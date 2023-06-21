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Командир спецназа «Ахмат»: НАТО испытывает на украинцах препараты для создания «суперсолдат»

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Командир спецназа «Ахмат»: НАТО испытывает на украинцах препараты для создания «суперсолдат»

Военный блок НАТО проводит испытания на украинских военнослужащих разрабатываемого Западом биооружия. Об этом заявил командир специально отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.


Алаудинов отметил, что на участвующих в наступлении украинской армии боевиках ВСУ проводятся испытания произведенных на Западе медикаментозных препаратов, способных значительно усиливать боевые качества военнослужащих, практически превращая их в "суперсолдат".

Однако, после того как действие препарата заканчивается, украинские военнослужащие сдаются в плен целыми отрядами. Алаудинов подчеркнул, что руководству НАТО абсолютно не жаль военнослужащих киевского режима - Запад относится к военнослужащим украинской армии как к расходному материалу.

Об использовании украинскими боевиками боевых психотропных веществ также сообщал военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков. По его словам, под действием этих препаратов военнослужащие ВСУ утрачивают чувство самосохранения и способны наступать или обороняться на протяжении более суток, после чего действие веществ заканчивается и боевики становятся буквально беспомощными и сдаются в плен.

Ранее Алаудинов называл возможные сроки окончания наступления украинской армии. Командир "Ахмата" предположил, что попытки прорвать обустроенную ВС РФ линию обороны могут продлиться еще около месяца-полутора. После неудачного для ВСУ наступления, по мнению Алаудинова, возможно начнется наступления российской армии.
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15 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:23
    +1
    медикаментозных препаратов, способных значительно усиливать боевые качества военнослужащих
    Применение медикаментозных препаратов не ново в военном деле
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:34
      0
      Фашисты не могут без наркотиков. am А укрофюрер не может без кокса.
      Утырки. wassat
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:37
        0
        Фашисты не могут без наркотиков.
        Да и капиталисты не отстают
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Trapp1st
      Применение медикаментозных препаратов не ново в военном деле

      Да там и без помощи запада наверняка ВСУ без феназепама в атаку не ходят.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:48
        0
        Как-то командир чеченцев не прояснил положение с Мариинкой. Когда Ахмат перебросили туда, поселок был взят "на 95 процентов".
        Как дела обстоят сейчас, через месяц?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:24
    +3
    не страна, а химлаборатория...... и крысы подопытные.... заразу разносят!
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:27
    0
    А у нас отменили даже 100гр. фронтовых (водки). Как там наши ребята снимают стресс? Неужели мы из другого теста и даже шампанского в Артёмовске не попробовали? fellow
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Сабуров_Александр53
      А у нас отменили даже 100гр. фронтовых (водки). Как там наши ребята снимают стресс? Неужели мы из другого теста и даже шампанского в Артёмовске не попробовали? fellow

      Синька - зло! Стресс чтобы снять :
      - медитации;
      - сон;
      - спорт;
      - книги, кино, музыка;
      - дыхательная гимнастика;
      - прогулки,поездки, смена обстановки.
      А вот в увольнение/отпуске немного накатить можно, чуть-чуть, аккуратно!
      1. witcher
        witcher Сегодня, 13:57
        +1
        Таки да после ВОВ многие продолжили бухать и пить. Наркомовские 100 грамм.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +4
    Для англосаксов Украина это полигон для испытания всего, что можно и нельзя в своей стране. Тем более украинский солдат это не американец, а значит ни каких ограничений не существует. Не один американский химик-алхимик защитит диссертацию проводя опыты не на мышах, а на ВСУшниках.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:38
      0
      Не один американский химик-алхимик защитит диссертацию проводя опыты не на мышах, а на ВСУшниках.
      Вы как полагаете, солдаты добровольно идут на приём таких препаратов или им подмешивают что-то в пищу перед боем? Интересно было бы послушать рассказы пленных, как это происходит и как бы сами вояки ВСУ ни являются инициаторами такой "подпитки", выбирая между "косячком" из конопли и более действенным препаратом. request
  5. uralex
    uralex Сегодня, 13:36
    +1
    утрачивают чувство самосохранения и способны наступать или обороняться на протяжении более суток, после чего действие веществ заканчивается и боевики становятся буквально беспомощными и сдаются в плен
    Любые стимуляторы действуют по принципу маятника: чем сильнее усиливаешь воздействие в одну сторону, тем сильнее будет откат. Так что - ничего удивительного. Была информация, что подобные средства Америкосы еще при майдане массово задействовали, "прыгучесть" улучшали...
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:40
    0
    Еще на майдаунах чай испытывали в 2014.
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:40
    0
    Общую покорность чубатого населения невозможно объяснить только пропагандой, биолаборатории Пентагона, видать, успешно испытывали на туземцах секретную химию, а уж кормить наркотой войско сам бог велел.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:45
    +1
    Вот только жаль, что когда о подобном рассказывается, НИКОГДА не называются даже приблизительные цифры сдавшихся. Всегда звучит "много", "многие"... И как нам, простым людям, это понимать? request