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Западная пресса: Власти Евросоюза не смогут законно конфисковать российские активы

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Западная пресса: Власти Евросоюза не смогут законно конфисковать российские активы

Заблокированные в странах Евросоюза российские финансовые активы, принадлежащие Банку России, не могут быть конфискованы на законных основаниях. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний доклад ЕС.


Интересно, что ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отдать Украине замороженные в европейских государствах российские активы. Но это, как выяснилось, идет вразрез с европейским законодательством. Поэтому европейские страны могут лишь временно использовать российские активы.

Мы правовые государства. Мы защищаем основанный на правилах международный порядок. Поэтому все, что мы делаем в этом начинании, должно быть абсолютно безупречным

- отметил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По утверждению главы дипломатического ведомства Австрии, если какое-либо решение европейских властей отменит суд, это станет катастрофой в дипломатическом и экономическом отношениях. Но скорее речь идет не столько о принципиальности европейских государств, сколько о том, что Россия может предпринять ответные действия в отношении активов стран Запада, коих в нашей стране не так и мало.

Известно, что часть замороженных российских средств уже заработала почти 750 миллионов евро, так как с момента конфискации находилась на счетах финансовой компании Euroclear. Поэтому в Европе предлагают передать данные средства Украине – не те, что были изначально вложены Россией, а те, что были начислены в качестве процентов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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8 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 15:02
    +3
    Ничего не ново под луной - чужое отнять и поделить!!
    Впрочем, на любой беспередел модно ответить своим, только он должен быть на порядок чудовищнее. За один украденный рубль нужно отжимать 100. Тогда это может быть подобных хищников остановит. Причем конкретные действия необходимо озвучить за ранее.
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 15:08
      0
      За каждый цент ответят.....
      ___________________________________________
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:40
      +1
      Цитата: Коте пане Коханка
      Ничего не ново под луной - чужое отнять и поделить!!

      А когда на Западе было иначе, отобрали Америку у ее народа, захватили Китай, Индию, БВ и Африку, колониализм вот истинное лицо и звериный оскал запада, теперь пасть разинули на Россию. Законы, договора, юрисдикция это для всех нас, которых три четверти мира, но не для запада. Все законы они пишут только для нас, для них закон один - грабить.
  2. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 15:02
    0
    не могут быть конфискованы на законных основаниях

    Странно, что они озоботились законностью своих действии... Отжали же имущество Газпрома, Роснефти и другие активы, и никакие законные основания не требовались.
    1. CheeRock
      CheeRock Сегодня, 15:11
      0
      Судя по всему, озаучиваются условия возможной сделки, в числе которых - возврат захваченных денег и предприятий.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 15:29
        0
        Цитата: CheeRock
        Судя по всему, озаучиваются условия возможной сделки, в числе которых - возврат захваченных денег и предприятий.


        Это врятли... тут скорее попытка сохранить лицо перед инвесторами (Ближнего Востока, Азии, Африки и других континентов, т.к. никому не понравится, что его деньги могут просто так отобрать по беспределу) и попытка сделать всё законно, чтобы через суды не получилось всё вернуть обратно + не получить конфискацию активов уже в России.

        Сейчас же, ЕС пока нашел 2 способа как отбирать у нас деньги законно и отдавать их Украине.... 1) Это прибыль с арестованных активов (тот же Euroclear Ltd, заработал за первый квартал 750 млн евро. и это только часть наших %). 2) Это обязать фирмы с Российскими активами, отдавать часть прибыли Украине... уж не знаю как этот механизм будет работать, но перспектива на международном уровне тут есть.

        + они ещё работают, над вопросом полного изъятия наших средств.... и рано или поздно, но черту думаю они перейдут т.к. восстанавливать Украину на что-то нужно, а вливать свои кровные, они могут только до определенного уровня.
  3. Два диплома
    Два диплома Сегодня, 15:11
    0
    "Не могут законно". Охренеть проблема. Хайли-лайкнули и вперед с песнями. Заодно кое-кому мозги проветрят на предмет "провести переговоры".
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:34
    0
    Это кто этот текст написал ? Человек не знакомый с действительностью .История с Северными Потоками ни о чем не говорит .О каких там законах идет речь