Украинский депутат: Нам нужно вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников

Плохо то, что если россияне такое планируют, то они обошли санкции. В подводную лодку идёт новая электроника, а значит, над этим нужен больший контроль.

Вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников. Это если мы не хотим запускать свою ядерную программу. Если Запад против нашей ядерки, то пусть подождет – россияне произведут ядерное оружие иранцам, а мы можем потом повторить свой вопрос. Но зачем тратить время?

Украинский нардеп Алексей Гончаренко, известный своей причастностью к расправе над одесситами в Доме профсоюзов в мае 2014 года, сделал заявление на «ядерную» тему.Одиозный и истеричный депутат украинской Рады пишет, что Россия хочет создать подводный флот будущего, в состав которого до конца текущего года войдут атомные ракетоносцы «Красноярск» и «Император Александр III». По словам Гончаренко, это «вызов Западу».Нардеп:Далее Гончаренко задаётся вопросом о том, что в такой ситуации делать Украине. И сам же на свой вопрос пытается ответить:По словам Гончаренко, Запад должен либо разрешить Украине начать разработку собственной ядерной программы, либо разместить своё ЯО на украинской территории.Все эти заявления лишний раз дают повод говорить о том, что киевский режим давно вынашивал планы по созданию собственного ядерного оружия. О намерениях Киева создать «грязную бомбу» многократно заявляли представители Минобороны РФ.