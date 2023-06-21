Противник активизировался на Донецком направлении, прорыва обороны не допущено - Минобороны

Противник продолжает предпринимать попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Прорыва обороны российских войск не допущено. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
На Времевском выступе наша авиация и артиллерия накрыла подразделения ВСУ в районах Новодонецкое, Сторожевое и Левадное. В результате уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.
На Запорожском направлении в районах Новоданиловка и Яблоково отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками. Также наши накрыли резервы противника, выдвигавшиеся в район Лобковое и Каменское, удары нанесены и в районе Белогорье, где скопилась техника и живая сила ВСУ. В районах Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное нейтрализованы три украинские ДРГ. Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях: до 200 человек личного состава, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одна Мста-Б, САУ "Гвоздика" и РСЗО "Град".
Особая активность ВСУ второй день наблюдается на Донецком направлении. За сутки наши отразили десять атак в районах Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка. Судя по потерям, в основном в атаку ходила пехота с минимальным количеством бронетехники. Уничтожено до 400 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
На Купянском направлении работала артиллерия и авиация, о наступлении сведений нет. Но отмечается, что слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение ВСУ в районах Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. Три ДРГ уничтожены в районах Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери противника свыше 40 человек убитыми и ранеными, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и ТОС "Солнцепек" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Три ДРГ нейтрализованы в районах Червоная Диброва ЛНР и в Серебрянском лесничестве. Уничтожено до 135-и всушников, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30 и три САУ "Гвоздика". Восемь украинских военных сдались в плен.
На Херсонском направлении уничтожено свыше 60-и всушников, семь автомобилей, САУ "Акация", две гаубицы Мста-Б и одна М777.
В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ.