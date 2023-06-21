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Новое правительство Финляндии прорабатывает вопрос об урезании помощи странам, поддерживающим СВО

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Новое правительство Финляндии прорабатывает вопрос об урезании помощи странам, поддерживающим СВО

Новое правительство, сформированное в Финляндии после прошедших в этой стране парламентских выборов, рассматривает возможность урезания помощи всем тем странам, которые поддерживают спецоперацию России на Украине, передаёт The Times. С таким заявлением выступил новоиспечённый министр по делам внешней торговли и развития Вилле Тавио.


Развивающимся государствам необходимо сосредоточить свои усилия на развитии своих стран вместо того, чтобы поддерживать войну России. В этой связи я буду внимательно следить за всеми странами, которые получают помощь от Финляндии, но при этом не считают нужным уважать сложившийся международный порядок, основанный на правилах, равно как и суверенитет, а также территориальную целостность Украины

– отметил Тавио.

Вместе с тем глава вышеуказанного ведомства указал на то, что в этом списке числятся и африканские страны - в качестве крупнейших получателей финансовой помощи со стороны Хельсинки. Среди них – Кения, Танзания и Эфиопия.

В то же время, указывает британское издание, пока остаётся непонятным вопрос касательно того как будет функционировать механизм так называемого «отбора» тех стран, которым, по мнению финских властей, не положена финансовая помощь за российскую «агрессию». Как подчёркивают авторы публикации, СВО была поддержана открыто лишь считанными государствами. Указанные же страны Африки имеют нейтральную позицию. И за это правительство Финляндии фактически намеревается ввести против них санкции. Неоколониальный подход с откровенным диктатом налицо.

Напомним, что ранее Хельсинки выразил обеспокоенность в связи с укреплением отношений между развивающимися странами и РФ. Кстати говоря, ни для кого не секрет что межгосударственное объединение БРИКС выступает в качестве противовеса Западу. Президент Финляндии Саули Ниинистё в этом контексте даже обратил внимание на то, что данная группа из 5 государств становится всё более перспективной для многих стран мира.

Угрозы в адрес зарубежных стран от финского премьера могут являться частью большой игры, когда Финляндия, на самом деле, уже приняла решение отказать в предоставлении помощи развивающимся странам, так как теперь ей, как члену ООН, необходимо гораздо больше тратить на военные нужды. А сами угрозы в адрес стран Африки - финская попытка оправдать на международной медийной арене прекращение финансирования международных программ со странами Африканского контингента.
Использованы фотографии:
Соцсети/Тавио
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:49
    +1
    Новое правительство Финляндии прорабатывает вопрос об урезании помощи странам, поддерживающим СВО
    belay Интересно, кому это Финляндия рьянно помогает... recourse
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 13:50
    +1
    не считают нужным уважать сложившийся международный порядок

    Я бы сказал, умирающий порядок, за который янки вцепились зубами всех своих стран-сателлитов.
    Любой уважающий себя человек не станет прислушиваться к "шестёрке" кого бы то ни было.
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:53
    +1
    Финские власти совсем с катушек слетели, ведь отношения России и Финляндии были практически безупречны и очень странно что финны добрососедские отношения так легко и беспричинно разрушили отказавшись от нейтрального статуса.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    +2
    Во дела! Только вчера в нату приняли, а уже смотрящими себя возомнили. Там рамсы не попутали? В стойле самостоятельно хрюкать не дозволено, только хором и по указке обкома. Ну да ладно, наберутся еще опыту, чего с них взять, несмышленые еще.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:58
    +1
    Так и до кризиса договориться можно .Пора наверно порвать договор по Сайме и каналу
  6. Александр Эмрис
    Александр Эмрис Сегодня, 13:59
    0
    Финляндия первая ласточка.

    Дотационным странам придется выбирать между траншами и демонстрацией самостоятельности.

    Учитывая, что Китай дает только в долг и только на покупку китайских товаров, а Россия давать много не сможет, заменить западные дотации они не смогут. А без дотаций у них рухнут бюджеты.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:03
      0
      А можно список, ну у кого рухнут бюджеты когда Финляндия перестанет помогать?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:01
    0
    Цитата: Федор Соколов
    очень странно что финны добрососедские отношения так легко и беспричинно разрушили отказавшись от нейтрального статуса.

    Вирус русофобии с легкостью разрушает разум наших северо-западных соседей...эта зараза как чума легко распространяется и ее трудно лечить терапевтическим путем...только хирургия и ампутация зараженных частей помогает в этом случае.
  8. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 14:05
    0
    Можно подумать, что финны прямо такие крутые помогальщики африканцам Всё их население равно населению САНКТ-ПЕТЕРБУРа.Помогают на копейку, а вони на миллионы negative sad Давно ли ныли, что из-за РФ терпят убытки.