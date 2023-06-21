Новое правительство Финляндии прорабатывает вопрос об урезании помощи странам, поддерживающим СВО

Развивающимся государствам необходимо сосредоточить свои усилия на развитии своих стран вместо того, чтобы поддерживать войну России. В этой связи я буду внимательно следить за всеми странами, которые получают помощь от Финляндии, но при этом не считают нужным уважать сложившийся международный порядок, основанный на правилах, равно как и суверенитет, а также территориальную целостность Украины

Новое правительство, сформированное в Финляндии после прошедших в этой стране парламентских выборов, рассматривает возможность урезания помощи всем тем странам, которые поддерживают спецоперацию России на Украине, передаёт The Times. С таким заявлением выступил новоиспечённый министр по делам внешней торговли и развития Вилле Тавио.– отметил Тавио.Вместе с тем глава вышеуказанного ведомства указал на то, что в этом списке числятся и африканские страны - в качестве крупнейших получателей финансовой помощи со стороны Хельсинки. Среди них – Кения, Танзания и Эфиопия.В то же время, указывает британское издание, пока остаётся непонятным вопрос касательно того как будет функционировать механизм так называемого «отбора» тех стран, которым, по мнению финских властей, не положена финансовая помощь за российскую «агрессию». Как подчёркивают авторы публикации, СВО была поддержана открыто лишь считанными государствами. Указанные же страны Африки имеют нейтральную позицию. И за это правительство Финляндии фактически намеревается ввести против них санкции. Неоколониальный подход с откровенным диктатом налицо.Напомним, что ранее Хельсинки выразил обеспокоенность в связи с укреплением отношений между развивающимися странами и РФ. Кстати говоря, ни для кого не секрет что межгосударственное объединение БРИКС выступает в качестве противовеса Западу. Президент Финляндии Саули Ниинистё в этом контексте даже обратил внимание на то, что данная группа из 5 государств становится всё более перспективной для многих стран мира.Угрозы в адрес зарубежных стран от финского премьера могут являться частью большой игры, когда Финляндия, на самом деле, уже приняла решение отказать в предоставлении помощи развивающимся странам, так как теперь ей, как члену ООН, необходимо гораздо больше тратить на военные нужды. А сами угрозы в адрес стран Африки - финская попытка оправдать на международной медийной арене прекращение финансирования международных программ со странами Африканского контингента.