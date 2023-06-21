Военное обозрение
Войти Регистрация

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что музеи уже просят подбитые российскими военными танки Leopard

14
Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что музеи уже просят подбитые российскими военными танки Leopard

В настоящее время многие российские музеи уже начали просить у ВС РФ подбитые танки Leopard немецкого производства для своих коллекций. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


Количество подбитой и трофейной военной техники западного производства после контрнаступления ВСУ ощутимо увеличилось. Естественно, это обстоятельство вызывает растущий интерес у музеев. К тому же, такую технику надо показывать людям, чтобы они видели результаты спецоперации.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР подчеркнул, что «заказов» на подбитые танки немецкого производства и другую западную военную технику уже довольно много.

Но я говорю: «Ребят, дайте отодвинуть ВСУ». Потому что сейчас эта техника находится в серой зоне. Это нужно показывать, нужно демонстрировать, но это чуть позже

- подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

В процессе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении было брошено в бой большое количество военной техники западного производства. Сейчас военной техники западного производства, которая была захвачена российскими войсками в подбитом состоянии, достаточно много. Больше всего ее, по словам Пушилина, скопилось в районе Времевского выступа.

Врио главы ДНР подчеркнул, что российские военные рассказывают о том, что ранее и не видели такое количество западной военной техники. Кстати, многие западные военные аналитики подчеркивают, что и Украина, и ее покровители в НАТО явно переоценили возможности бронетехники американского и европейского производства, и это было одной из главных ошибок в процессе организации и осуществления украинского контрнаступления.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:11
    +5
    музеи уже просят подбитые российскими военными танки Leopard

    Кто за Кубинку, ставим +
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 11:18
      +8
      Кубинка и так всё получит я бы эту технику поставил в более интересных местах в международных аэропортах например и возле западных посольств.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:22
        +3
        например и возле западных посольств.
        возле ебн-центра в Свердловске, и побольше
      2. grem
        grem Сегодня, 11:22
        +2
        Цитата: BARKAS
        Кубинка и так всё получит я бы эту технику поставил в более интересных местах в международных аэропортах например и возле западных посольств.

        Именно так нужно в первую очередь ..!!! И еще в городах Донбасса и ЛНР ,а потом уже вглубь России Эффект был бы огромный особенно на молодежь ! Они должны понять ,что такое запад и как с ними нужно себя вести . soldier НЕ ВЕРЬ,НЕ БОЙСЯ,НЕ ПРОСИ !
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:14
    +2
    Цитата: Trapp1st
    музеи уже просят подбитые российскими военными танки Leopard

    Кто за Кубинку, ставим +

    В Кубинку 2. Один в Патриот, другой в Танковый музей.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:17
      +2
      Один в Патриот
      Из за патриота начали Кубинку раздергивать, а это лучший танковый музей в мире. Патриот пусть своим делом занимается, торгует гречкой и встречает делегации.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:15
    -1
    Начало экспозиции любого музея-жареные колорады. Забыть нельзя.
    Помнить вечно.
    Настроения сала продажного должно быть уаековечены.
    Амнистию для памяти дома профсоюзов?
    Кто вторым хрущем станет?
    Казнить бандеровцев нельзя помиловать.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:16
    +3
    Напротив немецкого посольства поставить надо. Самый раздолбанный и дырявый.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: paul3390
      Напротив немецкого посольства поставить надо. Самый раздолбанный и дырявый.

      Обязательно и фотографии большога формата с их зверствами на Украине и Белоруссии ...И что можем повторить ,если не прекратят ..Шольца повесить !!
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: paul3390
      Напротив немецкого посольства поставить надо. Самый раздолбанный и дырявый.
      - и с вязанкой ливерной колбасы на стволе.
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:18
    +1
    +Только чтобы в музее можно было посидеть в танке и полазить внутри, а не просто посмотреть из за заграждения.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      +Только чтобы в музее можно было посидеть в танке и полазить внутри, а не просто посмотреть из за заграждения.

      Мальчишек пускать и объяснять что это и откуда ..В памяти у них на всю жизнь это отложится и без уроков истории !
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:18
    0
    что и Украина, и ее покровители в НАТО явно переоценили возможности бронетехники американского и европейского производства,
    ...а кухаркам и клоунам не дано трезво оценивать боевую технику а уж тем более её эксплуатировать
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:25
    0
    музеи уже начали просить у ВС РФ подбитые танки Leopard

    Что значит "просить"?)))
    Отдавать только по бартеру на БПЛА камикадзе.
    Цена немецкого Leopard 2A6 составляет $6,79 млн.

    Так, стоимость за дрон-камикадзе Ланцет-3 составляет 1 млн. русских рублей, что равняется 12 000 баксов США.

    Т.е. 566 Ланцетов за танк.