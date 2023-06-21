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Подвиг экипажа под командованием старшего лейтенанта Колобанова: один из примеров применения танка КВ-1 в годы ВОВ

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Подвиг экипажа под командованием старшего лейтенанта Колобанова: один из примеров применения танка КВ-1 в годы ВОВ

О первом советском боевом тяжелом танке КВ-1 сказано довольно много. Машина с мощной броней была практически неуязвима для немецких пушек вплоть до появления в 1942 году у вермахта ПАК-40. ПАК-38 была более-менее эффективна на расстоянии не более 300 метров, а ПАК-36 и вовсе – бесполезна.


В то же время, советский КВ-1 мог одновременно вести бой сразу с несколькими танками противника, что создавало огромные проблемы немецко-фашистским захватчикам.

В исторических справках и мемуарах описано множество примеров успешного применения КВ-1. Однако одним из самых ярких, безусловно, является подвиг экипажа тяжелого танка под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова.

Данное событие произошло в августе 1941 года, когда группа армий вермахта «Север» выдвинулась в направлении Ленинграда.

19 августа командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Зиновий Колобанов получил приказ сдерживать противника на пересечении дорог, ведущих к Красногвардейску, Волосово и Кингисеппа.

Экипаж Колобанова, в который помимо самого командира входили старший сержант Андрей Усов, старшина Николай Никифоров, рядовой Николай Родников и старший сержант Павел Кисельков, занял позицию по центру в 300 метрах от перекрестка. Боевую машину хорошо замаскировали и планировали использовать из засады.

В свою очередь, танки лейтенанта Евдокименко, а также младших лейтенантов Дегтяря, Сергеева и Ласточкина заняли оборону по флангам.

Уже около полудня 20 августа немцы осуществили попытку прорыва через позиции экипажей под командованием Евдокименко и Дегтяря, но, потеряв пять танков, отошли на исходные.

Примерно через 2 часа мимо замаскированного КВ-1 Колобанова прошли разведчики вермахта на тяжелых мотоциклах. Позиция советских танкистов обнаружена не была и, спустя какое-то время, на этом направлении выдвинулась колонная из 22 легких танков вермахта.

Первым же залпом КВ-1 были поражены три головных боевых машины. Затем командир орудия Усов переключился на хвост колонны. В итоге, противник потерял возможность для маневра и не смог покинуть зону обстрела.

В свою очередь, по обнаруженному танку старшего лейтенанта Колобанова был открыт шквальный огонь. Однако машина выдержала все попадания немецких орудий.

Что касается вышеупомянутой колонны вермахта, все танки в ее составе были уничтожены в ходе получасового боя. Всего же во время оборонительной операции было выведено из строя 43 боевых машины противника.

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10 комментариев
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  1. goland72
    goland72 Сегодня, 12:23
    +5
    Жаль, что по этому эпизоду ВОВ до сих пор не сняли х\ф. Вот такие истории нужно раскручивать!
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 13:00
      0
      до сих пор не сняли х\ф

      Не знаю - вроде в каком-то художественном фильме я видел такое
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:08
        +2
        Цитата: Andrey “andrewTSO” D
        Не знаю - вроде в каком-то художественном фильме я видел такое

        "Несокрушимый", но там все так "коряво" было показано, что мой личный рейтинг этого фильма "-4"
        А так вот:
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:25
    +6
    Имея очень мощную защиту КВ и должен был сеять "страх и ужас", но у нас забывают, что основная масса наших танков это были танки Т-26 и БТ, вот где действительно воевали настоящие герои. А главное и на их счету много побед
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:31
      +6
      Люди в массе своей не в курсе за ТТХ техники того периода и для них подвиг это количество уничтоженных целей. А начинаешь сам вникать в нюансы, выходит как в анекдоте "Настоящий фурор произвели российские самбисты на чемпионате мира, по шашкам".
      Да и наверно будет трудно передать современному сценаристу, зрителю, нюансы настоящего героизма, когда к примеру БТ-5 против Pz-II-III-IV или "чайка/ишачёк" против Ме-109F.
      На моей памяти такое смогли в кино только в симоновском "Живые и мёртвые" в сцене с бомбёжкой переправы. И то если понимаешь, что сейчас тебе показали.
      1. Andrey “andrewTSO” D
        Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 13:03
        +1
        Но не откажешь КВ в том, что он действительно ВЫДЕРЖАЛ массу попаданий в том бою
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 13:14
          +1
          Ну как бы для его брони 20-37-50мм короткоствольные пушки это как горох об стену. Немцы ещё с Африки для толстокожей английской Матильды использовали зенитку 88мм, которая двигалась в боевых порядках. Вот кстати тоже героизм, воевать на такой зенитке против танков. Как и наши бойцы ИПТА РККА. Вот только не поймёт обычный человек, в чём их героизм.
    2. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 13:57
      0
      Как, не сняли? Фильм с похожим сценарием видел по ТВ, кажется, в прошлом году.
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:14
    +1
    Фильм Колобанов пятая колонна зажала, тк это будет бомба, бой длился целый день, и таких случаев были десятки, например под Москвой один КВ-1 с бензиновым двигателем целое наступление Вермахта сорвал soldier
  4. Eug
    Eug Сегодня, 13:24
    0
    Если снять фильм о реальных воинском мастерстве, мужестве и героизме наших предков в годы Великой Отечественной, то для официальной историографии возникнет масса неудобных вопросов....