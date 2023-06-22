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Немецкая пресса: За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

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Немецкая пресса: За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

На Западе все больше политиков, экспертов и журналистов заявляют, что так долго ожидаемое контрнаступление украинской армии фактически буксует. Некоторые из них высказывают разочарование по поводу отсутствия успехов у ВСУ, другие открыто напоминают: а мы ведь предупреждали, что так и будет.


Автор статьи в немецкой газете Bild Джулиан Репке обращает внимание, что за пятнадцать дней попыток контратаковать ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии, которая начинается примерно в десяти километрах от нынешней линии фронта. За это время украинская армия сумела занять в общей сложности восемь небольших населенных пунктов и чуть более 120 квадратных километров, которые еще предстоит удержать. С учетом общей протяженности фронта в более чем тысячу километров это означает мизерный тактический успех ВСУ.

А ведь изначально Киев рассчитывал на стремительное, даже «паническое» отступление ВС РФ, навроде того, как это было осенью прошлого года под Киевом, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Теперь уже очевидно, что подобный сценарий не повторится, констатирует Репке. Российские войска очень хорошо укрепили за прошедшие месяцы свою оборону, а наступления неприятеля встречают шквальным огнем из артиллерии и авиаударами.

Военный эксперт Нико Ланге, ранее работавший в Минобороны ФРГ, написал в своем аккаунте соцсети, что Украина платит высокую цену на южном направлении фронта, но реальных успехов не имеет. Итальянский военный эксперт Томас Тайнер, фактически повторяя оправдания киевских пропагандистов, убежден, что командование ВСУ еще на задействовало в боях основные резервы, подготовленные на западных полигонах. Не задействована до сих пор и часть натовской техники, такой как: немецкие БМП Marder, американские БМП Stryker и британские танки Challenger 2. Впрочем, появись они на поле боя, их ждет та же судьба, что и уничтоженные «Леопарды» и «Брэдли», понимают в Киеве.

Почему Украина не использует большую часть своих лучших бригад, которые в течение нескольких месяцев были вооружены Западом и прошли обучение, в частности, в Германии, совершенно непонятно

— удивляется автор статьи.

Некоторые западные эксперты объясняют такую «осторожность» киевского командования ожиданием ослабления российской обороны. Другие указывают на разногласия между президентом Зеленским и начальником ГШ ВСУ Залужным, который ранее настаивал на откладывании контрнаступления до получения от западных союзников истребителей F-16.

Во всех этих рассуждениях и комментариях так называемых экспертов чувствуется определенная путаница и даже растерянность. Ведь они привыкли слепо доверять заверениям и прогнозам, звучащим из Киева, где не один месяц обещали российской армии сокрушительное поражение.

Сам автор материала высказывает предположение, что ВСУ вскоре активизируют наступательные действия, «задействовав ограниченное количество резервов и скорее с тактическими целями». В чем будут заключаться эти цели, когда Киев еще весной намеревался дойти до Азовского моря, полностью вернуть контроль над Донбассом и даже Крымом, Репке не объясняет.
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22 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:21
    +8
    За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

    господя.... да уже перестали бы, эти жалкие потуги контрнаступом называть..... belay
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:09
      +3
      Цитата: Mouse
      За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

      господя.... да уже перестали бы, эти жалкие потуги контрнаступом называть..... belay

      Верное замечание. hi
      Контрнаступление, это когда одна сторона наступает, а противник, практически в тоже время, наступает навстречу!
      В настоящее время ВС России - обороняются! Никакого контр нет, по определению!
      А, по сути, до настоящего времени, у ВСУ получаются только - потуги наступления.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:39
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: Mouse
        За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

        господя.... да уже перестали бы, эти жалкие потуги контрнаступом называть..... belay

        Верное замечание. hi
        Контрнаступление, это когда одна сторона наступает, а противник, практически в тоже время, наступает навстречу!
        В настоящее время ВС России - обороняются! Никакого контр нет, по определению!
        А, по сути, до настоящего времени, у ВСУ получаются только - потуги наступления.

        Наступление Укровермахта в Запорожье оказалось обычным нахрюком на свинорезку. am
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 08:11
      +1
      конртнахрюк самое то название для этих потуг...
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:21
    +2
    Нее, там риторика другая. Они сейчас думают как ещё ресурсов в топку подбросить . Этим и занимаются оперативно. Опять же отсутствие явного успеха - для многих из них доказательство , жесткое основание дать им F16
    К осени видимо дадут, к этому же времени видимо и Абрамсы
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 07:43
      0
      Если они сейчас остановятся и будут ждать когда им дадут Ф-16 что бы опять пойти в атаку. ТО это будет весна уже 24 года. Интересно, а наше МО что нибудь предпримет или опять будем сидеть в обороне и готовится к очередному отражению наступления.
    2. дядя влад
      дядя влад Сегодня, 08:03
      -1
      И что и получат Абрамсы и весело утопят их в черноземье, утопили Леопарды в грязи ,да БТР ы топили а Абрамс как 2 пальца. Осень ничем не отличается от весны. Только оставят утопленника до следующего лета,что бы как то вытащить корпус.( Разграбят украинцы матчасть на свинарник и мотоблок.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:26
    +3
    Героизм и проффесионализм наших солдат и офицеров не даст противнику одержать победу над Россией...я верю в нашу армию, в наши вооруженные силы несмотря ни на что...сражение за Артемовск(Бахмут) четко показало моральное и психологическое превосходство наших бойцов над врагом.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:51
      0
      Важно не моральное и психологическое превосходство, а организационное и техническое. Кто вообще такие это моральное и психологическое превосходства?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:23
        0
        Цитата: Тарелка
        Важно не моральное и психологическое превосходство, а организационное и техническое. Кто вообще такие это моральное и психологическое превосходства?

