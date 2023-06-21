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Жители Польши начали подавать иски против немецких компаний с требованием компенсаций за нанесённый ущерб в годы Второй мировой войны

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Жители Польши начали подавать иски против немецких компаний с требованием компенсаций за нанесённый ущерб в годы Второй мировой войны

Не сумев на государственном уровне добиться от Германии выплаты репараций в полном объеме, Польша перешла к другой тактике, заключающейся в подаче многочисленных исков от польских граждан к немецким компаниям. Как сообщает польская пресса, первые иски уже поступили на рассмотрение суда.


Два первых иска поступили 20 июня в Окружной суд Кракова, ответчиками по ним выступают немецкие концерны Henschel и Bayer. Согласно искам, данные компании в годы Второй мировой войны активно сотрудничали с фашистами и нанесли ущерб польским гражданам. Теперь их потомки требуют возмещения ущерба.

Одни из исков подан внуками польского финансиста и промышленника Леопольда Веллиша, имевшего еврейские корни и вынужденного бежать из Польши в 1939 году. Частично принадлежащий ему завод был выкуплен компанией Henschel и переориентирован на выпуск военной техники. Теперь потомки требуют от немецкого машиностроительного концерна Henschel 4 млн. долларов. Другой иск подан дочерью польского инженера, попавшего в концлагерь в 1940 году и пять лет отработавшего на немецкую компанию IG Farben, соучредителем которой являлся концерн Bayer. Она требует от немецкого концерна извинений и выплаты 400 тысяч долларов компенсации.

И это только первые птички, за ними последуют другие, правительство Польши ранее заявляло, что завалит Германию частными исками польских граждан, требующих возмещения ущерба за годы ВМВ.

Как ранее сообщалось, всего Польша намерена получить с Германии 1,3 триллиона долларов репараций, а потом переключиться на Россию и стребовать с нее "компенсацию" за годы "советской оккупации".
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43 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:32
    +2
    не мытьем, так катаньем, пощипать хотят..... laughing
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:33
      +12
      Куют железо пока горячо, пока у руля ливерная колбаса будут с них требовать всё и всё.
      И вообще, Германии надо стрелки на Австрию перевести, мол, художник то австрийцем был, и они сами от его зажигательной харизмы пострадали. laughing или на Израиль -еврейские банкиры оплатили приход к власти художника. wassat
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 13:00
        +5
        Цитата: Чёрный
        И вообще, Германии надо стрелки на Австрию перевести, мол, художник то австрийцем был

        Точно. А наши потом на Грузию так же переведут laughing
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:34
      +10
      Цитата: Mouse
      не мытьем, так катаньем, пощипать хотят..... laughing

      Поляки дощипаются до очередного раздела. Работать не хотят. Хотят халявы. wassat
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:37
        +5
        Интересно и как это ещё жители Украины до подобного не додумались?Это же их любимая тема что им все должны.Парадокс.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 12:45
          +6
          Кстати, пшеки в своё время отказались от репараций, получив взамен часть территории Германии.

          "В 1953 Польша отказалась от претензий, приняв решения Потсдамской конференции. По ее итогам державы победительницы определили объем репараций в адрес западных стран и СССР. Из советской доли свою компенсацию получила и Варшава. Германия заплатила территорией. Польский Гданьск – это бывший немецкий Данциг. По итогам войны Польше отдали всю высокоразвитую западную часть Пруссии."
          1. kromer
            kromer Сегодня, 13:03
            +6
            Цитата: Чёрный
            Кстати, пшеки в своё время отказались от репараций, получив взамен часть территории Германии.


            И по этому у Германии в случае требований репараций от Польши есть законное право забрать территории назад.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:52
        +2
        Не согласен.В данный момент трио собрать уже невозможно.И гиены сожрут немецкую овчарку,потерявшую нюх.От слова-совсем
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:08
        +3
        Цитата: Бородач
        Работать не хотят. Хотят халявы.

        Да еще к халяве укров приучили.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:51
      +2
      Цитата: Mouse
      не мытьем, так катаньем, пощипать хотят..... laughing

      Ну что, пора и нам поднимать архивные документы своих родных и близких, раз страна пока молчит.
      Жаль что не сохранились архивные данные и метрики на родных и близких с времён крестовых походов на Русь различного европейского сброда, но хорошо что ещё сохранились архивы 19-20 веков.

