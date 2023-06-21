Власти ЮАР ожидают, что президент РФ посетит саммит БРИКС в августе

В конце августа текущего года в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится 15-й саммит БРИКС. Власти республики неоднократно заявляли, что рассчитывают на визит Владимира Путина в рамках данного мероприятия.
В то же время главным препятствием для посещения нашим президентом самого крупного города в ЮАР является ордер, выданный МУС 17 марта и предусматривающий арест российского лидера. А ЮАР входит в число стран, пока ещё признающих юрисдикцию МУС.
Со слов генсека правящей партии «Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула, на данный момент правительство республики занимается решением данного вопроса. Об этом политик заявил в ходе интервью одному из местных телеканалов.
Стоит отметить, что власти ЮАР ранее предлагали различные варианты, которые могли бы позволить Владимиру Путину лично присутствовать на саммите содружества.
В частности, озвучивалась возможность предоставления дипломатического иммунитета участникам мероприятия. Однако позднее в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что предоставление дипломатического иммунитета не отменяет ордера МУС.
Кроме того, рассматривались варианты с изменением законодательства ЮАР и даже переносом саммита в КНР. Между тем решение вышеупомянутого вопроса пока так и не найдено.
Напомним, что недавно президент ЮАР Сирил Рамафоса в составе представительной делегации африканских лидеров посетил Киев и Москву с миротворческой миссией. Как позднее заявил южноафриканский президент, делегация получила теплый прием в обеих странах, что уже является важным достижением мирной миссии.
Ясно, что на власти ЮАР в плане исполнения ордера МУС давят США, используя традиционные методы запугивания и шантажа.