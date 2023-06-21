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Тайбэй сообщил о китайском авианосце «Шаньдун», проходившем через Тайваньский пролив

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Тайбэй сообщил о китайском авианосце «Шаньдун», проходившем через Тайваньский пролив

Авианосец ВМС КНР проекта 002 («Шаньдун») совершил проход через Тайваньский пролив. С таким заявлением сегодня выступил министр обороны республики Чиу Го-чэн, выразивший обеспокоенность в связи с напряжённой ситуацией вокруг острова, который официальный Пекин считает своей исторической территорией.


Как уточнил глава тайваньского оборонного ведомства, «Шаньдун», который был укомплектован личным составом ещё в 2019 году, проходил в южном направлении в западной части пролива. В этой связи флот Тайваня отправил туда свои корабли, чтобы проследить за действиями авианосной ударной группы ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Стоит отметить, что ранее этот китайский военный корабль был задействован в двухдневных военных учениях около острова в западной части Тихого океана, проходили которые в период с 8 по 10 апреля нынешнего года. Также первый авианосец китайской постройки проходило через вышеуказанный пролив в марте 2022 года всего за несколько часов до проведения телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что позиция официального Пекина всегда заключалась в стремлении разрешить тайваньский вопрос мирным путём. Однако, как заявил Си в ходе своего выступления на очередном съезде КПК, прошедшем 16-22 октября прошло года в китайской столице, власти могут прибегнуть и к силовому варианту решения вопроса в том случае, если все дипломатические возможности для этого будут исчерпаны.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:33
    +1
    Странный этот тайванец ,когда американцы проливом туда сюда шастают это обеспокоенность у него не вызывают.А стоило авианосцу КНР пройти проливом сразу он озаботился. тайванец ,у китайского авианосца рядом " гнездо" и живёт он там ,в отличии от американцев.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:41
      +1
      когда американцы проливом туда сюда шастают это обеспокоенность у него не вызывают.
      Так они американцев по наивности своими считают и к тому же защитниками. Но это до поры, до времени. Афганцы, верно служившие Сша, тоже считали их своими, но на аэродроме в Кабуле наконец поняли кто они есть на самом деле.
      власти могут прибегнуть и к силовому варианту решения вопроса в том случае, если все дипломатические возможности для этого будут исчерпаны.
      Китайцы терпеливые, но поставленной КПК цели все равно добьются.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:37
    0
    Этой свой внутренний китайский пролив, хотят ходить у себя дома где хотят, значит ходят, кто там вякает?!! :)
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 13:37
    0
    Если даже не учитывать, что Тайвань это Китай, то тайваньский пролив считается международными водами и является тем путем, который используют тысячи кораблей не то что в месяц, а в неделю