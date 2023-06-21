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«Ожидавшие босса упали на пол»: пресса Британии пишет о двух ударах по офису ГУР в Киеве в ходе СВО

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«Ожидавшие босса упали на пол»: пресса Британии пишет о двух ударах по офису ГУР в Киеве в ходе СВО

ВС России наносили удары ракетами и беспилотниками по зданию Главного управления разведки Минобороны Украины дважды за время проведения спецоперации. Первая из таких атак произошла в марте 2022 года.


Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Пресса Британии подробно рассказала о двух российских ударах по офису ГУР в Киеве в ходе СВО, основываясь на рассказах сотрудников данного ведомства. Офицеры украинской разведки вспоминали, что во время первого ракетного удара россиян творился настоящий ужас. И хотя они, по утверждению СМИ Британии, были относительно бесстрашными, российские ракеты заставили их здорово перепугаться. Сотрудники разведки находились в приемной Буданова, когда от ударов ракет посыпались стекла в окнах и стали рушиться находящиеся рядом здания.

Мужчины, ожидавшие своего босса, упали на пол

- описывают британские журналисты действия офицеров ГУР.

Второй российский по штаб-квартире украинской разведки произошел недавно – в конце мая. Тогда в российских СМИ появилась информация о тяжелом ранении главы ведомства генерала Кирилла Буданова. Британцы утверждают, что ничего подобного не было. Тогда якобы не пострадали ни сам руководитель ГУР, ни даже здание, в котором он находился. Если это было бы действительно так, то он бы наверняка стразу же заявил об этом публично. Вместо этого Буданов почему-то на некоторое время вообще исчез из поля зрения общественности. А его недавние появления вызывают у медиаэкспертов немало вопросов.
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40 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:55
    +6
    ВС России якобы наносили удары

    Якобы?)))
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:05
      +1
      Йэта фсё фейк - винэ панымайэте!
      (Это всё фейк - вы не понимаете!) - бот ВО уже задолбал придалбываться к комментам!
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:30
        +2
        Похоже Буданов всё-таки отправился к Бандере. am
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 13:11
          +1
          А его интервью тогда откуда? Или его клонировали:)
    2. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:56
    0
    А в марте прошлого года Буданов разве был у руля?
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:07
      0
      А кто был у руля ГУР У? Кто-то другой?
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:56
    +10
    Всегда думал, там должны быть офицеры с командующим, а у них "мужчины с боссом". belay
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:44
      +5
      Цитата: Андрей Москвин
      Всегда думал, там должны быть офицеры с командующим, а у них "мужчины с боссом".

      Даже удивительно, что на западе написали - "мужчины", это не толерантно по западному. Могли бы написать - ИНТЕРСЕКСЫ или ГЕНДЕРФАКИ.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 12:52
        +3
        Цитата: carpenter
        Даже удивительно, что на западе написали - "мужчины"

        В английском языке слово человек и мужчина обозначается одинакого: man. Правильный перевод был бы видимо люди.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 13:08
          0
          Люди это пиплы по-бусурмански. Странно что их мэнами обозвали request
          Пиплы толерантнее
  4. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 11:58
    +6
    Где то в сети проскакивала информация, что удар был очень удачным и в бункер хлынули воды Днепра. Но это не точно, возможно Буданов просто описался...
    1. barclay
      barclay Сегодня, 13:00
      +2
      Если бункер был ниже уровня Днепра, то вполне вероятно, что место попадания ракеты было затоплено. Но после всего вылезло сообщение, что попадание было в соседний кабинет с этим гаденышем, и что его якобы отрехнули от обломков и отправили лечиться.
      А что было на самом деле мы сейчас вряд-ли узнаем.
      PS: во всяком случае, больше звуков из его вонючего рта никто не слышит.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:59
    0
    Якобы: они признают нанесение ударов и гибель кого либо, когда там будет воронка, как от Тунгусского метеорита.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:04
      +7
      Кстати,от Тунгусского метеорита нет воронки.Поваленная тайга-да.Метеорит взорвался в воздухе
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 12:48
        +1
        за несколько месяцев до Тунгусского "метеорита" Никола Тесла заказал в Библиотеке Конгресса США имевшиеся рукотворные карты именно того района...и продолжал строить свою энергогенерацию с дистанционной передачей энергии. Так что скорее всего никакого метеорита и не было.
        1. Glagol1
          Glagol1 Сегодня, 13:17
          0
          Метеорит был. Он был двухцветным, жовто-блакитным. Был сбит системой С-400 и взорвался в воздухе.
    2. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:10
      +1
      когда там будет воронка, как от Тунгусского метеорита

      Кстати, это невозможно! От Тунгусского метеорита НЕ БЫЛО(!) воронки! Т.е. вовсе
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:11
        0
        А видео буданова было? Я так и не видел request
  6. Трус
    Трус Сегодня, 12:03
    +7
    «когда от ударов ракет посыпались стекла в окнах и стали рушиться находящиеся рядом здания.»
    Фото руин в студию.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:11
      +2
      стали рушиться находящиеся рядом здания.»
      ...и гаснуть звёзды...
      У страха глаза велики.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:45
      +1
      "джентльменам принято верить на слово" - основа колониализма, ибо "ХОЗЯИН СКАЗАЛ, ВСЁ!"
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:47
      0
      Цитата: Трус
      Фото руин в студию.

