Происхождение патрона 5,45 мм для автоматов и пулемётов Калашникова: почему решили заменить калибр 7,62 мм

Разработка патрона калибра 7,62х39 мм стартовала еще в 1943 году. Правда, изначально планировалось создание боеприпаса несколько иного формата 7,62х41.
Стоит отметить, что данный патрон использовался в советской армии до начала 70-х, когда ему на смену пришел малоимпульсный 5,45х39 мм.
Что характерно, замена боеприпаса напрашивалась давно, и на то была веская причина – военные жаловались на низкую кучность стрельбы данным патроном.
Переделывать сам боеприпас было экономически «накладно». Ведь для этого пришлось бы не только разрабатывать новый патрон, но и менять производственные линии.
В итоге, было решено модернизировать АК, что несколько улучшило показатель кучности, но проблему не решило.
В то же время «неполноценность» использования калибра 7,62х39 мм в автоматическом оружии гораздо раньше осознали в США, разработав в начале 60-х свой малоимпульсный боеприпас 5,56х45. Собственно говоря, это в конечном счете и стало основной причиной создания нашей версии калибра 5,45х39.
Разработка нового патрона стартовала в 1972 году. Уже в 1974 году он вместе с АК-74 появился на вооружении советской армии.
Напоследок стоит отметить один немаловажный нюанс. В СССР не стали повторять концепцию США и разработали патрон калибра 5,45х39 вместо 5,56х45 мм.
Связано это было с опасением властей по поводу того, что кто-то запасется охотничьими патронами 5,6 мм, затем украдет автомат в одной из воинских частей и пойдет грабить «сберкассу или разбираться с соседом». Из этих же соображений, кроме изменения самого калибра, предусматривалось изменение и геометрических параметров гильзы.