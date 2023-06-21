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Захваченный в боях за Новодонецкое американский MRAP Oshkosh M-ATV попал в кадр

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Захваченный в боях за Новодонецкое американский MRAP Oshkosh M-ATV попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен захваченный в ходе боев за населенный пункт Новодонецкое штурмовым отрядом и танковой ротой 40-й бригады морской пехоты ТОФ РФ американский MRAP Oshkosh M-ATV.


На кадрах "Военного осведомителя" можно увидеть, как захваченную в ходе боев у боевиков киевского режима единицу военной техники при помощи танка буксируют в тыл.




Военнослужащие киевского режима сталкиваются с трудностями в эксплуатации поставленной Западом военной техники, которая оказалась сложной в управлении для военнослужащих ВСУ, прошедших краткосрочное обучение, явно недостаточное для успешного использования вооружений в боевых условиях. Это стало одним из факторов, ставших причиной беспрецедентно больших потерь украинской армии в ходе наступления на южных участках линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что киевский режим задействовал в ходе своей попытки наступления на Новодонецком участке подразделения, в состав которых вошли иностранные наемники. Противником использовалась бронетехника преимущественно натовских образцов, такие как американские бронемашины "Хаммер", британские "Мастиф", а также французские колесные танки AMX-10.

Противник не прекращает попыток прорвать оборону в районе Новодонецкого, расположенного на стыке ДНР и Запорожской области. Украинские боевики малыми группами при поддержке артиллерии проводят разведки боем и пытаются прорваться к поселку.

Российские ударные вертолеты уничтожили боевые бронемашины ВСУ, а также поразили более десяти мест скопления украинских боевиков в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка.

Использованы фотографии:
Wikipedia
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:28
    +4
    Машиненка интересная.Надеюсь всуки не вывели из строя связь-это нам интересно.В материале брони можно покопаться.
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:29
    +2
    К этим упырям-американцам можно относится как угодно, хорошо или плохо.
    Но одного у этих упырей не отнять, американцы умеют делать отличные самолеты и автомобили.
    Сам езжу на американце, с жигулями не сравнить.
    1. Анадыреанец
      Анадыреанец Сегодня, 13:42
      +1
      И лучшие в мире гитары.У меня их 8, из них 4- американца. Качество и звук -1000 %.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:45
      +1
      У вас своя бензозаправка? hi Да любят у нас всякие Ф 150 ,знаю в Сочи их гнездо ,других машин у этих ребят нет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    +2
    Поковылял MRAP Oshkosh M-ATV в свой последний путь. Сколько еще таких и разных поедет в наш тыл на буксире российской техники.
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:40
    0
    Разобрать, нужное изучить, интересное скопировать и применить у нас!