«Ожидавшие босса упали на пол»: пресса Британии пишет о двух ударах по офису ГУР в Киеве в ходе СВО

ВС России наносили удары ракетами и беспилотниками по зданию Главного управления разведки Минобороны Украины дважды за время проведения спецоперации. Первая из таких атак произошла в марте 2022 года.
Об этом сообщает британский журнал The Economist.
Пресса Британии подробно рассказала о двух российских ударах по офису ГУР в Киеве в ходе СВО, основываясь на рассказах сотрудников данного ведомства. Офицеры украинской разведки вспоминали, что во время первого ракетного удара россиян творился настоящий ужас. И хотя они, по утверждению СМИ Британии, были относительно бесстрашными, российские ракеты заставили их здорово перепугаться. Сотрудники разведки находились в приемной Буданова, когда от ударов ракет посыпались стекла в окнах и стали рушиться находящиеся рядом здания.
Мужчины, ожидавшие своего босса, упали на пол
- описывают британские журналисты действия офицеров ГУР.
Второй российский по штаб-квартире украинской разведки произошел недавно – в конце мая. Тогда в российских СМИ появилась информация о тяжелом ранении главы ведомства генерала Кирилла Буданова. Британцы утверждают, что ничего подобного не было. Тогда якобы не пострадали ни сам руководитель ГУР, ни даже здание, в котором он находился. Если это было бы действительно так, то он бы наверняка стразу же заявил об этом публично. Вместо этого Буданов почему-то на некоторое время вообще исчез из поля зрения общественности. А его недавние появления вызывают у медиаэкспертов немало вопросов.