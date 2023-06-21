Украинский депутат: Нам нужно вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников

Украинский нардеп Алексей Гончаренко, известный своей причастностью к расправе над одесситами в Доме профсоюзов в мае 2014 года, сделал заявление на «ядерную» тему.
Одиозный и истеричный депутат украинской Рады пишет, что Россия хочет создать подводный флот будущего, в состав которого до конца текущего года войдут атомные ракетоносцы «Красноярск» и «Император Александр III». По словам Гончаренко, это «вызов Западу».
Нардеп:
Плохо то, что если россияне такое планируют, то они обошли санкции. В подводную лодку идёт новая электроника, а значит, над этим нужен больший контроль.
Далее Гончаренко задаётся вопросом о том, что в такой ситуации делать Украине. И сам же на свой вопрос пытается ответить:
Вести переговоры о размещении на Украине ядерного оружия наших союзников. Это если мы не хотим запускать свою ядерную программу. Если Запад против нашей ядерки, то пусть подождет – россияне произведут ядерное оружие иранцам, а мы можем потом повторить свой вопрос. Но зачем тратить время?
По словам Гончаренко, Запад должен либо разрешить Украине начать разработку собственной ядерной программы, либо разместить своё ЯО на украинской территории.
Все эти заявления лишний раз дают повод говорить о том, что киевский режим давно вынашивал планы по созданию собственного ядерного оружия. О намерениях Киева создать «грязную бомбу» многократно заявляли представители Минобороны РФ.