и 250 ЗУР FIM-92F. В 2019 году достигнута договорённость о продаже ещё 254 таких зенитных ракет. Практическая реализация контракта началась в 2023 году.
Ракета FIM-92F оснащена перепрограммируемым микропроцессором Block I. Добавлен датчик опрокидывания, улучшено программное обеспечение, что привело к оптимизации процесса управления полетом ракеты. В результате повысилась вероятность поражения высокоманёвренных и малогабаритных целей.
Мобильный ЗРК M1097 Avenger
Одновременно со спаренными зенитными установками Stinger DMS вооруженные силы Китайской республики получили самоходные зенитные ракетные комплексы M1097 Avenger на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV.
В рамках контракта стоимостью 420 млн долларов было получено 74 боевых машины, 22 автомобиля «Хамви» для вспомогательных нужд зенитных подразделений, а также 1 299 зенитных ракет FIM-92С. Это приобретение позволило существенно усилить армейскую противовоздушную оборону и вывести в резерв устаревшие зенитные самоходки М42 Duster.
ЗРК «Авенджер» способен поражать воздушные цели на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5–3,8 км и дальностях 0,5–5,5 км. Масса машины в боевом положении достигает 4,3 т. Максимальная скорость по шоссе – 105 км/ч. Запас хода – до 560 км. Экипаж – 2 человека.
При относительно небольших габаритах и массе «Авенджер» имеет высокий уровень автоматизации, малое время реакции, хорошую огневую производительность и подвижность. Способен действовать как в дневное, так и в ночное время, а также в сложных метеоусловиях.
Основным компонентом комплекса является гиростабилизированная платформа, на которой установлены ТПК с ЗУР Stinger (2 пакета по 4 штуки), оптические и тепловизионные средства обнаружения и сопровождения целей, лазерный дальномер, устройство опознавания «свой-чужой», системы управления, отображения информации и связи.
В центре платформы размещена кабина оператора с прозрачным экраном, на который проецируется маркер точки прицеливания. Оператор сопровождает цель визуально, используя оптический прицел, или с помощью тепловизора при плохой погоде и ночью. Система способна автоматически сопровождать цель, определяя расстояние до цели, и производить обстрел в движении со скоростью до 35 км/ч.
В состав вооружения также входит дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет M3P производства бельгийской компании Fabrique Nationale Herstal с темпом стрельбы 1 100 выстр./мин и ёмкостью коробки 200 патронов. Пулемет монтируется с правой стороны платформы под контейнером с ракетами.
Несколько лет назад тайваньские «Авенджеры» были модернизированы, после чего получили улучшенные прицельно-поисковые средства, новую связную аппаратуру и расширенные возможности в части обмена информацией с другими средствами ПВО и внешнего целеуказания от различных источников.
Для руководства действиями батареями ЗРК «Aвенджер» предназначена мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция CS/MPQ-90 Bee Eye. Данный радиолокатор был представлен в 2015 году Чжуньшаньским национальным технологическим институтом (NCSIS).
Китайские источники пишут, что в РЛС CS/MPQ-90 Bee Eye используется фазированная антенная решетка. Точные характеристики тайваньского радара боевого режима неизвестны, но специалисты считают, что они не хуже, чем у американской РЛС аналогичного назначения AN/MPQ-64F1 Sentinel, и дальность обнаружения может превышать 100 км.
Мобильный ЗРК MIM-72 Chaparral
В 1980 году Тайвань выкупил из наличия американской армии 16 пусковых установок и 284 ракеты для ЗРК MIM-72 Chaparral. В период с 1985 по 1987 год поступило ещё 40 боевых машин и 768 ракет.
К сожалению, нет ясности с модификациями ЗРК «Чапарэл», полученными Китайской республикой. По всей видимости, комплексы, переданные в 1980 году, были раннего варианта MIM-72C, а поздние поставки – MIM-72F. ЗУР MIM-72C и MIM-72F являются вариантами авиационной ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder, адаптированными для запуска с наземной пусковой установки.
На ракете MIM-72F использовано более эффективное малодымное твёрдое топливо, что позволило увеличить максимальную дальность стрельбы с 6 000 до 9 000 м. Обновлённая ЗУР также получила новую секцию управления, доплеровский радиовзрыватель, осколочно-фугасную боевую часть повышенной эффективности массой 12,6 кг, снаряженную 3 кг октола и готовыми поражающими элементами кубической формы из вольфрамового сплава. Усовершенствования придали ракете ограниченные всеракурсные возможности, что позволяет применять комплекс на встречных курсах.
