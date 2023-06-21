Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что музеи уже просят подбитые российскими военными танки Leopard

Но я говорю: «Ребят, дайте отодвинуть ВСУ». Потому что сейчас эта техника находится в серой зоне. Это нужно показывать, нужно демонстрировать, но это чуть позже

В настоящее время многие российские музеи уже начали просить у ВС РФ подбитые танки Leopard немецкого производства для своих коллекций. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Количество подбитой и трофейной военной техники западного производства после контрнаступления ВСУ ощутимо увеличилось. Естественно, это обстоятельство вызывает растущий интерес у музеев. К тому же, такую технику надо показывать людям, чтобы они видели результаты спецоперации.Временно исполняющий обязанности главы ДНР подчеркнул, что «заказов» на подбитые танки немецкого производства и другую западную военную технику уже довольно много.- подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».В процессе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении было брошено в бой большое количество военной техники западного производства. Сейчас военной техники западного производства, которая была захвачена российскими войсками в подбитом состоянии, достаточно много. Больше всего ее, по словам Пушилина, скопилось в районе Времевского выступа.Врио главы ДНР подчеркнул, что российские военные рассказывают о том, что ранее и не видели такое количество западной военной техники. Кстати, многие западные военные аналитики подчеркивают, что и Украина, и ее покровители в НАТО явно переоценили возможности бронетехники американского и европейского производства, и это было одной из главных ошибок в процессе организации и осуществления украинского контрнаступления.