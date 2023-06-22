Немецкая пресса: За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

Почему Украина не использует большую часть своих лучших бригад, которые в течение нескольких месяцев были вооружены Западом и прошли обучение, в частности, в Германии, совершенно непонятно

На Западе все больше политиков, экспертов и журналистов заявляют, что так долго ожидаемое контрнаступление украинской армии фактически буксует. Некоторые из них высказывают разочарование по поводу отсутствия успехов у ВСУ, другие открыто напоминают: а мы ведь предупреждали, что так и будет.Автор статьи в немецкой газете Bild Джулиан Репке обращает внимание, что за пятнадцать дней попыток контратаковать ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии, которая начинается примерно в десяти километрах от нынешней линии фронта. За это время украинская армия сумела занять в общей сложности восемь небольших населенных пунктов и чуть более 120 квадратных километров, которые еще предстоит удержать. С учетом общей протяженности фронта в более чем тысячу километров это означает мизерный тактический успех ВСУ.А ведь изначально Киев рассчитывал на стремительное, даже «паническое» отступление ВС РФ, навроде того, как это было осенью прошлого года под Киевом, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Теперь уже очевидно, что подобный сценарий не повторится, констатирует Репке. Российские войска очень хорошо укрепили за прошедшие месяцы свою оборону, а наступления неприятеля встречают шквальным огнем из артиллерии и авиаударами.Военный эксперт Нико Ланге, ранее работавший в Минобороны ФРГ, написал в своем аккаунте соцсети, что Украина платит высокую цену на южном направлении фронта, но реальных успехов не имеет. Итальянский военный эксперт Томас Тайнер, фактически повторяя оправдания киевских пропагандистов, убежден, что командование ВСУ еще на задействовало в боях основные резервы, подготовленные на западных полигонах. Не задействована до сих пор и часть натовской техники, такой как: немецкие БМП Marder, американские БМП Stryker и британские танки Challenger 2. Впрочем, появись они на поле боя, их ждет та же судьба, что и уничтоженные «Леопарды» и «Брэдли», понимают в Киеве.— удивляется автор статьи.Некоторые западные эксперты объясняют такую «осторожность» киевского командования ожиданием ослабления российской обороны. Другие указывают на разногласия между президентом Зеленским и начальником ГШ ВСУ Залужным, который ранее настаивал на откладывании контрнаступления до получения от западных союзников истребителей F-16.Во всех этих рассуждениях и комментариях так называемых экспертов чувствуется определенная путаница и даже растерянность. Ведь они привыкли слепо доверять заверениям и прогнозам, звучащим из Киева, где не один месяц обещали российской армии сокрушительное поражение.Сам автор материала высказывает предположение, что ВСУ вскоре активизируют наступательные действия, «задействовав ограниченное количество резервов и скорее с тактическими целями». В чем будут заключаться эти цели, когда Киев еще весной намеревался дойти до Азовского моря, полностью вернуть контроль над Донбассом и даже Крымом, Репке не объясняет.