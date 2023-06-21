Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о приостановке наступления на Бахмутском направлении из-за начавшихся дождей

16
Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о приостановке наступления на Бахмутском направлении из-за начавшихся дождей

Украинская армия была вынуждена перейти к позиционным боям на Бахмутском направлении, так и не сумев продвинутся на флангах Артемовска и взять хотя бы один населенный пункт. Как заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, в дело опять вмешалась погода.


ВСУ приостановили наступление на флангах Артемовска, не сумев взломать оборону российских войск ни на северном фланге, ни на южном. По словам Сырского, пауза вынужденная, возникшая из-за ненастной погоды. Начавшиеся дожди снова сделали непроходимыми поля, тем самым лишив украинскую армию возможности атаковать широким фронтом. По крайней мере, так сообщают украинские источники.

Сырский, ответственный за наступление на Бахмутском направлении, уже доложил в офисе Зеленского о возникших проблемах. Так же он обратил внимание на то, что подразделения ВСУ вынуждены вести тяжелые позиционные бои, чтобы не дать русским прорваться к Часову Яру и Северску. Судя по его словам, российским войскам дожди совсем не мешают атаковать.

Подтверждают атаки российских войск в районе Бахмута и в украинском Генштабе. Согласно утренней сводке, ВСУ отразили наступление подразделений ВС России сразу на нескольких направлениях, включая Бахмутское. Наступают же ВСУ на Запорожском направлении и в районе Лисичанска, везде имея "частичный успех".

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки

- говорится в сводке.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:31
    +10
    Нет у МО РФ природного явления дождь,есть природные явления град,ураган,смерчь и солнцепёк.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:41
      +1
      Как заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, в дело опять вмешалась погода.

      Это хорошо, что ВСУ возглавляет такой пугливый генерал. Будем надеется что и остальные начальники ВСУ такие же "боевые" как Сырский. wink
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:43
      +1
      А у укропов есть тактическая отмазка "держите меня семеро! щаззз я....!" Сочетание вашего перечня и укропской технологии "почему я не шмогла" обеспечит нам ПОБЕДУ!
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:53
      0
      Он бы еще добавил началом МУССОННЫХ дождей smile Слабоя отговорка, в сентябре начнется осенняя распутица, потом снежная зима а там и то капитуляции ВСУ рукой подать. Полный пшик от этого контнаступа, даром, что в Европе бабло на попкорн извели, придется выкидывать.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 12:26
        0
        Цитата: Silver99
        Слабоя отговорка, в сентябре начнется осенняя распутица
        НАТО пришлет болотные сапоги, и дождевики вместо броников. В них говорят быстрее наступается...
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:28
          0
          Цитата: ВПК-65
          Цитата: Silver99
          Слабоя отговорка, в сентябре начнется осенняя распутица
          НАТО пришлет болотные сапоги, и дождевики вместо броников. В них говорят быстрее наступается...

          В аквалангах ещё быстрее в нахрюк ходить. laughing
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:32
    +4
    Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о приостановке наступления на Бахмутском направлении из-за начавшихся дождей
    recourse А до морозов подождать с отменой, невтерпеж? feel
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:44
      +1
      так морозы тоже мешают им...техника то импортная, нежная...а подыхать то неохота, оплата же руководству украины за войну - почасовая, нет войны - нет оплаты.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:32
    +6
    Дожди - это полуторачасовая гроза за неделю? Тогда да, непогода...........
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:39
    +2
    из-за начавшихся дождей

    Плохому танцору фаберже мешают.
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 11:45
      -1
      фаберже мешают

      А всем остальным - Путин и Россия
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 12:49
        0
        За себя говорите, остальные в состоянии сами за себя сказать
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    пауза вынужденная, возникшая из-за ненастной погоды.
    А вот наши не спрашивают разрешения у погоды, а делают свое дело. Значит проблемы не в погоде. Бьют вас и будут бить пока не кончитесь.
  6. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 11:43
    0
    Дожди для российских войск - это совсем другие дожди! Не в пример всукам. Понимать надо...
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:44
    +3
    Сначала дожди, потом солнце припечет ,а на танках кондиционеры не стоят. Тяжело воякам ВСУ , когда русские просто так позиции не оставляют.
  8. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:16
    0
    Начавшиеся дожди снова сделали непроходимыми поля,
    ...ну как подсохнет...тогда пару месяцев ещё грязь с траков и берцев будут сбивать...а может сбивать уже будут не хунтярские недоделки а бойцы РФ для отправки в музеи где им и место