Длина ракеты составляет 2,91 м, масса – 88 кг. Максимальная скорость полёта – около 700 м/с. Дальность стрельбы: 500–9 000 м. Высота: от 15 до 3 000 м. Поиск цели экипаж осуществляет визуально, но возможно получение предварительного целеуказания от РЛС.
Боевая машина М730 и последующие модификации разработаны на базе бронетранспортера M113. В походном положении над пусковой установкой монтируются дуги, которые затем накрываются брезентовым чехлом. В результате ЗРК внешне выглядит как стандартный армейский грузовой гусеничный транспортер.
При переводе в боевое положение пусковая установка расчехляется, дуги крепятся в носовой части машины, кабина механика-водителя закрывается защитным пламеотражательным щитом.
Снаряженная масса М730А1 – около 14 т. Дизельный двигатель мощностью 145 л. с. может разогнать машину на шоссе до 65 км/ч. Экипаж – 4 человека. В дополнение к имеющимся на пусковой установке ракетам на самоходном транспортёре ЗРК «Чапарэл» в укладке ещё восемь запасных ЗУР.
На платформе позади кабины находится поворотная пусковая установка с четырьмя ракетами, где также расположена кабина оператора, оборудованная кондиционером и регулируемым сиденьем. Информация о техническом состоянии комплекса отображается на панели управления. Оператор может контролировать подготовку систем комплекса, производить выбор ракеты для стрельбы, определять последовательность их старта, а также производить тестирование систем боевой машины. Каждая самоходная ракетная пусковая установка имеет оборудование системы «свой-чужой».
В настоящее время в нескольких зенитных подразделениях ЗРК MIM-72F Chaparral, придаваемым некоторым танковым полкам, имеется 40 амфибийных боевых машин М730А1. Ожидается, что по мере поступления новых мобильных ЗРК малой дальности все тайваньские комплексы «Чапарэл» будут списаны в ближайшие годы.
Зенитный ракетный комплекс Antelope
Для замены ЗРК MIM-72 Chaparral во второй половине 1990-х Чжуньшаньский национальный технологический институт при поддержке Бюро вооружений Министерства национальной обороны Китайской Республики создал ЗРК малой дальности Antelope.
Комплекс может быть установлен на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV или любое другое транспортное средство соответствующей грузоподъёмности.
Серийные комплексы Antelope в связи с желанием сэкономить размещаются на адаптированных в военных целях компактных двухосных грузовиках, изначально предназначенных для гражданского использования.
Для самостоятельного поиска воздушных целей на загоризонтной дистанции на машине имеется трёхкоординатный радар сантиметрового диапазона CS/MPQ-7 с дальностью обнаружения до 46 км. Точное наведение и захват происходит при помощи оптоэлектронной системы, размещённой в цилиндрическом контейнере в левой части пусковой установки.
Поражение воздушных целей осуществляется ракетами с тепловой головкой самонаведения TC-1L (наземный вариант УР Sky Sword I). На пусковой установке имеется четыре готовых к применению ЗУР. Максимальная дальность стрельбы составляет 9 км.
Ракета Sky Sword I сделана на базе американской УР ближнего боя AIM-9, но в ней используются компоненты тайваньского производства. По эффективности Sky Sword I сравнима с последними модификациями «Сайдвиндера».
Заявлено, что комплекс способен поражать цели в движении. Пульт управления находится в двухместной кабине. В случае необходимости пульт может быть вынесен на удаление до 70 м.
Фактически ЗРК «Антилопа» представляет собой серьёзно улучшенный вариант ЗРК «Чапарэл», созданный тайваньскими специалистами с учётом современных требований и исходя из собственных возможностей.
В составе зенитной батареи имеется четыре самоходных комплекса. Точное количество построенных ЗРК «Антилопа» неизвестно, но в иностранных источниках пишут, что в войсках может иметься не менее 10 батарей.
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Skyguard-Sparrow
Вскоре после приобретения швейцарских 35-мм зениток Oerlikon GDF-002 командование ВВС Тайваня решило усилить противовоздушную оборону собственных авиабаз путём введения в состав зенитных артиллерийских батарей пусковых установок для ракет AIM-7 Sparrow с полуактивным радиолокационным наведением.
Для радиолокационного подсвета воздушных целей и наведения на них ЗУР использовались придаваемые артиллерийским батареям станции управления зенитным огнём Skyguard FC. Всё оборудование, обслуживаемое двумя операторами, размещается в буксируемом фургоне, на крыше которого установлена вращающаяся антенна импульсно-доплеровской РЛС, радиолокационный дальномер и телевизионная камера. Дальность обнаружения воздушных целей радиолокатором достигает 40 км. Телевизионные средства в условиях хорошей видимости берут цель на сопровождение с 12 км. Для наведения зенитной ракеты используется излучение дальномера.
