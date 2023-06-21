Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская разведка: Россия продолжает возводить укрепления для защиты Крыма на фоне контрнаступления ВСУ

12
Британская разведка: Россия продолжает возводить укрепления для защиты Крыма на фоне контрнаступления ВСУ

Несмотря на то, что украинская армия никак не может продвинуться на Запорожском направлении, упершись в российскую оборону, Россия продолжает работы по возведению укреплений на подступах к Крыму. Об этом сообщает британская разведка.


Как сообщает Минобороны Великобритании, командование российской группировки уделяет большое внимание защите Крыма, выстраивая рядом на границе полуострова и Херсонской области новую линию глубоко эшелонированной обороны. По мнению британских аналитиков, Россия опасается, что украинская армия все же прорвет оборону на Запорожском направлении и выйдет к Крыму.

Эти продуманные оборонительные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом

- говорится в сообщении британского военного ведомства.

Подтверждают наличие мощных оборонительных сооружений от границы Крыма и до Джанкоя также и в Киеве. Как заявил один из украинских военных экспертов, ВСУ будет "очень трудно" прорвать эту линию обороны. О том, сумеют ли они вообще туда дойти, эксперт рассуждать отказался.

Они создали очень мощную сеть инженерных и фортификационных сооружений. Все эти элементы направлены на то, чтобы максимально замедлить будущее украинское контрнаступление, выстроенное в определенном логическом таком порядке

- добавил он.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:53
    +2
    Удачи им в компьютерных стрелялках,в виртуальном штурме Перекопа..
    1. grem
      grem Сегодня, 12:32
      +2
      Россия продолжает возводить укрепления для защиты Крыма на фоне контрнаступления ВСУ

      Укронацики закончатся ,потом волна пшеков пойдет с прибалтами ,далее чехословаки ..Так что береженного Бог бережет ..Крестовый поход запада ижет полным ходом очередно !
      Пока "Вставай страна огромная ,рано петь ,но уже близко "
      Рано или поздно ,все это должно было произойти ..Но Россия ударила первая и выиграла время !!!! Запад не ожидал ,что рискнем .. hi
      Да трудно ,но мотивация есть ! Вот они враги и уже не "партнеры" стреляют в нас бомбят города и поселки..
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:40
        +4
        Вставай страна огромная.... - это про социализм. Сейчас больше подходит: Боже, царя храни.... В прошлый раз чегой-то не сохранил.
        Сейчас сплошные договорники, сделки, контракты, прокачки. СВО - это такой бизнес. Бизнес на крови. Народной крови. Довольные буржуины потирают потные ладошки по обе стороны линии фронта. am
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:56
    +2
    Россия продолжает работы по возведению укреплений

    Бережёного Бог бережёт.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +1
    Россия продолжает работы по возведению укреплений на подступах к Крыму.
    Что можно спрогнозировать и без британской разведки. Но при этом британцы как бы в продолжение вставляют, что российские силы опасаются возможностей украинской армии дойти до полуострова, т.е. делают акцент на огромные возможности ВСУ. И опять пишут про будущее украинское "контрнаступление". А сегодня, что по мнению англичан идет? Уж они то должны знать чем сегодня занимаются ВСУ, т.к. участвовали в планировании наступления.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:59
    +3
    Это уже на всякий случай ,а вдруг НАТО попрёт и про запас.Зубы дракона ещё пригодятся нам у Чопа.Новороссийсский цементный завод рядом,кто кстати владелец - у Батуриной его отобрали?Похоже я раскрыл страшную военную тайну. belay
  5. solar
    solar Сегодня, 12:19
    0
    Воюют не куски бетона, а люди. В Белгородской области эти зубы никого не остановили и не задержали.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: solar
      Воюют не куски бетона, а люди. В Белгородской области эти зубы никого не остановили и не задержали.

      И все же ,какие никакие пикапы с диверсами сдерживают ..Их можно загнать на эти зубы и с вертушек и арты расстрелять бегущих ..Ну доты дзоты будут конечно ..Тут главное все же спутниковая разведка !!!
      Во время ВОВ тоже что то подобное строили ,конечно армаду немцев особо не сдержали ,но все же
      Так чтоне нужно ныть и ехидничать Защищаемся ,как можем !
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:51
      0
      Там они попёрли внаглую через открытый погранпереход. Ошибкой было держать этот погранпереход открытым и не защищенным.
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:23
    +1
    Кто нас обидит, тот трёх дней не проживёт.

    Напомните, кто это сказал.
    А, наверное, мы просто не обидчивые.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:41
      -1
      Цитата: kakvastam
      Кто нас обидит, тот трёх дней не проживёт.

      Напомните, кто это сказал.
      А, наверное, мы просто не обидчивые.

      Буданов вроде или Залужный ..))))
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:44
    0
    Возводить недемакратичные и не толерантные укрепления, не основанные на западных правилах! Ничего не упустил?