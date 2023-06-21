Британская разведка: Россия продолжает возводить укрепления для защиты Крыма на фоне контрнаступления ВСУ

Эти продуманные оборонительные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом

Они создали очень мощную сеть инженерных и фортификационных сооружений. Все эти элементы направлены на то, чтобы максимально замедлить будущее украинское контрнаступление, выстроенное в определенном логическом таком порядке

Несмотря на то, что украинская армия никак не может продвинуться на Запорожском направлении, упершись в российскую оборону, Россия продолжает работы по возведению укреплений на подступах к Крыму. Об этом сообщает британская разведка.Как сообщает Минобороны Великобритании, командование российской группировки уделяет большое внимание защите Крыма, выстраивая рядом на границе полуострова и Херсонской области новую линию глубоко эшелонированной обороны. По мнению британских аналитиков, Россия опасается, что украинская армия все же прорвет оборону на Запорожском направлении и выйдет к Крыму.- говорится в сообщении британского военного ведомства.Подтверждают наличие мощных оборонительных сооружений от границы Крыма и до Джанкоя также и в Киеве. Как заявил один из украинских военных экспертов, ВСУ будет "очень трудно" прорвать эту линию обороны. О том, сумеют ли они вообще туда дойти, эксперт рассуждать отказался.- добавил он.