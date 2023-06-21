Военное обозрение
Войти Регистрация

В китайском МИД выразили протест после слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

21
В китайском МИД выразили протест после слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Пока госсекретарь США Энтони Блинкен радостно отчитывался о невероятно успешной поездке в Пекин и чуть ли не полной нормализации отношений с Китаем, его шеф, президент Джо Байден, вновь все испортил то ли неосторожным, то ли преднамеренным высказыванием. Комментируя ситуацию со сбитым в феврале над Штатами китайским аэрозондом, глава Белого дома назвал председателя КНР диктатором, еще и упрекнув Си Цзиньпина как главу государства в некомпетентности.


Реакция китайского МИД на очередной выпад со стороны американского президента последовала незамедлительно, там выразили официальный протест, назвав слова Байдена провокационными и не соответствующими нормам дипломатии.

Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией. Китай выражает свои сильные недовольство и протест

— заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Визит главы госдепа США Энтони Блинкена в Пекин проходил 18-19 июня, это была первая за пять лет поездка главы американской дипломатии в КНР. Вопреки ожиданиям, он провел переговоры не только с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, но и его начальником — заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Более того, госсекретарь пообщался и с председателем КНР Си Цзиньпином. Блинкен предложил забыть об инцидентах с аэростатами, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая. Теперь очевидно, что никакой «стабилизации» отношений между двумя сверхдержавами не будет.

А ведь у Байдена уже есть отрицательный опыт испорченных после его заявлений и обвинений отношений с бывшим союзником на Ближнем Востоке — Саудовской Аравией. В июле прошлого года президент США назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. После этого Эр-Рияд свел к минимуму контакты с Вашингтоном, в том числе по поводу увеличения добычи нефти для стабилизации мировых и внутриамериканских цен на топливо.
Использованы фотографии:
Сайт Госсовета КНР
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:06
    +7
    Дед просто тормознул, представляю как бы товарищи из Китая вынесли Блинкена на пинках скажи он об этом во время его визита. Китаю не стоит обольщаться обещаниям из США они в любой момент разорвут все договора и забудут обещания, примеров тьма, просто им пока на два фронта не потянуть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:08
      +2
      Да нифига бы не вынесли - просто бы сократили скорее всего длительность встречи и всё. Китайцы тоже мастера грозить и предупреждать.

      зы Минусят китайцы которые мониторят ВО??? laughing
      1. grem
        grem Сегодня, 13:13
        +3
        Пока госсекретарь США Энтони Блинкен радостно отчитывался о невероятно успешной поездке в Пекин и чуть ли не полной нормализации отношений с Китаем, его шеф, президент Джо Байден

        Спасибо Бидон ха ха ха ..Ну клоуны !!!!
        Я восторгаюсь политикой США ,они все страны мира (народы точно) прям гонят в объятия России !
        А ВВП молчит загадочно улыбаясь ..
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:22
          -2
          Виталя, ты случайно головой нигде не стукнулся? "В объятия России!" Так гонят, что полмира украинцев вооружают.
          1. А009
            А009 Сегодня, 13:47
            +1
            Давайте будем объективны-вооружают те, кто под прямым протекторатом америки. Недавнее заявление бельгии о готовности передать Ф-16 ТОЛЬКО если страны союзники подключаться , однозначно говорит что все сателлиты ни разу не самостоятельны.Они боятся что либо сделать если вдруг они не толпой Как цыплята под крылом у курицы.А эта курица вполне самостоятельна и даже более того-крайне агрессивна! Другой разговор что также и безмозгла.
          2. grem
            grem Сегодня, 14:06
            0
            Цитата: мордвин 3
            Виталя, ты случайно головой нигде не стукнулся?

            Аналогичный вопрос вам либерам ..? Все ноете и ноете ..
            Цитата: мордвин 3
            "В объятия России!" Так гонят, что полмира украинцев вооружают.