        Возьмите ситуацию октября-ноября 1941 года...скажите смогли бы мы выстоять в обороне Москвы не имея морального и псхологического превосходства над фашисткой Германией?
        Сейчас ситуация примерно такая же.
        Против нас действует коллективный Запад...НАТО его передовой отряд...на острие этого отряда нацисты Украины в лице ВСУ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    +2
    Во всех этих рассуждениях и комментариях так называемых экспертов чувствуется определенная путаница и даже растерянность
    И не удивительно. Столько говорили о решающем "контрнаступе", столько возлагали на него надежд, уже представляли, как Россия будет "побеждена на поле боя", а реальность оказалась жесткой и совершенно не такой, как представлялась. Поэтому те кто был изначально за поражение России сегодня вынуждены хоть как-то оправдать свои прогнозы, а те кто был уверен, что Киев ни чего существенного не добьется остаются при своем мнении и дают более реальную картину.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27
    0
    Немецкая пресса: За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии
    . События, разные, но в общем... а не закончилось, пока, ничего, так что и в общем, подождём, посмотрим, что дальше будет.
  6. Лорд Был
    Лорд Был Сегодня, 07:34
    -1
    Однобокий поток информации, как все плохо у ВСУ и лишь мельком, а оказывается уже 120кв.км отдано…
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:46
      -3
      А, кстати- да. 120 кв. км.? Все хорошо, прекрасная маркиза? Может быть, в словах Пригожина есть доля истины? Тревожно.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 08:14
        -1
        Ага, тревожно, некая Маляр заявила что продвинулись на 11 км, это ж получается что ширина контрнахрюка аж 10 км...
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 08:22
        0
        Цитата: Вольноопределяющийся Марек
        А, кстати- да. 120 кв. км.? Все хорошо, прекрасная маркиза? Может быть, в словах Пригожина есть доля истины? Тревожно.

        "Береженого Б..г бережет", - сказала монашка, натягивая презерватив на свечку.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:44
    +1
    Почему Украина не использует большую часть своих лучших бригад, которые в течение нескольких месяцев были вооружены Западом и прошли обучение, в частности, в Германии, совершенно непонятно

    Да потому что!))
    А где они, "лучшие бригады"? Если бы это всё было, укрорейх давно бы задействовал. Версия, будто нелохи отдали на растерзание огромное количество бронетехники и живой силы лишь для притупления бдительности, очень сомнительна. Наши ребятки не первый месяц кряду выносят эти резервы. Но на это, непонятно почему, не обращают внимание. А, забыл, нелохи ж сбивают все ракеты и беспилотники.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:11
    +4
    120 километров? А чего не 1200 км.? Или как собирались во влажных мечтах на абрамсах по Красной площади. Пи да .асы западные придумывают "новости", пи да.сы жовтоблакитные вторят им, а ципсота на ВО подвывает - "все пропало, шеф! гипс снимают...". А по факту - стоим на территории врага, которому тщетно помогает нато, дополнительно отжали территорию, наша экономика не рухнула и главное - ежедневно денацифицируем ушлепков отправляя к бандере.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:12
    +5
    Цитата: Лорд Был
    Однобокий поток информации, как все плохо у ВСУ и лишь мельком, а оказывается уже 120кв.км отдано…

    Т.е. у кого не однобокий поток, так это у вас. Охотно верится.
    120км это клочок 11х11км. Если размазать в длину на сотни км, то это будет полоска в несколько сот метров. А что же располагается на этих территориях, не задавались вопросом? Очень сомнительно, что на самом деле у ВСУ есть весомые приобретения.
    Расскажите, что же хорошего и оптимистичного произошло у ВСУ при таких огромных потерях? У нас посыпался фронт? А чего под Купянском, например?
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 08:32
      +4
      Из этих 120км,в основном серая зона.ну ещё кое где,сбили наших с передовых позиций,а вот то что не могут прорвать даже первую линию обороны,то эти"господа" не хотят замечать.главное накинуть одну субстанцию на вентилятор
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 09:22
        0
        Для того, чтобы прорвать первую линию обороны до нее нужно сначала дойти. А они пока в серой зоне туда-сюда шпилятся...
  10. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 08:54
    0
    Почему Украина не использует большую часть своих лучших бригад, которые в течение нескольких месяцев были вооружены Западом и прошли обучение, в частности, в Германии, совершенно непонятно.

    Походу Залужный действительно пробудился и стал снова давать умные советы. Опять просит ракету на свою светлую головушку.