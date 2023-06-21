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Немецкий репортёр: ВСУ могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище

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Немецкий репортёр: ВСУ могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище

Украинская армия может начать наступление через пересохшее в результате подрыва плотины ГЭС Каховское водохранилище. По мнению немецкого репортёра Юлиана Рёпке, ВСУ попытается нанести удар там, где российское командование к этому не готово.


Военный обозреватель немецкого издания Bild отмечает, что с исчезновением водной преграды украинский фронт неожиданно стал длиннее на 200 километров. Вследствие пересыхания Каховского водохранилища стратегическая ситуация на южном участке фронта резко изменилась, открыв новые возможности и вместе с тем и новые угрозы как для российской армии, так и для боевиков киевского режима.

Ширина пересохшего Каховского водохранилища составляет от 7 до 30 километров. По оценке немецкого обозревателя, дно высохло в достаточной мере, чтобы позволить как пехоте, так, вероятно, и гусеничной военной технике пройти на другую сторону. Рёпке, однако, также отмечает, что на этом участке фронта может перейти в наступление также и российская армия.

Ранее немецкое издание Bild отмечало, что наступление украинской армии продвигается "мучительно медленно". ВСУ удалось условно захватить лишь восемь небольших сел и около 120 квадратных километров территории. Ожидавшегося на Западе "панического отступления" российской армии не произошло и не предвидится. Подразделениям ВСУ ни разу не удалось даже приблизиться к первой из основных линий обороны ВС РФ, начинающейся на расстоянии около десяти километров от текущей линии фронта.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    -1
    Да все они могут.Даже пойти на корм ракам.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:53
      +2
      Наступать по дну Каховского водохранилища - гиблое занятие. Открытая местность без растительности. Слабые грунты. Протоки, ямы.
      Если Укровермахт начнёт нахрюк через пересохшее Каховское водохранилище, то у Бандеры в аду будет большое пополнение личного состава. am
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:08
        0
        Какой-то Рёпке репу почесал, сморозил глупость, но зато какая забава нам, диванным экспертам, по всей военной науке раскатать его в хлам. Поехали, ату его, ату! Даже Запорожскую ГЭС не жалко разбомбить, чтобы план Рёпке не состоялся. Пойду свою саблю достану, не начинайте без меня, други! fellow
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:13
          0
          Так, саблю не нашел, есть лопата. Предлагаю начать рыть секретный тоннель под Днепром и ударить прямо в тыл ВСУ. Лишь бы не увлечься рытьём и не выйти на поверхность в Белоруссии или не дай бог в Польше, тогда всё насмарку.... lol
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:03
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да все они могут.Даже пойти на корм ракам.

      Раки любят веселуху.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:46
    0
    А я сразу говорил, для чего фашисты плотину взорвали
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:51
    +3
    А разве русло Днепра куда-то делось? Это крупнейшая река в регионе, и крупные части, переправившиеся на левый берег рискуют быть отрезанными от снабжения в случае уничтожения понтонных мостов. Или как вариант - нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Запорожской плотине, чтобы временные переправы смыло потоком. Форсирование рек крупными механизированными соединениями - это хобби не для дураков.
  4. Elektric
    Elektric Сегодня, 14:52
    +1
    Дистанционно заминировать, и пускай идут себе!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:52
    0
    Немецкий репортёр: ВСУ могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище
    . Секреты выдаёт, а потом СБУ будет козла отпущения искать, когда им там рога обломают.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:56
    +1
    Плохая идея: у них Леопарды вязнут в чернозёме, а здесь вообще непонятно, что их может ожидать+открытая местность.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      у них Леопарды вязнут в чернозёме, а здесь вообще непонятно, что их может ожидать+открытая местность.

      Нагонят пушечного мяса и пошлют на пулеметы "За Байдена, за амэриканску демократию !".
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:02
    0
    В этот турбины зал уже два раза прилетело.А рядом стеночка? Или это не наш метод? laughing
    Там где три тополя.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: tralflot1832
      В этот турбины зал уже два раза прилетело

      А где на фотке шлюзы? Вытечет не много и не мало, а сколько нужно.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:07
    +2
    А сам Днепр то куда этот Репка дел? В районе Каховского водохранилища его ширина была ~ 25 км., сейчас уменьшилась примерно до 4-5 км.
    Когда читаешь подобный "бред сивой кобылы", то поневоле задумываешься, что обратная деградация хомо сапиенс назад в обезьяну началась с журналистов.
  9. Victor777
    Victor777 Сегодня, 15:35
    -1
    "Спасибо" Суровикину за "непростое" решение осенью прошлого года...
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:38
    0
    По оценке немецкого обозревателя, дно высохло в достаточной мере, чтобы позволить как пехоте, так, вероятно, и гусеничной военной технике пройти на другую сторону.

    Как ему видно то из Германии ? Это 6-7 метров речного ила уже высохло и превратилось в асфальт ................
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:40
    0
    с исчезновением водной преграды ... дно высохло в достаточной мере
    Они как это представляют, что воды Днепра разошлись, как Чермное море во время Исхода евреев из Египта? Так явно не тот случай: и укроармия – это не еврейский народ под водительством Моисея, и на другой берег им нужно не для того, что бы сбежать от фараона...
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:14
    0
    первой из основных линий обороны ВС РФ, начинающейся на расстоянии около десяти километров от текущей линии фронта.

    А Гурулёв говорил -20 км. Кому верить? Я Гурулёву.