            Чем их там вооружают этих хуторян тууупых ,больше половины разворовывают и доходят до них крохи ..
            А трупов уже за пол миллиона !!!
            50 стран не самых бедных вооружают и финансируют эту толпу гуляй-поле хооопов и Россия в одиночку противостоит этой Армаде европы США и т.д.
            И что взяли ? Россия на коленях ? ..Да нам трудно ,но стоим упервшись
            И за это только я горжусь за страну и ее народ !
            И изнутри нытики нас пытались вскрыть НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ !!
            Да я может слишком эмоционально ,но душа болит за Россию жутко (в 2015 даже инфаркт получил)
            Почему я не на фронте ? Война дело молодых и профессионалов ..!!!
            А вот когда их не станет(выбьют),вот тогда старперы со всех глубин России ,кряхтя и затылки почесывая ,охая и внутри себя матерясь на все и всех ..Возьмутся за оружие и рычаги танков ,расчетов ПВО и т.д.
            И тогда бойтесь их ..Они пойдут до конца согнувшись и охая И УБИВАЯ ВСЕХ на своем пути ..

            Это фото все за себя говорит ..Мы внуки и правнуки этого уставшего солдата идущего пешком на Берлин ! Вечная им память стальному поколению ..Они смотрят на нас с укром сейчас и нам стыдно ,что такое допустили
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:24
        +2
        Минусят китайцы которые мониторят ВО???

        Да нет, это скорее всего романтики считающие китай союзником россии. На самом деле китай пользует сейчас россию против запада в той же роли, в которой запад пользует укропию против россии.
    2. wanna
      wanna Сегодня, 13:13
      +1
      Мы не согласны с тем, что высшее военное руководство обеих сторон может напрямую разговаривать друг с другом, а это значит, что янки рискуют в любой момент вытереть пол, когда они крутятся вокруг Китая.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:14
        +1
        ИМХО Китаю не стоит забывать что США - опасный "союзник".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:08
    +5
    Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
    Вот только Байден уже не помнит, что сказал, кому и о ком. Но воздух испортил знатно и Блинкину "удружил". И это идет на второй срок?
    1. grem
      grem Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вот только Байден уже не помнит, что сказал, кому и о ком. Но воздух испортил знатно и Блинкину "удружил". И это идет на второй срок?

      Это же все прекрасно Геннадий !!!! Процесс пошел ..Байден -это подарок для России !
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:12
    0
    Байден- агент Кремля?
    .........................................................................
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:12
    +4
    Biden ist eben ein seniler und intriganter US-Schwachkopf
    der die wahre Meinung schon mehr als einmal ausgeplaudert
    hat, da helfen auch die groben Lügen von der Ratte Blinken laughing
    nicht mehr...!!!
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Biden ist eben ein seniler und intriganter US-Schwachkopf
      der die wahre Meinung schon mehr als einmal ausgeplaudert
      hat, da helfen auch die groben Lügen von der Ratte Blinken laughing
      nicht mehr...!!!


      Exakt!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    +3
    Выходка Байдена говорит о полном провале визита Блинкина в КНР.Начинают вылезать подробности.
  6. sifgame
    sifgame Сегодня, 13:15
    0
    ""Энтони Блинкен радостно отчитывался о невероятно успешной поездке в Пекин и чуть ли не полной нормализации отношений с Китаем"" - Блинкин никто и слова его соответственно не имеют никакого веса. Амеры даже глазом не моргнув будут продолжать вооружать Тайвань, а в случае если Китай решит вернуть под крыло мятежны остров, то включаться вовсю, такой шанс. Не обмануть ( не кинуть) "партнера" себя не уважать - девиз этой страны.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:15
    -1
    В китайском МИД выразили протест после слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

    Вот совершенно безразлично, кто там кого и как называет. У России нет союзников(армия и флот являются лишь её частью и не могут быть союзниками)! Они лишь есть у россии, так как для них государство это вотчина, с которой они кормятся.
    А что касается китая и сша, так милые бранятся, только тешатся.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Хорон
      А что касается китая и сша, так милые бранятся, только тешатся.

      Можно подумать, что у нас не так. Например, называли Лукашенко последним диктатором Европы. А сегодня - дорогой ты наш человек! Батька!
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:37
        0
        Например, называли Лукашенко последним диктатором Европы.

        Кто называл? От европейских сми такие реплики видел, перепечатки с европейских видел, но официально лукашенко так в россии никто не называл.
    2. wanna
      wanna Сегодня, 13:35
      0
      Помните, что когда у вас становится на одного друга больше, это значит, что у Америки становится на одного друга меньше. Когда вы становитесь немного ближе к одному человеку, это означает, что кто-то становится немного дальше от Америки.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:42
        0
        означает, что кто-то становится немного дальше от Америки.

        Украинцы тоже когда-то считались братьями. Зато есть турция которая поставляет оружие нашему противнику, они ведь тоже друзья? wassat