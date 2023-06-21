Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о приостановке наступления на Бахмутском направлении из-за начавшихся дождей

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки

Украинская армия была вынуждена перейти к позиционным боям на Бахмутском направлении, так и не сумев продвинутся на флангах Артемовска и взять хотя бы один населенный пункт. Как заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, в дело опять вмешалась погода.ВСУ приостановили наступление на флангах Артемовска, не сумев взломать оборону российских войск ни на северном фланге, ни на южном. По словам Сырского, пауза вынужденная, возникшая из-за ненастной погоды. Начавшиеся дожди снова сделали непроходимыми поля, тем самым лишив украинскую армию возможности атаковать широким фронтом. По крайней мере, так сообщают украинские источники.Сырский, ответственный за наступление на Бахмутском направлении, уже доложил в офисе Зеленского о возникших проблемах. Так же он обратил внимание на то, что подразделения ВСУ вынуждены вести тяжелые позиционные бои, чтобы не дать русским прорваться к Часову Яру и Северску. Судя по его словам, российским войскам дожди совсем не мешают атаковать.Подтверждают атаки российских войск в районе Бахмута и в украинском Генштабе. Согласно утренней сводке, ВСУ отразили наступление подразделений ВС России сразу на нескольких направлениях, включая Бахмутское. Наступают же ВСУ на Запорожском направлении и в районе Лисичанска, везде имея "частичный успех".- говорится в сводке.