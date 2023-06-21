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Боевые вертолёты Воздушных сил ВСУ получат бортовые системы противоракетной обороны немецкого производства

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Боевые вертолёты Воздушных сил ВСУ получат бортовые системы противоракетной обороны немецкого производства

Боевые вертолеты Воздушных сил ВСУ получат бортовые системы защиты, способные нейтрализовать ракетные угрозы. Поставку комплексов осуществит немецкая компания Hensoldt. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Согласно опубликованной информации, немцы поставят Украине бортовые системы противоракетной обороны под названием AMPS (Airborne Missile Protection System). Данный комплекс является модульным и легко может быть подстроен под любую модель вертолета. Он состоит из датчиков обнаружения запуска ракеты (MILDS), блока управления и отображения (ACDU) и активной системы подтверждения цели (MACS), которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные предупреждения датчиков. Уже стоящие на украинских вертолетах системы отстрела тепловых ловушек будут интегрированы в систему.

Всего компания Hensoldt поставит 16 комплектов системы, стоимость контракта не раскрывается, но в компании подчеркнули, что она двузначная и оценивается в миллионах. Установкой комплексов займется чешская фирма LOM PRAHA.

С поставкой AMPS мы обеспечиваем повышение обороноспособности украинских вертолетов. Интегрируя системы на платформу, мы защитим экипажи от широкого спектра угроз, в том числе от ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух"

- заявили в компании.

Таким образом немцы хотят уменьшить количество сбитых украинских вертолетов в ходе боевых действий с помощью ПЗРК и ракет с тепловой головкой самонаведения. Как заявили в компании, аналогичные системы защиты установлена на более 2 тысячах вертолетов и самолетов стран НАТО, обеспечивая им "наилучшую защиту".
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8 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 13:30
    +2
    А что ,вертолеты у всук еще остались ? Или апачи у них появятся ..хе хе
    Немцы а может вы укронациков замените на восточном фронте ,а они у вас в полицаях будут ? Танки ваши с крестами на ..Украина яко млеко и т.д.
    Шульц у вас внучек офицера СС ! ..Мы вас ждем и с удовольствием мочить будем ,как и ваши танки ..Мы внуки и правнуки солдат победителей И теперь вам это все уже не простим собаки гитлера и англосаксов
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:34
      +1
      Цитата: grem
      А что ,вертолеты у всук еще остались ?

      Ну судя по кадрам с ЛБС - ДА, летают, штурмуют
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:07
      0
      Неплохо бы получить целыми и изучить. Если все НАТО ими пользуется... То умение ракет не обращать внимание на подобные системы или вообще по ним наводиться - хороший плюс в копилку нашим ракетостроителям.
      Речь же об ослеплении ИК-ГСН...
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:35
    0
    Почему то я уверен что их то не спасёт! ))))
  3. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 13:38
    0
    Так они вертолёты используют только для, того, чтобы спасти какого-нибудь натовского офицера
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:46
      -1
      Отнюдь.Используют и для ударов на войскам.Летают обычно парой.Откуда берутся?Ну,видимо доклады Конашенкова преувеличены и похоже надо ожидать поставок с запада этой техники
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:39
    0
    немецкие поджигатели войны! Немецким нацистским политикам больше не разрешается приезжать в Россию! Немецким политикам ливерной колбасы больше нельзя доверять!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: LeutnantTom
      Немецким нацистским политикам больше не разрешается приезжать в Россию!

      А Меркель демократ?