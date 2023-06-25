Летний рубль, сезонный доллар и осенние перспективы

Курсы – это вам не градусы
Много лет россияне следили за курсом доллара примерно так же, как за погодой. СВО и для начала – непрекращающиеся санкции коллективного Запада, избавили большинство из нас от такой необходимости.
Тем не менее изрядно подёргаться многим пришлось и весной 2022, когда евро с долларом кто-то покупал за сотню с лишним наших родных, деревянных и нефтяных, и сегодня. Ведь опять на прицеле курсовая отметка в 100 рублей за конвертируемую бумажку, либо с президентами, либо с мостами.
Всё объясняется просто – начался сезон отпусков, и заграница для россиян только считается, что закрыта. Но, как известно, не совсем, а там нужны средства, так как с нашими банковскими карточками чуть ли не везде – полный швах.
В Турции или в дружественной Сербии, на Ближнем Востоке – куда ни сунься, везде оказывается выгоднее прикупить местной валюты за доллары. Даже в бывших советских республиках. И даже с учётом того, что менять рубли на доллары или евро, а потом на что-то иное приходится по сути дважды.
Маржа, дисконт, гэп, называйте всё как хотите, но в итоге это меньше, чем при покупке лир, риалов, динаров и чего-то там ещё здесь у нас, в России. Поэтому в который раз попробуем разобраться с ответом на традиционно актуальный вопрос – сколько будет стоить доллар?
Если бы не бензин
На фоне почти застывшей инфляции, хотя причиной этого вполне может быть падение доходов у граждан, вопреки уверениям власти, вплоть до самой высшей планки, опасения по поводу валютных курсов нельзя не назвать надуманными.
Россия продолжает держать удар, и пусть никого не смущает истерика либеральной тусовки, чуть ли не требующей новой приватизации под лозунгом пополнения бюджета. В ограниченных масштабах наполнять фондовый рынок новыми привлекательными активами никто и не думает запрещать, но к чему компанейщина?
Впрочем, курс рубля за счёт сколько-нибудь массовой приватизации можно реально вытащить из той ямы, в которой он оказался сейчас. Тем более что очень о многом можно судить по ценам на энергоресурсы и собственно энергию.
Отметим, что в нынешней ситуации никому и в голову не придёт поддерживать их просто так – ради психологического здоровья масс. Тем не менее бензин примерно по 60 центов за литр – это повод не столько для нашей гордости, сколько для зависти наших геополитических оппонентов, а на самом деле противников или же прямо – врагов.
Там-то в Европах, уже и два евро за литр А-95 теперь мало кого пугают, а эйфория от упавших в четыре раза цен на газ, даже на сжиженный из очень дорогих, хотя всё ещё соединённых, Штатов – это не более чем временно. Но и нынешнее мощное давление на курс рубля – это тоже не навсегда.
Пройдёт сезон отпусков, закончится полугодовая кампания расчётов с казной – два фактора, которые вообще-то должны друг друга компенсировать, и всё как-то устаканится. Причём, скорее всего, на курсовых отметках, которые будут не сильно отличаться от нынешних.
Что говорят эксперты?
Далее – слово экспертам, узнаем, какого рубля – слабого, но выгодного казне и экспортёрам, или же сильного, удобного людям, они нам пообещают.
Итак, в инвестиционном подразделении Сбербанка считают, что курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, сможет закрепиться на уровне 84,5 руб./доллар уже на ближайших торговых сессиях. Прогноз сделан с учётом цен нефть, которые остаются в диапазоне 76–77 долл. за баррель.
Выпуск на рынок новых порций российских гособлигаций мало что меняет в валютном раскладе, хотя и подчёркивает по-своему уникальную ситуацию, когда почти сравнялись ключевые ставки российского Центробанка и ФРС США.
Судя по всему, с инфляцией в Штатах отнюдь не всё спокойно, а это вселяет уверенность в том, что нет оснований для беспокойства по поводу возможного провала курса рубля.
Доктор экономических наук, директор независимого Института психолого-экономических исследований Александр Неверов считает, что в ближайшие недели будет небольшой рост курса доллара, до 85−87 рублей.
К сентябрю, по оценке Неверова, доллар немного должен подешеветь и опять пойти в рост ближе к Новому году. В целом диапазон его курса оценим в 80−90 рублей, в среднем – в районе 85 рублей за доллар. При этом евро может протестировать курсы ближе к 95 и даже 100 рублям, – считает Неверов.
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней части диапазона 83,5–85 руб./$1 до момента появления принципиально важных для рынка новостей, говорится в комментарии аналитиков банка «Санкт-Петербург».
Не подводя итоги
Ориентиром для экспертов, как и следовало ожидать, стали среди прочего новости из-за океана. Там глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду выступил перед Объединенным экономическим комитетом в Вашингтоне, а в четверг – в банковском комитете сената.
Повышение ставки Федрезерва, вполне возможное ещё в июне, многих пугает, но рублю ничем плохим не грозит.
При этом сползание в минусы цен на нефть, которое толкало вниз и курс рубля, вскоре может закончиться – первым признаком этого стал рост стоимости марки Brent на лондонской бирже до 76,14 долл. за баррель. Это на 0,32 % выше цены на закрытии предыдущей сессии.
Однако фьючерсные цены пока ещё существенно ниже, и обольщаться, что нефть быстро притормозит снижение курса рубля, ещё рано. Впрочем, в долгосрочной перспективе инвесторы настроены оптимистично, а на данный момент просто сочли, что слегка опередили события.
Так есть ли на данный момент, помимо бытовой необходимости, смысл покупать доллары в целях сбережения и даже получения прибылей? Александр Неверов считает, что доллары закупать есть смысл только, если планируются выезды за границу. Причем лучше это было делать намного раньше.
Под отпуска за границей публика продолжает покупать евро и доллары – это традиция, которую не отменишь, хотя объёмы покупок, вопреки ожиданиям, к прошлому году практически не выросли. Если же вместо долларов и евро покупать юани – много не выиграешь, маржа по курсам везде больше, причём намного.