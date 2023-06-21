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Власти ЮАР ожидают, что президент РФ посетит саммит БРИКС в августе

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Власти ЮАР ожидают, что президент РФ посетит саммит БРИКС в августе

В конце августа текущего года в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится 15-й саммит БРИКС. Власти республики неоднократно заявляли, что рассчитывают на визит Владимира Путина в рамках данного мероприятия.


В то же время главным препятствием для посещения нашим президентом самого крупного города в ЮАР является ордер, выданный МУС 17 марта и предусматривающий арест российского лидера. А ЮАР входит в число стран, пока ещё признающих юрисдикцию МУС.

Со слов генсека правящей партии «Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула, на данный момент правительство республики занимается решением данного вопроса. Об этом политик заявил в ходе интервью одному из местных телеканалов.

Стоит отметить, что власти ЮАР ранее предлагали различные варианты, которые могли бы позволить Владимиру Путину лично присутствовать на саммите содружества.

В частности, озвучивалась возможность предоставления дипломатического иммунитета участникам мероприятия. Однако позднее в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что предоставление дипломатического иммунитета не отменяет ордера МУС.

Кроме того, рассматривались варианты с изменением законодательства ЮАР и даже переносом саммита в КНР. Между тем решение вышеупомянутого вопроса пока так и не найдено.

Напомним, что недавно президент ЮАР Сирил Рамафоса в составе представительной делегации африканских лидеров посетил Киев и Москву с миротворческой миссией. Как позднее заявил южноафриканский президент, делегация получила теплый прием в обеих странах, что уже является важным достижением мирной миссии.

Ясно, что на власти ЮАР в плане исполнения ордера МУС давят США, используя традиционные методы запугивания и шантажа.
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3 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 13:27
    +2
    Власти ЮАР ожидают визита, но никаких гарантий безопасности предоставить не могут.
    Это как-будто "друг" зовёт в гости, но за свою собаку поручиться не может.
    - Заходи, дружище, но вот только моя собака тебя покусать может.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:31
      +2
      Скорее "соседская" собака может покусать самого "соседа".....
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:29
    0
    Власти ЮАР ожидают, что президент РФ посетит саммит БРИКС в августе

    А как же предписание мус, которые обязательны к исполнению в связи с принятыми вами обязательствами?