Первая мировая: всё начиналось совсем не так

В праздник Видовдан (Видов День) 19-летний гимназист Гаврило Принцип застрелил насмерть двумя меткими выстрелами наследника австро-венгерского престола и его морганатическую супругу. И это стало поводом к Первой мировой войне.
Сколько же фактов по поводу этого инцидента обросло ложью? Следует в данном случае что-либо пояснить.
Что было бы, если бы не убили эрцгерцога?
После самоубийства Рудольфа – сына императора Франца-Иосифа право наследника престола перешло к эрцгерцогу Францу-Фердинанду. Смущало только то, что супруга его, София Хотек, была не дворянских кровей, она была морганатической.
Франц-Фердинанд придерживался принципа триединой монархии. Если ещё с подачи Франца-Иосифа империю разделили на условно австрийскую Цислейтанию и венгерскую Транслейтанию по реке Лейте, то эрцгерцог планировал пойти дальше.
Он хотел дать автономию и даже третью корону славянским землям, в состав которых, помимо Чехии, Словении, Закарпатья, Словакии, Галичины и Хорватии, вошла бы и отвоёванная у турок Босния и Герцоговина, население которой, помимо босняков и хорватов, составлял значительный процент боснийских сербов.
Помимо эрцгерцога, в составлении плана участвовал политик и юрист из Трансильвании Аурел Попович. Тот пошёл ещё дальше, предложил создать вместо Австро-Венгрии Соединенные штаты Великой Австрии, где в рамках триединой монархии были бы созданы 12 национальных автономий, три немецких административных единицы и национально-культурные автономии немцев в Трансильвании, Банате, Праге, Будапеште и Львове.
Рассматривался также вопрос создания национально-культурной автономии закарпатских русинов. Против резко была Венгрия, для которой имя деятеля румынского сопротивления против венгерского гнёта в Трансильвании Поповича уже вызывало ярость. Поэтому родились конспирологические теории о том, что идея убить эрцгерцога вынашивалась в Будапеште.
Сербии такая претензия на гегемонию в регионе, естественно, не нравилась. Но уже имевшая место кровопролитная война с Австро-Венгрией отбивала охоту у официальных ее властей к предъявлению прямых претензий.
Причастность «Чёрной руки»
Одна из наиболее распространенных, но опровергаемых многими историками версий об организации убийства – что корни росли из сербской тайной офицерской организации «Црна рука». Её члены прославились убийством сербского короля Александра Обреновича и его жены Драги, совершённым с особой жестокостью.
В результате престол вернули династии Карагеоргиевичей. А «Млада Босна», в состав которой входили шестеро террористов, принимавших участие в убийстве, действительно имела связи с «Чёрной рукой». Лидер «Черной руки» Драгутин Димитриевич по кличке Апис, по всей видимости, стоял за неудачными покушениями на губернаторов Боснии Варешанина и Потиорека.
Но его роль в Сараевском убийстве дискуссионна. Мало того, он публично объявлял о планах убить австрийского императора Франца-Иосифа.
Однако когда власти Сербии решили ещё до окончания войны расправиться с непокорной офицерской организацией, на Салоникском процессе Димитриевич категорически отрицал свою роль. Навесив на Димитриевича всех собак, Сербское королевство одновременно избавилось от дестабилизирующего фактора в армии и от основного сторонника создания федеральной республики Югославия.
Но о конкретном алиби Дмитриевича ничего не известно, поскольку процесс проходил при закрытых дверях с нарушениями закона. Правительство Сербии уже после расстрела Дмитриевича все же издало материалы следствия, но там были только материалы обвинения, показаний же осужденных не было.
Перечитывая заново
Известен только один непреложный факт: отсутствие вины заочно обвиняемого российского военного атташе в Сербии Артамонова. На момент покушения его два месяца не было в Сербии, поскольку он находился на лечении в Швейцарии. Правда, есть некоторые нюансы, которые опровергают железное алиби Артамонова.
В то время уже были телефон и телеграф, он мог в любой момент связаться с «Черной рукой» и из Швейцарии руководить терактом. В какой степени он был связан с этой организацией, не очень ясно. Впрочем, Россия после жесточайшего поражения в японской войне вряд ли была заинтересована в еще одной, и наверняка при такой должности Артамонов это понимал.
Косвенную причастность некоторых функционеров «Чёрной руки» в целом можно подозревать. Тренировал по стрельбе команду убийц эрцгерцога майор Воислав Танкосич, член «Черной руки». Он же обеспечил переход группы через сербскую границу.
