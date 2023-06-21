В китайском МИД выразили протест после слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией. Китай выражает свои сильные недовольство и протест

Пока госсекретарь США Энтони Блинкен радостно отчитывался о невероятно успешной поездке в Пекин и чуть ли не полной нормализации отношений с Китаем, его шеф, президент Джо Байден, вновь все испортил то ли неосторожным, то ли преднамеренным высказыванием. Комментируя ситуацию со сбитым в феврале над Штатами китайским аэрозондом, глава Белого дома назвал председателя КНР диктатором, еще и упрекнув Си Цзиньпина как главу государства в некомпетентности.Реакция китайского МИД на очередной выпад со стороны американского президента последовала незамедлительно, там выразили официальный протест, назвав слова Байдена провокационными и не соответствующими нормам дипломатии.— заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.Визит главы госдепа США Энтони Блинкена в Пекин проходил 18-19 июня, это была первая за пять лет поездка главы американской дипломатии в КНР. Вопреки ожиданиям, он провел переговоры не только с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, но и его начальником — заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Более того, госсекретарь пообщался и с председателем КНР Си Цзиньпином. Блинкен предложил забыть об инцидентах с аэростатами, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая. Теперь очевидно, что никакой «стабилизации» отношений между двумя сверхдержавами не будет.А ведь у Байдена уже есть отрицательный опыт испорченных после его заявлений и обвинений отношений с бывшим союзником на Ближнем Востоке — Саудовской Аравией. В июле прошлого года президент США назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. После этого Эр-Рияд свел к минимуму контакты с Вашингтоном, в том числе по поводу увеличения добычи нефти для стабилизации мировых и внутриамериканских цен на топливо.