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Бастрыкин назвал число украинских военных, осужденных за преступления против мирных граждан Донбасса

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Бастрыкин назвал число украинских военных, осужденных за преступления против мирных граждан Донбасса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал число украинских военных, осужденных в Донецкой и Луганской Республиках за преступления против мирных жителей Донбасса. По его словам, заслуженное наказание получили 30 человек.

Об этом руководитель ведомства сообщил во время интервью агентству ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что была доказана причастность упомянутых выше лиц к совершению военных преступлений против мирного населения. Фигуранты уголовных дел приговорены к долгосрочному лишению свободы, в том числе и к пожизненному заключению.

Он отметил, что работа в данном направлении еще далека от завершения, так как ведется большое количество расследований в отношении украинских боевиков.

Направлено в суды 90 уголовных дел

- сообщил глава СКР.

У сотрудников Следкома РФ накопилось большое количество данных о преступной деятельности военнослужащих ВСУ, в том числе и об убийствах гражданских лиц. А так как в ходе проведения спецоперации украинские боевики активно сдаются в плен, следственные органы тщательно проверяют каждого из них на причастность к военным преступлениям.

Бастрыкин отметил, что до принятия республик Донбасса в состав Российской Федерации обвинительных приговоров в отношении боевиков ВСУ было гораздо меньше, чем сейчас.

Сейчас же, как видите, мы добиваемся реализации принципа неотвратимости наказания и обязательно будем продолжать эту работу

- заявил глава ведомства.
Использованы фотографии:
https://vk.com/sledcomru
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2 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 13:24
    +4
    Направлено в суды 90 уголовных дел

    Маловато будет ..Там один Азов и прочии Айдары на тысячу расстрельных статей тянут ..Опять либеральничаем ?
    Дайте Донбассу полномочия и они выявят тысячи преступлений и найдут тех кто это все сделал ..Многие все семьи потеряли и знают ,кто обстреливал и кто зверствовал на территории Донбасса !
    Они их искать согласны по всему миру ,чтобы ликвидировать ..Там страшно ,что творилось .
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:59
      0
      Думаю, на Донбассе всё про всех давно знают. Им бы только не мешать.