Драгутин Дмитриевич был против Сараевского убийства, потому что, как профессиональный военный, понимал, к чему это может привести: отношения между Австро-Венгрией и Сербией стремительно накалялись. Про позицию Аписа рассказали уже после его расстрела члены «Чёрной руки», которые не попали каким-то образом под суд, а также близкие к ней люди.
Мустафа Голубич и Чедомир Попович утверждали, что Апис первоначально вообще был против тренировок участников убийства в парке чуть ли не в центре Белграда. Когда узнал, что их уже переправляют через границу обратно в Боснию, махнул рукой и сказал: «Да пусть отправляют, все равно ничего не получится. Только денег много не давайте, и так их мало».
Денег действительно много не дали. Убийца эрцгерцога Гаврила Принцип вообще вынужден был закладывать золотой крест в ломбарде, чтобы доехать до Сараево. Естественно, он его не выкупил, поскольку в результате убийства Фердинанда он сразу был арестован и из тюрьмы не вышел до самой смерти, которая наступила довольно скоро.
Во время гитлеровской оккупации Югославии архивы МИД и военного ведомства Сербии были ограблены оккупантами и коллаборационистами, награбленное вывезено в Германию и Австрию. На основании этих архивов австрийские историки сделали вывод, что «Черная рука» и «Млада Босна» были созданы властями Сербии с целью борьбы с Австро-Венгрией.
После войны документы вернули из Вены в Белград, комиссия Академии наук и искусств Сербии и Министерство иностранных дел Югославии эти выводы опровергли.
Русский след
Нет достоверных данных, что в Санкт-Петербурге готовили покушение на эрцгерцога. В основном это плоды австрийской и германской пропаганды времен Первой мировой или непосредственно перед ней. Через два дня после убийства венская газета «Райхспорт» в одной из статей употребила фразу:
«Сербской агитацией руководила Россия, пора с ней рассчитаться».
Уже во время войны венгерская газета «Пестер Ллойд» опубликовала статью «Тридцать лет тайной дипломатии России на Балканах», в которой доказывалось, что главным провокатором антиавстрийской деятельности в Боснии было российское военное ведомство.
Чуть позже венская официальная газета «Нойе фрайе прессе» выложила фальшивую переписку Николая II с Петром Карагеоргиевичем, где якобы обсуждался вопрос совершения в Боснии терактов против австрийских чиновников.
Во время оккупации Сербии газета «Београдске», орган оккупационных властей, опубликовала фальшивые выдержки из документов российского посла в Сербии Гартвига, на тот момент уже покойного, из которых следовали такие же выводы.
Примечательно, что советский «Лысенко от истории» Покровский тоже придерживался аналогичной версии. Якобы об этом сказал Апис на Салоникском процессе. Такая версия появилась и в беллетристике, у Валентина Пикуля в романе «Честь имею».
Но есть и другая сторона у медали.
К примеру, доказательства того, что с боснийским подпольем были связаны эсер Виктор Чернов и один из идеологов РСДРП Лев Троцкий. Доказательств здесь два, оба косвенные, но заслуживающие внимания.
Во-первых, на судебном процессе в ходе признательных показаний один из лидеров левой оппозиции в России времен начала Первой мировой, Карл Радек, намекал на сотрудничество с «Чёрной рукой». Перед судьями Радек заявил, что он не думал, к каким последствиям это приведет, но его быстро прервали и не дали продолжать.
Во-вторых, это позиция Ленина по поводу необходимости империалистической войны, которая вызовет гражданскую войну рабочего класса за свои права. В письме к Горькому в 1913 году Ленин указал:
«Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие».
«Млада Босна» сама по себе
Несмотря на доказательную базу того, что все шестеро участников убийства проходили тренировки в Сербии, «Млада Босна» была в целом самодостаточна. Оружия, правда, не хватало, потому помощь, конечно, была из Сербии, которая войны не ожидала и смотрела на все это сквозь пальцы.
В пользу этой версии говорит, в частности, то, что в «Младу Босну» входили не только боснийские сербы, но также и хорваты, и боснийские мусульмане. Нет, в частности, доказательств, что студент Богдан Жераич, устроивший неудачное покушение на губернатора Боснии Варешанина и покончивший жизнь самоубийством, действовал по указке «Черной Руки».
Он состоял в студенческом обществе «Слобода» (свобода), которое никак не было связано с «Черной рукой», а «Млада Босна» возникла уже позже по инициативе его друга Владимира Гачиновича. Основным идеологическим фактором политики индивидуального террора для Гачиновича впоследствии послужил поступок Жераича и «Косовское тираноубийство».