      Теперь осталось лишь сформировать юридическое обоснование на взыскание морального и материального ущерба со всех стран Европы, включая большинство стран бывшего Варшавского договора. yes
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 12:56
        +1
        Интересно, у Сусанина потомки есть?
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:04
      +2
      Пусть из исков удалят суммы которые пшеки получали как охранники и капо нацистских концлагерей, не гоже два раза зарплату получать.
    5. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 13:22
      0
      " поляк- это не нация, поляк- это профессия"(с)
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:32
    +5
    а потом переключиться на Россию и стребовать с нее "компенсацию" за годы "советской оккупации".

    И это после того, сколько наши там в советские годы построили и передали????
    И территорий присоединили к Польше. А ресурсов сколько туда гнали забесплатно???
    А заводы со станками и другим оборудованием?? У них потом свой автопром появился - легковые и грузовики собирали в своем польском варианте исполнения. А авиазавод???
    Разве оккупанты так поступают? Бздышеки совсем головой повредились....
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:35
      +2
      ну так.... обогатиться за чужой счет... не прикладывая рук- мечта! winked
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:43
        +2
        Польша намерена получить с Германии 1,3 триллиона долларов

        Хотелку широко раскрыли ! Того и гляди -лопнет !
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 12:48
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Хотелку широко раскрыли !

          как бы что другое не влетело............
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:12
          +2
          Цитата: Uncle Lee
          Хотелку широко раскрыли ! Того и гляди -лопнет !

          Кто много хочет, тот всегда по суслам получит.
          Сказка Пушкина о рыбаке и рыбке имеет общую сюжетную линию с современным поляками.
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:40
      0
      Да не переживайте, с частными исками в сторону России,очень и очень сложно. wink
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:42
      +2
      Не повредились. Наоборот. Если халява прокатывает, то надо пользоваться. Разумный подход. Например, Россия уже платила Польше штраф за то, что поляки решили, что российский газ по подписанному поляками же долгосрочному контракту показался им слишком дорогим. Россия утёрлась и заплатила. Значит есть основания, что и дальше утираться и платить будет. По крайней мере, у солидных кидал считается нормальным кидать фраеров. Это по понятиям.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:37
    0
    Как далеко распространяется юрисдикция сего суда? Так пойдет, судебный приказ "мировушки" будет нагибать бюргеров.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    +5
    А тут у поляков есть шанс ,если немецкие компании присутствуют в Польше .Польский суд - самый гуманный в мире.Отжим немецких предприятий в Польше ,заход с стороны бизнеса.Догадываюсь кто подсказал- друзья из Англии и США.Понеслась ,я пошёл за водкой и селёдкой.Поп корн не патриотично.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:39
      +2
      Чой то только за водкой и селёдкой то? Огурчики солёные забыли ! yes Самое скрепное.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:24
        +1
        Цитата: Nexcom
        Чой то только за водкой и селёдкой то? Огурчики солёные забыли ! Самое скрепное.

        Не, ну сам же мариман, как водку без селедки пить.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:16
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Понеслась ,я пошёл за водкой и селёдкой.

      За селедкой сходить можно, а водка должна быть в загашнике.
      У меня правда ликерчик "Kännu Kukk", выпью без закуси.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:49
        0
        Цитата: carpenter
        У меня правда ликерчик "Kännu Kukk", выпью без закуси.

        Селёдки нет, но налил "Коскенкорва" сстакан под огурец счилийским перцем. Дух захватывает.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:39
    +3
    Заёрзали пауки в банке, некого жрать снаружи, решили внутри подхарчиться, очень хорошая организация Евросоюз, у нас такая была - коммуналка называется, проходили.
    Заведется какая-нибудь дрянь и пойдет грызня по всей хате.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: Романенко
      очень хорошая организация Евросоюз, у нас такая была - коммуналка называется, проходили.

