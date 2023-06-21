Россия приступила к незаконной утилизации захваченных кораблей украинского флота. С таким "громким" заявлением выступило представительство президента Украины в так называемой "автономной республике Крым". Оказывается, на Украине имеется и такое.
В Киеве обвинили Россию в "незаконной" утилизации кораблей Военно-морского флота Украины, "захваченных" в 2014 году во время "оккупации" полуострова. О том, что эти остатки кораблей давно сгнили и держались на воде только благодаря усилиям российских моряков, представители киевского режима предпочли не упоминать. По их словам, русские уничтожают чуть ли не "новые" корабли и суда, которые могли бы служить еще много лет.
Оккупанты начали незаконную утилизацию захваченных в Севастополе и Донузлаве кораблей ВМС ВС Украины, которые после 2014 года находились в оккупированном Крыму
- говорится в сообщении.
О том, что часть кораблей украинских ВМС отправлена на утилизацию путем разделки на металлолом, сообщалось в начале июня. На судоразделочную базу Черноморского флота уже доставлены: ракетный катер "Приднепровье", артиллерийский катер "Херсон", морской тральщик "Чернигов", корвет "Хмельницкий", морской тральщик "Черкассы" и корвет "Луцк".
О том, что Россия не намерена дальше содержать брошенные в 2014 году в Крыму корабли ВМС Украины общим количеством в 50 единиц, сообщалось еще в прошлом году. Все остатки украинского флота должны были быть утилизированы после окончания спецоперации, но, видимо, решение переиграли.