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В Киеве обвинили Россию в «незаконной» утилизации в Крыму остатков кораблей украинского флота

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В Киеве обвинили Россию в «незаконной» утилизации в Крыму остатков кораблей украинского флота

Россия приступила к незаконной утилизации захваченных кораблей украинского флота. С таким "громким" заявлением выступило представительство президента Украины в так называемой "автономной республике Крым". Оказывается, на Украине имеется и такое.


В Киеве обвинили Россию в "незаконной" утилизации кораблей Военно-морского флота Украины, "захваченных" в 2014 году во время "оккупации" полуострова. О том, что эти остатки кораблей давно сгнили и держались на воде только благодаря усилиям российских моряков, представители киевского режима предпочли не упоминать. По их словам, русские уничтожают чуть ли не "новые" корабли и суда, которые могли бы служить еще много лет.

Оккупанты начали незаконную утилизацию захваченных в Севастополе и Донузлаве кораблей ВМС ВС Украины, которые после 2014 года находились в оккупированном Крыму

- говорится в сообщении.

О том, что часть кораблей украинских ВМС отправлена на утилизацию путем разделки на металлолом, сообщалось в начале июня. На судоразделочную базу Черноморского флота уже доставлены: ракетный катер "Приднепровье", артиллерийский катер "Херсон", морской тральщик "Чернигов", корвет "Хмельницкий", морской тральщик "Черкассы" и корвет "Луцк".

О том, что Россия не намерена дальше содержать брошенные в 2014 году в Крыму корабли ВМС Украины общим количеством в 50 единиц, сообщалось еще в прошлом году. Все остатки украинского флота должны были быть утилизированы после окончания спецоперации, но, видимо, решение переиграли.
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5 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:05
    +1
    Да. Для Украины это сейчас, особо актуальная тема.)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Да. Для Украины это сейчас, особо актуальная тема.
      что у укров металлолома не хватает, пусть забирают свой по поля сражения, российская армия, поможет наделать металлолома и главное импортного, демократичного.
    2. Комментарий был удален.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:06
    0
    А утилизацию натовской бронетехники и укронациков незаконной не объявляли? Упущение, ЕПРСТ. winked
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:07
    0
    Походу, с флотом окраины поставлена точка. Осталось с сухопутными и летунами разобраться до конца.
  4. Трус
    Трус Сегодня, 14:11
    0
    «начали незаконную утилизацию»
    Не понял, а почему не сказали, что и неэкологично утилизируем? Не чтят Гретту?
    Не к ночи будет помянута.