Кстати, возможно, именно тот факт, что эрцгерцог и его супруга заранее запланировали поездку в Сараево с организацией массовых торжеств на Видовдан, день битвы на Косовом поле, траурный для сербов, мог послужить одним из поводов для теракта. Все же большинство в «Младой Босне» составляли сербы, которые посчитали это кощунством и оскорблением их национальной памяти.
Так что версия о том, что «Млада Босна» была самодостаточной организацией, наиболее правдоподобная. Гаврило Принцип на суде заявил, что не предполагал, что убийство приведет к войне. Это говорит о том, что действия не согласовывались ни с «Черной рукой», ни с сербскими властями. Те к таким вещам относились осторожно.
Немного конспирологии
Существует версия о том, что за покушением стояла германская разведка, которой невыгодно было, чтобы во главе дружественной Австро-Венгрии после уже дышавшего на ладан Франца-Иосифа встал более либеральный политик. Вторая, близкая этой версия гласит, что заказчиком убийства был сам Франц-Иосиф, который не хотел федерализации страны, а заодно и искал повода, чтобы прижать к ногтю боснийских сербов, которые его окончательно достали.
Обычно в пользу этой версии выдвигаются аргументы, что убийство было совершено при полном попустительстве охраны. Правда, в дальнейшем даже на уровне официальной Вены объявили, что охрана была плохо подготовлена, но никто из телохранителей ответственности не понес.
Заслуживает внимания тот факт, что по ночам члены «Младой Босны» устраивали встречи на могиле Жераича, и полиция не могла не знать об этих регулярных сходках. Но не мешала.
К тому же уже вечером того же дня в крупных городах Боснии и Хорватии прошли организованные погромы сербов, в которых участвовали хорваты и боснийские мусульмане. Полиция погромщикам не мешала. Создается впечатление, что и погромщики, и полиция готовились заранее к этому событию.
Практически сразу был создан специальный корпус полиции в основном из босняков под названием Шутцкорпс, занимавшийся экстрадициями сербов и выявлением подозрительных элементов. В результате его деятельности около 5,5 тыс. сербских семей были переселены из Боснии и Герцеговины в другие регионы Австро-Венгрии. Подготовка акции заранее – налицо.
Не светлая память
Мост, с которого прыгнул в Миляцку, спасаясь от полицейских, Неделько Чабринович, при образовании единой Югославии был переименован из Латинского моста в мост Гаврилы Принципа. После распада Югославии он получил прежнее название.
Гаврило Принцип считается национальным героем Сербии. Ему были посвящены многочисленные книги и фильмы. Наиболее правдоподобная версия событий в Сараево на Видовдан, пожалуй, представлена в фильме «Последний вальс в Сараево», где роль Принципа сыграл Давор Дуймович, боснийский серб, прославившийся перед этим ролью Перхана в фильме Эмира Кустурицы «Время цыган».
На тот момент Дуймович уже серьезно страдал героиновой зависимостью, поэтому он в фильме появлялся эпизодически, в разговоре с организатором покушения Иличем и сцене выстрела в эрцгерцога и его жену. Далее Дуймович стал самым молодым министром культуры в мировой истории, возглавляя Минкульт непризнанной республики Српска Краина в составе Хорватии.
Выступая перед Кабмином, он периодически отлучался в туалет, чтобы сделать инъекцию героина. Видя, к чему он катится, он решил соскочить, но повесился, не выдержав жесточайшей ломки. Примечательно то, что неудачная попытка повешения была у его героя во «Времени цыган», который в сербском прокате шел именно под названием «Дом для повешения».
В романе Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» содержатся неточности, граничащие с гротеском. В частности, есть фраза «Шесть пулек, как в Сараеве». На самом деле пули было всего две.
Гашек спутал, очевидно, количество пуль с количеством террористов. В действительности стрелял только один Принцип, уложивший эрцгерцога с его супругой двумя выстрелами. Выучка «Чёрной Руки» на стрельбище под Белградом пошла, извините за тавтологию, на руку.
Дальше дело не пошло. Конечно, Сараевское убийство вошло в историю, но сейчас это всё забывается, поскольку была ещё более кровопролитная Вторая мировая, а сейчас спецоперация России и Беларуси на Украине, видимо, превращается в третью.
К тому же Сербия потерпела немалый ущерб в результате бомбардировок «миротворцев» НАТО во время косовского конфликта. Насколько можно его сравнить с потерями во время Первой мировой – сказать совсем непросто.