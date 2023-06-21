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Губернатор Белгородской области рассказал об ударах, нанесенных ВСУ по региону 20 июня

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Губернатор Белгородской области рассказал об ударах, нанесенных ВСУ по региону 20 июня

К сожалению, обстрелы приграничных регионов России со стороны украинских военных не прекращаются. При этом наиболее ожесточенно ВСУ атакуют миную инфраструктуру населенных пунктов Белгородской области, в связи с чем, в некоторых из них, в частности, городе Шебекино, уже была проведена эвакуация населения.


Крайне неспокойно в регионе было вчера, 20 июня, о чем в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Со слов чиновника, обстрелам со стороны ВСУ подверглись сразу несколько районов и городских округов.

Так, по селу Лозовая Рудка Борисовского района противник выпустил 19 снарядов. К счастью, обошлось без жертв, но было нарушено электроснабжение населенного пункта.

В свою очередь, село Казинка и хутор Леоновка в Валуйском округе подверглись атаке из РСЗО «Град». По каждому из населенных пунктов было выпущено по 15 снарядов. Мирные жители не пострадали, но повреждения получили частные дома и хозпостройки.

По селу Пороз в Грайворонском округе и хутору Старый в Волоконовском районе зафиксирован минометный обстрел по 5 и 7 снарядов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попали село Муром, а также хутор Балки и Панков. Кроме того, в селе Середа зафиксирована атака вражеских беспилотников. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Наконец, в селе Вязовое Краснояружского района зафиксировано 12 прилетов. Обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

В целом, картина продолжает оставаться удручающей. Украинские войска наносят хаотичные удары по исключительно гражданской инфраструктуре, что является ничем иным, как терактом.

В связи с этим, слова президента Путина о создании «санитарной зоны» на территории Украины для предотвращения обстрелов наших мирных городов становятся всё более актуальными.
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