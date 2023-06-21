В течение минувших суток украинские формирования пытались сдерживать начатое Вооруженными силами РФ крупное наступление сразу на двух направлениях – Красно-Лиманском и Артемовском. Это признает высшее военное руководство Украины в лице заместителя министра обороны киевского режима Анны Маляр.По утверждению украинского военного ведомства, самые ожесточенные бои идут в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество в Донецкой Народной Республике. Вчера сообщалось об активных атаках ВС РФ на Купянском направлении.Кроме того, ожесточенные бои идут и на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. К настоящему времени подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации удалось выбить украинские формирования с территории села Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщают военные корреспонденты, ссылаясь на оперативную информацию с поля боя.Ранее противник сумел прорваться в населенный пункт Пятихатки, но встретил ожесточенное сопротивление российских войск. Утром 21 июня российские военнослужащие сумели выбить боевиков ВСУ за пределы населенного пункта, сейчас в селе украинских военных нет.Однако ВСУ пытаются концентрировать в районе Пятихаток резервы. Бои идут круглосуточно, но попытки противника закрепиться в селе оканчиваются неудачей. В районе Работино украинские боевики находятся в трех километрах от населенного пункта, но ВС РФ успешно удерживают позиции, одновременно нанося удары по Каменскому, Лобковому, Пятихаткам, Степному. На Угледарском участке фронта ВСУ безуспешно пытались атаковать российские позиции в районах Приютного, Ровнополя и Старомайорского.Российская армия, в свою очередь, атаковала украинские позиции в районах Победы и Новомихайловки, продвигалась в Марьинке и на юго-западных подступах к Авдеевке, а также в районе Красногоровки.