      Вы думаете, если имеются руны, то СБУ вам покажет, да за такое у них 5 лет тюрьмы полагается.
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:05
    +2
    Я так понимаю, шароварные свято верят что по ГУР никак нельзя стрелять ??? laughing
    1. grem
      grem Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: Nexcom
      Я так понимаю, шароварные свято верят что по ГУР никак нельзя стрелять ??? laughing

      Никто не знает во что они верят ,но главная мысль у них всегда .."Тиха украинская ночь ,но сало лучше перепрятать .."
      И еще "У пана Зеленского ,пока есть золотой запас из сша .."
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: Nexcom
      Я так понимаю, шароварные свято верят что по ГУР никак нельзя стрелять ???

      По храмам и церквям православным можно стрелять, а по ГУР не моги, там же самые свидомые из свидомых.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:06
    0
    мне вот интересно... бриты там в обсерватории обитают, на острове сижу- далеко гляжу? куда ни кинь всё знают.... what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:07
      +1
      Да почему ж только на острове то у себя? Явно они и там, на Украине пасутся. Во всяких там ГУР и СБУ и при Ген.Штабе ВСУ.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    +6
    Мужчины, ожидавшие своего босса, упали на пол
    Лучше бы там и остались. Британская пресса подогнала произошедшие события под свое видение и под восприятие читателя, который должен твердо поверить, что от российских ударов ни кто не пострадал, а тем более английские советники от разведки. А земляные работы после майского удара на территории ГУР - это субботник по благоустройству территории.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:08
      +1
      Чёт не пойму - как там могло долететь если шароварные заявляют что они 98% сбивают ???
    2. grem
      grem Сегодня, 12:17
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Мужчины, ожидавшие своего босса, упали на пол
      Лучше бы там и остались. Британская пресса подогнала произошедшие события под свое видение и под восприятие читателя, который должен твердо поверить, что от российских ударов ни кто не пострадал, а тем более английские советники от разведки. А земляные работы после майского удара на территории ГУР - это субботник по благоустройству территории.

      ВВП ,когда вскользь упоминал об ударе по объекту ГУР усраины ,так хитро улыбался ..Видать там серьезных накрыли и не только Будана .!
      Месть блюдо холодное должно быть .. hi
      Я так понимаю глубинной бомбой завалили все в бункере ..В этот район до сих пор никого не пускают .Отличная работа !!!
      Языки нужно держать за зубами ..Помните Буданов заявил ,что русских скоро начнут по всему миру уничтожать ..? И буквально сразу удар по бункеру сразу !!! Вот так вот укросаксы ,думайте ,прежде чем болтать что то ..
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 13:48
        0
        И вчера Буданов дает интервью. Это тоже часть плана?
  10. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:10
    0
    Мужчины, ожидавшие своего босса, упали на пол
    А женщины остались стоять? laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:11
      0
      Женщины стояли. Шароварные за них попрятались - дивчин у них много, а вот с хлопчиками уже напряг наблюдается.... laughing
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:16
    +3
    Тогда в российских СМИ появилась информация о тяжелом ранении главы ведомства генерала Кирилла Буданова.

    Если это было бы действительно так, то он бы наверняка сразу же заявил об этом публично.

    Уровень: "утонешь - домой не приходи!".
    Он должен был сразу заявить о своём ранении из реанимации или прямо с хирургического стола? А может из могилки выступить с пресс-конференцией?
    Он и сейчас пока вещает через прокладки, а до удара чуть ли не через день паясничал самостоятельно и вдруг раз..., и теперь вдруг через прокладки иногда знать даёт о себе! bully
  12. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:32
    +1
    Интересно, когда до этих дятлов дойдёт, что во всей этой истории Запад вовсе не на их стороне? Так же, как и во Вторую Мировую.
  13. Комментарий был удален.
  14. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:37
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Тогда якобы не пострадали ни сам руководитель ГУР, ни даже здание, в котором он находился

    Буданов "жив и здоров" в программе "дип фейк" , впрочем , как и Залужный. laughing
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:44
    0
    Кто бы в скакуасии отказал бы бритским СМИ сфоткаться с "живым и здоровым, в меру упитанным" по причине хорошего аппетита, будашкой или залужей? Вот то тоже.
  16. Комментарий был удален.
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:49
    0
    Если кому то не нравится Тунгусский метеорит он де, недостаточно мощный: пусть будет "Авангард"; на проникновение.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:57
      +1
      Вот если бы Тунгусский метеорит по скоплению ВСУ и техники западной жахнул.... what
      Ээх, не в то время и не там он упал....
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 13:05
        0
        Лучше уж над главным офисом mi6, в разгар рабочего дня.