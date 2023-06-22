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Происхождение патрона 5,45 мм для автоматов и пулемётов Калашникова: почему решили заменить калибр 7,62 мм

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Происхождение патрона 5,45 мм для автоматов и пулемётов Калашникова: почему решили заменить калибр 7,62 мм

Разработка патрона калибра 7,62х39 мм стартовала еще в 1943 году. Правда, изначально планировалось создание боеприпаса несколько иного формата 7,62х41.


Стоит отметить, что данный патрон использовался в советской армии до начала 70-х, когда ему на смену пришел малоимпульсный 5,45х39 мм.

Что характерно, замена боеприпаса напрашивалась давно, и на то была веская причина – военные жаловались на низкую кучность стрельбы данным патроном.

Переделывать сам боеприпас было экономически «накладно». Ведь для этого пришлось бы не только разрабатывать новый патрон, но и менять производственные линии.

В итоге, было решено модернизировать АК, что несколько улучшило показатель кучности, но проблему не решило.

В то же время «неполноценность» использования калибра 7,62х39 мм в автоматическом оружии гораздо раньше осознали в США, разработав в начале 60-х свой малоимпульсный боеприпас 5,56х45. Собственно говоря, это в конечном счете и стало основной причиной создания нашей версии калибра 5,45х39.

Разработка нового патрона стартовала в 1972 году. Уже в 1974 году он вместе с АК-74 появился на вооружении советской армии.

Напоследок стоит отметить один немаловажный нюанс. В СССР не стали повторять концепцию США и разработали патрон калибра 5,45х39 вместо 5,56х45 мм.

Связано это было с опасением властей по поводу того, что кто-то запасется охотничьими патронами 5,6 мм, затем украдет автомат в одной из воинских частей и пойдет грабить «сберкассу или разбираться с соседом». Из этих же соображений, кроме изменения самого калибра, предусматривалось изменение и геометрических параметров гильзы.

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4 комментария
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  1. james
    james Сегодня, 07:49
    +7
    И о чем статья? О ссылке на ютубе?
    администрации сайта, спасибо
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:00
    0
    В учебке на полигоне жгли барнаульские 5.45х39 в 1989 году.
    И по мишеням и по бочке пустой 200 литровой. По бочке метров 400 дистанция была. Так вот, барнаульские тогда только одну сторону бочки пробивали на такой дистанции, на вылет не было ни одного - вторая сторона бочки только вмятины. То ли барнаульские патроны с хранения такие были хилые, толи вообще 5.45х39 до модернизации такой хилый был.... Почему грешу и на производителя патронов и то что с хранения они были - осечек было много: на магазин 2-3 осечки точно происходило.

    зы Я вот теперь думаю, а если НАТОвский боец на дистации 400 метров в бронике?
    Броник его пробьет 5.45х39 ?? А если и пробьет - энергии хватит чтобы НАТОвца поразить или только так - поцарапает его?
  3. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 08:07
    +1
    Может, не стоит превращать информационную, в некотором роде, площадку, в помойку? Собрать в коротком тексте из двух сотен слов такое количество басен - это отрицательный талант иметь надо.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:15
    +4
    Сергей Шумаков создает интереснейшие ролики, а его личное обаяние создает иллюзию "абсолютной истины" его комментариев.
    Однако многолетний опыт просмотра его роликов показывает, что он иногда не брезгует и некоторой подтасовкой фактов, но а выводы, которые он делает - иногда просто "не лезут ни в какие ворота", особенно если это касается СССР.
    p.s. Калибр в СССР и США измеряют по разному.

    Поэтому фактический диаметр пули 5.45х39 = 5.61 мм, а американский 5.56х45 = 5.69 мм.
    Ну а тезис о том, что у американки выше вероятность поражения цели первым выстрелом придумали для того, что бы хоть как-то обосновать ее преимущество над "Калашом"