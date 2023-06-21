В России стартовала Международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

Возродившийся нацизм сегодня, в современном мире, используется как настоящее оружие агрессии. Поэтому «Свеча Памяти» в этом году несет важнейший смысл, символизируя что Россия - страна, свободная от нацизма, противостоящая ему. Сегодня наши ребята в рамках специальной военной операции выполняют именно такую священную миссию. Они защищают нашу страну и весь мир от современного фашизма. Киевский нацистский режим создан как инструмент гибридной войны не только с Россией, но и с Европой. Если Европа это пока не осознала, то наша «Свеча Памяти» может стать просветлением и напоминанием о том, какую опасность для мира несут нацистские преступления. Особо хочется отметить, что «Свеча Памяти» будет зажжена и на новых территориях России.

22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровавая война XX века. Эту войну против Советского Союза развязала западная коалиция во главе с фашистской Германией. В этом году к акции «Свеча Памяти» присоединилось более 50 стран мира. Это говорит о том, что мы помним, что произошло 22 июня, какое вероломство проявили наши европейские соседи. Сегодня мы в очередной раз зажигаем свечу в память о тех героях, тех солдатах, которые положили жизни на алтарь Победы, для того чтобы мы могли жить спокойно в самой лучшей стране мира.

Мы хотели бы, чтобы «Свеча Памяти» никогда не погасла. Это наш последний долг. И, хотелось бы, чтобы на законодательном уровне было закреплено положение об особой категории жертв войны, малолетних узников фашизма. Это важно, чтобы мир узнал, что есть еще живые свидетели фашистских преступлений.

Война шла долгих 1418 дней и ночей. Мы победили врага! Победили, потому что в минуты опасности весь наш многонациональный народ сплотился, на защиту Родины встали все, и стар, и млад. 22 июня вошел в историю не только как День памяти и скорби, но и как первый день борьбы за нашу Великую Победу! Акция призывает молодежь помнить, что такое нацизм. Потому что пропаганда по дискредитации нашего участия, усилий Советского Союза, по преувеличению роли наших бывших союзников, она идет «не на жизнь, а на смерть», и мы в этой борьбе отстаем. И наша задача этим заниматься, работать с молодежью.

Сегодня в мероприятии смогли принять участие все желающие. «Свеча Памяти» - народная, очень нужная акция, особенно сегодня, когда мы столкнулись с тем, с чем столкнулись наши деды в 1941 году. А специальная военная операция показывает, что может произойти, когда люди забывают историю, пытаются перечеркнуть ее. У этого есть необратимые последствия. Поэтому акция направлена на то, чтобы сохранить память и передать ее нашим детям.

Вечная память всем воинам, жизнь свою отдавшим на поле брани, самое драгоценное, что имели для того, чтобы мы имели то Отечество, что имеем. Вечная память всем тем, кто трудился в тылу во благо Победы. Прошу всех вас от сердца и души вознести молитву к Богу. Память о наших предках будет жива, пока мы будем о них помнить. Нам с вами необходимо передать память о славных подвигах и Победе будущему поколению.

Каждый год в Московской соборной мечети мы проводим общий молебен вместе с христианами и иудеями. Возносим молитвы Господу за всех воинов, павших в годы Великой Отечественной Войны. Как сказал пророк Мухаммед - «Любовь к Родине - это часть веры». Поэтому наш долг - помнить, что наши воины в едином строю, мусульмане и христиане, русские и украинцы, белорусы и евреи, плечом к плечу защищали нашу Родину от нацистских захватчиков

Акция «Свеча Памяти» сегодня особенно важна. Все религиозные организации сплочены и выражают единую позицию, которая касается событий 1941 года. Молодежь это видит, что сегодня, когда пытаются переписать историю, очень необходимо. Ведь советский солдат принёс мир и народам Европы. Он это сделал с высокой духовной позиции, убежденности в своей правоте, именно это помогло одержать Победу.

Наши предки героически сражались во время Великой Отечественной Войны. На пьедестал Победы они поставили самое ценное - жизнь и здоровье. Родина одна, один раз в жизни дается, нужно ее защищать. Это понимали наши отцы и деды, понимаем это и мы, глядя на специальную военную операцию. Такие акции, как «Свеча Памяти» показывают, что нужно чтить и помнить подвиги своих предков, и передавать эту память из поколения в поколение.

В России стартовала Международная мемориальная акция «Свеча Памяти», посвящённая 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны21-22 июня 2023 года в России, ближнем и дальнем зарубежье проходит 15-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Об этом сообщает общественный Оргкомитет мероприятия.«Свеча памяти» в России – это не только скорбь, но и гордость за свой народ, который выстоял и победил в войне, несмотря на бесчисленные потери. Акция «Свеча Памяти» открывает цикл мероприятий, посвященных 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Старт традиционной акции состоялся в Москве 21 июня в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.Акция «Свеча Памяти» носит межконфессиональный характер. Автоколонна, в составе которой находятся ветераны Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, представители молодёжи, со Свечой Памяти из Елоховского собора направилась к духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Затем участники автоколонны посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.В состав общественного Оргкомитета Международной мемориальной акции «Свеча Памяти» входят руководители и представители ветеранских и общественных объединений, представители всех официальных религиозных конфессий России, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Государственной Думы и сенаторы, члены Общественной палаты России, представители постпредств субъектов Российской Федерации и землячеств.В 2021 году делегация Общероссийской организации «Офицеры России» посетила Брест и передала Свечу Памяти в Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В 2022 году члены Президиума «Офицеров России», ветераны морской пехоты из Балтийска и Республики Беларусь доставили Свечу Памяти в город-герой Тула, чтобы торжественно передать эстафету памяти в Музей обороны города.По итогам акции 2023 года Свеча Памяти была передана в музей города-героя Смоленска «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны».Также стартовала акция «Свеча Памяти – онлайн».Комментарии членов Оргкомитета Акции «Свеча памяти»:Ирина Яровая, зампредседателя Государственной Думы ФС РФ:Генерал-майор Сергей Липовой, председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России»:Николай Махутов, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН, профессор:Владимир Горовой, председатель совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», Герой Советского Союза:Александр Головашкин, председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой Российской Федерации, полковник:Архиепископ Фома, архиепископ Одинцовский и Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:Марат Аршабаев, имам Московской соборной мечети:Аарон Гуревич, руководитель Департамента по взаимодействию с силовыми ведомствами Федерации еврейских общин РФ, главный военный раввин России:Баир-лама Цымпилов, главный лама Читы и Забайкалья, председатель межрегионального объединения буддистов Москвы, член Общественного совета при Министерстве обороны России: