В конце августа текущего года в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится 15-й саммит БРИКС. Власти республики неоднократно заявляли, что рассчитывают на визит Владимира Путина в рамках данного мероприятия.В то же время главным препятствием для посещения нашим президентом самого крупного города в ЮАР является ордер, выданный МУС 17 марта и предусматривающий арест российского лидера. А ЮАР входит в число стран, пока ещё признающих юрисдикцию МУС.Со слов генсека правящей партии «Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула, на данный момент правительство республики занимается решением данного вопроса. Об этом политик заявил в ходе интервью одному из местных телеканалов.Стоит отметить, что власти ЮАР ранее предлагали различные варианты, которые могли бы позволить Владимиру Путину лично присутствовать на саммите содружества.В частности, озвучивалась возможность предоставления дипломатического иммунитета участникам мероприятия. Однако позднее в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что предоставление дипломатического иммунитета не отменяет ордера МУС.Кроме того, рассматривались варианты с изменением законодательства ЮАР и даже переносом саммита в КНР. Между тем решение вышеупомянутого вопроса пока так и не найдено.Напомним, что недавно президент ЮАР Сирил Рамафоса в составе представительной делегации африканских лидеров посетил Киев и Москву с миротворческой миссией. Как позднее заявил южноафриканский президент, делегация получила теплый прием в обеих странах, что уже является важным достижением мирной миссии.Ясно, что на власти ЮАР в плане исполнения ордера МУС давят США, используя традиционные методы запугивания и шантажа.