Жители Польши начали подавать иски против немецких компаний с требованием компенсаций за нанесённый ущерб в годы Второй мировой войны

Не сумев на государственном уровне добиться от Германии выплаты репараций в полном объеме, Польша перешла к другой тактике, заключающейся в подаче многочисленных исков от польских граждан к немецким компаниям. Как сообщает польская пресса, первые иски уже поступили на рассмотрение суда.Два первых иска поступили 20 июня в Окружной суд Кракова, ответчиками по ним выступают немецкие концерны Henschel и Bayer. Согласно искам, данные компании в годы Второй мировой войны активно сотрудничали с фашистами и нанесли ущерб польским гражданам. Теперь их потомки требуют возмещения ущерба.Одни из исков подан внуками польского финансиста и промышленника Леопольда Веллиша, имевшего еврейские корни и вынужденного бежать из Польши в 1939 году. Частично принадлежащий ему завод был выкуплен компанией Henschel и переориентирован на выпуск военной техники. Теперь потомки требуют от немецкого машиностроительного концерна Henschel 4 млн. долларов. Другой иск подан дочерью польского инженера, попавшего в концлагерь в 1940 году и пять лет отработавшего на немецкую компанию IG Farben, соучредителем которой являлся концерн Bayer. Она требует от немецкого концерна извинений и выплаты 400 тысяч долларов компенсации.И это только первые птички, за ними последуют другие, правительство Польши ранее заявляло, что завалит Германию частными исками польских граждан, требующих возмещения ущерба за годы ВМВ.Как ранее сообщалось, всего Польша намерена получить с Германии 1,3 триллиона долларов репараций, а потом переключиться на Россию и стребовать с нее "компенсацию" за годы "советской оккупации".