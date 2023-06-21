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Украинский депутат: Нам нужно вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников

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Украинский депутат: Нам нужно вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников

Украинский нардеп Алексей Гончаренко, известный своей причастностью к расправе над одесситами в Доме профсоюзов в мае 2014 года, сделал заявление на «ядерную» тему.


Одиозный и истеричный депутат украинской Рады пишет, что Россия хочет создать подводный флот будущего, в состав которого до конца текущего года войдут атомные ракетоносцы «Красноярск» и «Император Александр III». По словам Гончаренко, это «вызов Западу».

Нардеп:

Плохо то, что если россияне такое планируют, то они обошли санкции. В подводную лодку идёт новая электроника, а значит, над этим нужен больший контроль.

Далее Гончаренко задаётся вопросом о том, что в такой ситуации делать Украине. И сам же на свой вопрос пытается ответить:

Вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников. Это если мы не хотим запускать свою ядерную программу. Если Запад против нашей ядерки, то пусть подождет – россияне произведут ядерное оружие иранцам, а мы можем потом повторить свой вопрос. Но зачем тратить время?

По словам Гончаренко, Запад должен либо разрешить Украине начать разработку собственной ядерной программы, либо разместить своё ЯО на украинской территории.

Все эти заявления лишний раз дают повод говорить о том, что киевский режим давно вынашивал планы по созданию собственного ядерного оружия. О намерениях Киева создать «грязную бомбу» многократно заявляли представители Минобороны РФ.
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17 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:41
    +1
    А они явно не думают что на это уже и мы может применить своё тяо?! Такие наивные
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 13:46
      +2
      Они не о чем не думают, этим украинским "народным избранникам" плевать на собственную страну и народ который их избрал, лишь бы поднасрать России.
      1. Roman_VH
        Roman_VH Сегодня, 13:51
        +1
        Ну каких уж избрали, теми пусть пробавляются. Сами кузнецы своей хатынки.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: Вадим С
      А они явно не думают что на это уже и мы может применить своё тяо?! Такие наивные

      Они думают, что мы нарисуем новые красные линии.
      Обезьяны с гранатами. laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:44
    +4
    Это фрик,даже по их меркам,куевским.Хотя таких вырожденцев со счетов нельзя сбрасывать.Вдруг к ним прислушаются на Западе
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 13:52
      0
      А таким фрикам как раз и поручают такие вбросы. Первая стадия, так сказать, чтобы общественное мнение начало бурлить. Технология многократно отработана, как пример - тема лгбт (написал бы по русски, но модераторы...)
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:45
    0
    Никифоровна с Степанишной давеча у подъезда обсуждали, что пора нам на орбиту лазеры запускать как ответ.
  4. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 13:45
    -1
    С одной стороны "Бодливой корове...."
    А с другой стороны у англосаксов в голове такое, что не приведи господь. Они вон в своих йелях и прочих оксфордах долбятся кудой не попадя. Не мудрено, что мозг отрофировался.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:45
    0
    Украинский депутат: Нам нужно вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников
    Даааа, а потом подержать, а потом полизать, а там и пососать... лакомки, а потом хвать, а там один фантик. recourse Хуторяне, все под себэ.. request
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:46
    +4
    Еще один аргумент похоронить нацисткий режим Украины.
    Если в Кремле остался инстинкт самосохранения то там должны понимать что с такими амбициями это государство не должно существовать.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    +1
    "Что вас уже выпустили из сумасшедшего дома?" ( из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию").
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    +2
    Одиозный и истеричный депутат украинской Рады Алексей Гончаренко
    Давненько этот упыренок не показывался и вот выскочил от куда-то. И тут же озаботился контролем над поставками в Россию, заговорил о ЯО главного "друга Украины" на своей территории. Сегодня даже американцы этого не могут себе позволить предполагая последствия. А вот отмороженные англичане могут втихомолку сунуть Киеву ядерный боеприпас для крупной провокации.
  9. жарофф
    жарофф Сегодня, 13:50
    +1
    Этого уже давно ждёт виселица. Знаю.Текст короткий,но емкий
  10. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:52
    0
    О намерениях Киева создать «грязную бомбу» многократно заявляли представители Минобороны РФ.

    Серьезно, что ли? Наше МО такое и в первую чеченскую кампанию вещали. Почти 30 лет прошло, ничто не изменилось. Пора бы нашему МО что то новенькое придумать. Ну, например, Украина звезду смерти на орбиту выводит. sad
  11. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:54
    0
    Украинскую бредятину уже и читать нет желания. Пару отчубучек ещё бы куда ни шло, но на постоянной основе уже не воспринимается. Это материал для психиатров
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:58
    0
    Так вроде ж чего-то уже размещали в Хмельницком. Тайком.
    И чего ему, не понравилось, что ли?
  13. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 13:59
    0
    Так вот он какой, бред сивой кобылы! tongue laughing