Управление зенитными орудиями и пусковыми установками ЗУР компьютеризировано. Команды передаются по кабельным линиям связи. Компьютер также может использоваться для имитации боевой обстановки при тренировке расчёта. Пульт управления содержит индикатор кругового обзора, телевизионный экран, устройство ввода данных в ЭВМ, органы управления РЛС и телевизионной аппаратурой (в ручном режиме), индикаторы отображения входных и выходных данных.
В 1985 году в состав тайваньских батарей 35-мм зенитных орудий вошли пусковые установки с зенитными ракетами. На буксируемой ПУ, для которой был использован лафет 35-мм спаренной зенитки, имеется четыре транспортно-пусковых контейнера. Разворот пусковой установки в сторону цели и наведение по вертикали осуществляются электрическими приводами. В качестве зенитных ракет использовались американские модифицированные авиационные ракеты средней дальности AIM-7F Sparrow, закупленные в 1983 году количестве 500 единиц.
Учебная ракета AIM-7 Sparrow
Ракета AIM-7F в снаряженном состоянии весит 231 кг, длина – 3 660 мм, диаметр – 203 мм. Размах крыльев – 1,2 м. Ракета оснащена 36-кг стержневой боевой частью. Максимальная дальность стрельбы при запуске с истребителя может достигать 70 км. При старте с наземной пусковой установки дальность поражения воздушных целей не более 12 км.
Схема размещения и зоны поражения противовоздушных комплексов Skyguard-Sparrow на Тайване
Несмотря на приличный возраст, пусковые зенитные установки с ракетами AIM-7F по-прежнему используются ВВС Тайваня для прикрытия авиабаз. В настоящее время в строю имеется шесть батарей.
К 2011 году основные элементы стаций управления зенитным огнём были капитально отремонтированы и частично модернизированы. Помощь в проведении восстановительного ремонта оставшихся в распоряжении ВВС Тайваня ракет AIM-7 Sparrow оказала американская корпорация Raytheon Technologies. Ожидается, что зенитные пусковые с ракетами AIM-7F будут сняты с вооружения к 2026 году, после чего из компонентов системы Skyguard-Sparrow в эксплуатации останутся 35-мм спаренные автоматы, модернизированные до уровня GDF-006, и станции управления огнём Skyguard FC.
Зенитный ракетный комплекс TC-2Н Sky Sword II
Заменить освобождающуюся нишу зенитных пусковых установок Skyguard с ракетами AIM-7F должны ЗРК TC-2Н Sky Sword II, в которых используются ЗУР Sky Sword II.
Ракета Sky Sword II, созданная Чжуньшаньским национальным технологическим институтом в конце 1990-х, предназначалась для подвески на тайваньские истребители F-CK-1 A/B Ching-Kuo.
Ракета «воздух-воздух» TC-2 Sky Sword II
УР TC-2 Sky Sword II со стартовой массой 184 кг имеет длину 3 600 мм, диаметр 190 мм и несёт осколочную боевую часть массой 22 кг. Максимальная дальность стрельбы – 60 км.
В ракете используется комбинированная система наведения. После запуска задействуется инерциальное управление с возможностью радиокоррекции на траектории. При сближении с целью включается активная радиолокационная головка самонаведения с дальностью захвата около 9,5 км. Ракета, запускаемая с земли, имеет дальность 15 км.
При использовании в составе ЗРК четыре ракеты в транспортно-пусковых контейнерах размещаются на мобильной пусковой установке на базе полноприводного двухосного армейского грузовика. Длина одного ТПК с ЗУР – 4 м, снаряженная масса – 350 кг.
Первоначально в составе зенитной батареи, состоящей из машин с зенитными ракетами, планировалось использовать автоматизированную 40-мм артиллерийскую установку с радиолокационным наведением Т92. Однако в дальнейшем по финансовым причинам от этого отказались. В 2019 году было заказано шесть батарей и 246 ракет.
Стандартная зенитная батарея TC-2Н Sky Sword II состоит из четырёх самоходных пусковых установок, РЛС обнаружения воздушных целей и станции наведения с параболической антенной, поднимаемой на телескопической штанге.
В настоящее время испытана и запущена в серийное производство усовершенствованная ракета TC-2С с дальностью при запуске с истребителя до 100 км и максимальной скоростью полёта 6М. Ожидается, что в случае старта ракеты с наземной ПУ дальность стрельбы может достичь 25 км.
Продолжение следует...