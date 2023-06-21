Подвиг экипажа под командованием старшего лейтенанта Колобанова: один из примеров применения танка КВ-1 в годы ВОВ

О первом советском боевом тяжелом танке КВ-1 сказано довольно много. Машина с мощной броней была практически неуязвима для немецких пушек вплоть до появления в 1942 году у вермахта ПАК-40. ПАК-38 была более-менее эффективна на расстоянии не более 300 метров, а ПАК-36 и вовсе – бесполезна.
В то же время, советский КВ-1 мог одновременно вести бой сразу с несколькими танками противника, что создавало огромные проблемы немецко-фашистским захватчикам.
В исторических справках и мемуарах описано множество примеров успешного применения КВ-1. Однако одним из самых ярких, безусловно, является подвиг экипажа тяжелого танка под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова.
Данное событие произошло в августе 1941 года, когда группа армий вермахта «Север» выдвинулась в направлении Ленинграда.
19 августа командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Зиновий Колобанов получил приказ сдерживать противника на пересечении дорог, ведущих к Красногвардейску, Волосово и Кингисеппа.
Экипаж Колобанова, в который помимо самого командира входили старший сержант Андрей Усов, старшина Николай Никифоров, рядовой Николай Родников и старший сержант Павел Кисельков, занял позицию по центру в 300 метрах от перекрестка. Боевую машину хорошо замаскировали и планировали использовать из засады.
В свою очередь, танки лейтенанта Евдокименко, а также младших лейтенантов Дегтяря, Сергеева и Ласточкина заняли оборону по флангам.
Уже около полудня 20 августа немцы осуществили попытку прорыва через позиции экипажей под командованием Евдокименко и Дегтяря, но, потеряв пять танков, отошли на исходные.
Примерно через 2 часа мимо замаскированного КВ-1 Колобанова прошли разведчики вермахта на тяжелых мотоциклах. Позиция советских танкистов обнаружена не была и, спустя какое-то время, на этом направлении выдвинулась колонная из 22 легких танков вермахта.
Первым же залпом КВ-1 были поражены три головных боевых машины. Затем командир орудия Усов переключился на хвост колонны. В итоге, противник потерял возможность для маневра и не смог покинуть зону обстрела.
В свою очередь, по обнаруженному танку старшего лейтенанта Колобанова был открыт шквальный огонь. Однако машина выдержала все попадания немецких орудий.
Что касается вышеупомянутой колонны вермахта, все танки в ее составе были уничтожены в ходе получасового боя. Всего же во время оборонительной операции было выведено из строя 43 боевых машины противника.