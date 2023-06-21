Боевые вертолёты Воздушных сил ВСУ получат бортовые системы противоракетной обороны немецкого производства

С поставкой AMPS мы обеспечиваем повышение обороноспособности украинских вертолетов. Интегрируя системы на платформу, мы защитим экипажи от широкого спектра угроз, в том числе от ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух"

Боевые вертолеты Воздушных сил ВСУ получат бортовые системы защиты, способные нейтрализовать ракетные угрозы. Поставку комплексов осуществит немецкая компания Hensoldt. Об этом говорится на официальном сайте компании.Согласно опубликованной информации, немцы поставят Украине бортовые системы противоракетной обороны под названием AMPS (Airborne Missile Protection System). Данный комплекс является модульным и легко может быть подстроен под любую модель вертолета. Он состоит из датчиков обнаружения запуска ракеты (MILDS), блока управления и отображения (ACDU) и активной системы подтверждения цели (MACS), которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные предупреждения датчиков. Уже стоящие на украинских вертолетах системы отстрела тепловых ловушек будут интегрированы в систему.Всего компания Hensoldt поставит 16 комплектов системы, стоимость контракта не раскрывается, но в компании подчеркнули, что она двузначная и оценивается в миллионах. Установкой комплексов займется чешская фирма LOM PRAHA.- заявили в компании.Таким образом немцы хотят уменьшить количество сбитых украинских вертолетов в ходе боевых действий с помощью ПЗРК и ракет с тепловой головкой самонаведения. Как заявили в компании, аналогичные системы защиты установлена на более 2 тысячах вертолетов и самолетов стран НАТО, обеспечивая им "наилучшую защиту".