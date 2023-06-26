Рудольф Дизель: на переломе жизненного пути и таинственный финал

Дальнейшая борьба механиков за жизнь двигателя Дизеля

Начало краха Рудольфа Дизеля

Начало «дизельной эры»

«Великому изобретателю теплового двигателя, носящего его имя, успешному пионеру в области усовершенствования первых тепловых двигателей, инженеру, открывшему новый, доселе почти неизвестный путь мировой технике и давшему новые способы для использования самого разнообразного горючего».

Эпилог

Некоторые из используемых источников:

Брилинг Н. Р. Двигатели внутреннего сгорания. Главная редакция энергетической литературы. М., 1935.

Гумилевский Л. Рудольф Дизель. Его жизнь и деятельность. Государственное энергетическое издательство, М., 1934.

Гюльднер Г. Газовые, нефтяные и прочие двигатели внутреннего сгорания. М., Типография Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1907.

Тринклер Г. В. Двигателестроение за полустолетие. Издательство «Речной транспорт», Ленинград, 1958.