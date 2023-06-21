Немецкий репортёр: ВСУ могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище

Украинская армия может начать наступление через пересохшее в результате подрыва плотины ГЭС Каховское водохранилище. По мнению немецкого репортёра Юлиана Рёпке, ВСУ попытается нанести удар там, где российское командование к этому не готово.Военный обозреватель немецкого издания Bild отмечает, что с исчезновением водной преграды украинский фронт неожиданно стал длиннее на 200 километров. Вследствие пересыхания Каховского водохранилища стратегическая ситуация на южном участке фронта резко изменилась, открыв новые возможности и вместе с тем и новые угрозы как для российской армии, так и для боевиков киевского режима.Ширина пересохшего Каховского водохранилища составляет от 7 до 30 километров. По оценке немецкого обозревателя, дно высохло в достаточной мере, чтобы позволить как пехоте, так, вероятно, и гусеничной военной технике пройти на другую сторону. Рёпке, однако, также отмечает, что на этом участке фронта может перейти в наступление также и российская армия.Ранее немецкое издание Bild отмечало, что наступление украинской армии продвигается "мучительно медленно". ВСУ удалось условно захватить лишь восемь небольших сел и около 120 квадратных километров территории. Ожидавшегося на Западе "панического отступления" российской армии не произошло и не предвидится. Подразделениям ВСУ ни разу не удалось даже приблизиться к первой из основных линий обороны ВС РФ, начинающейся на расстоянии около десяти километров от текущей линии фронта.