      Это Вы точно подметили - "коммуналка" со всем ее "красотами".
  6. spirit
    spirit Сегодня, 12:41
    +4
    А на Форд,сотрудничавший с рейхом Панлвье не хочет подать в суд?А на Хуго Босс ,чей модельер сшил форму для СС.А ну да там хозяева а тут Куколды laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:44
      +1
      На Форд и прочае неможно - то Хозяйское. На Хозяина не бухтят, а то денег перестанет давать и отлучит от кормушки. Перед Хозяином положено картуз снимать, кланятся и стоять склонившись в полупоклоне когда Хозяин садится.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:41
    +2
    Жители Польши начали подавать иски против немецких компаний с требованием компенсаций за нанесённый ущерб в годы Второй мировой войны
    нужно не теряться, а срочно подавать иски за утраченное имущество в период польской интервенции 1609—1618 годов
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      нужно не теряться, а срочно подавать иски за утраченное имущество в период польской интервенции 1609—1618 годов

      И за Смоленск который был оккупирован Польшей с 1611 года по 1654 год.
  8. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:42
    +1
    Ладно Шольца и его бюджетников унижать и попытаться ограбить - это у поляков может и проскочило бы...а вот связываться с реальными пацанами - Хенкелем, Байером и прочими, это они зря, перескочили через планку и попутали берега, немецкий бизнес - это вам не немецкие управляемые кем попало политики, бизнес сразу откусит и польские территории, и польский бюджет, выделяемый из ЕС-кормушки.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:32
      0
      Немецкому бизнесу был очень нужен дешёвый газ. Но кто-то взорвал газопроводы, и немецкий бизнес стыдливо отвернулся, ковыряясь большим пальцем ноги в песке. Ещё Маркс был презрительного мнения о немецком бизнесе, в отличие от зубастого англо-французского.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:43
    0
    Интересно, как "Ливерная колбаса" будет выкручиваться?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:45
      0
      Вероятно сделает вид что ничего не было, попытается спустить всё на тормозах.
      Ему сейчас не с руки поднимать шум по этому поводу. ИМХО.
  10. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:47
    +1
    Да мы то ладно, просто нах их пошлём.
    а вот что фрицы делать будут)
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    +1
    тактике, заключающейся в подаче многочисленных исков от польских граждан к немецким компаниям
    Не мытьем, так катаньем. Так же действуют и украинские сутяги заваливая суды исками. Прекрасно наблюдать со стороны как русофобская Польша пытается гнобить ни чем сегодня не лучшую в этом отношении Германию и стрясти с нее денежку немалую.
    потом переключиться на Россию и стребовать с нее "компенсацию" за годы "советской оккупации".
    Если к тому времени будет у Польши на это возможность. А вот с Польши точно необходимо потребовать затраченное СССР на ее восстановление и послевоенную поддержку.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:03
    +1
    Одни из исков подан внуками польского финансиста и промышленника Леопольда Веллиша, имевшего еврейские корни и вынужденного бежать из Польши в 1939 году.

    А вот мои родственники из Бреслау (сейчас это Вроцлав), подавали в польский суд на поляка, который живет в ихнем доме, польский суд иск отклонил, заявив, что это уже не Германия, а Польша. Хитросделанные, эти поляки.
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 13:03
    +1
    Ну теперь все более понятно, как они собираются требовать "контрибуции" от нас, и как будут "реквизировать" наши ЗВР, оставшиеся на Западе, а так же средства наших компаний... А ведь может же и сработать...
  14. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 13:13
    +1
    "Одни из исков подан внуками польского финансиста и промышленника Леопольда Веллиша, имевшего еврейские корни и вынужденного бежать из Польши в 1939 году. Частично принадлежащий ему завод был выкуплен компанией Henschel и переориентирован на выпуск военной техники."
    а вот с этого момента по подробнее. у кого заводы были выкуплены если Леопольд деру дал? кто деньги получил при выкупе заводов?
  15. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:18
    0
    Мало просят.
    Да ещё и в долларах no а раз в долларах , значит заодно и США lol
  16. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:32
    0
    на Россию и стребовать с нее "компенсацию" за годы "советской оккупации"

    Наверное хотят получит за послевоенную помощь:
    " На освобождённую Варшаву было направлено 60 тыс. тонн хлеба, 100 тонн сахара и 50 тонн сухофруктов — в качестве подарка. Кроме того, СССР взял на себя обеспечение 50% расходов по плану восстановления Варшавы"...
    Тут вот более подробно: https://dzen.ru/a/ZHkyqhMDahQmT0rF