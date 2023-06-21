Командир спецназа «Ахмат»: НАТО испытывает на украинцах препараты для создания «суперсолдат»

Военный блок НАТО проводит испытания на украинских военнослужащих разрабатываемого Западом биооружия. Об этом заявил командир специально отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.Алаудинов отметил, что на участвующих в наступлении украинской армии боевиках ВСУ проводятся испытания произведенных на Западе медикаментозных препаратов, способных значительно усиливать боевые качества военнослужащих, практически превращая их в "суперсолдат".Однако, после того как действие препарата заканчивается, украинские военнослужащие сдаются в плен целыми отрядами. Алаудинов подчеркнул, что руководству НАТО абсолютно не жаль военнослужащих киевского режима - Запад относится к военнослужащим украинской армии как к расходному материалу.Об использовании украинскими боевиками боевых психотропных веществ также сообщал военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков. По его словам, под действием этих препаратов военнослужащие ВСУ утрачивают чувство самосохранения и способны наступать или обороняться на протяжении более суток, после чего действие веществ заканчивается и боевики становятся буквально беспомощными и сдаются в плен.Ранее Алаудинов называл возможные сроки окончания наступления украинской армии. Командир "Ахмата" предположил, что попытки прорвать обустроенную ВС РФ линию обороны могут продлиться еще около месяца-полутора. После неудачного для ВСУ наступления, по мнению Алаудинова, возможно начнется наступления российской армии.