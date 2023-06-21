Западная пресса: Власти Евросоюза не смогут законно конфисковать российские активы

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Заблокированные в странах Евросоюза российские финансовые активы, принадлежащие Банку России, не могут быть конфискованы на законных основаниях. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний доклад ЕС.Интересно, что ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отдать Украине замороженные в европейских государствах российские активы. Но это, как выяснилось, идет вразрез с европейским законодательством. Поэтому европейские страны могут лишь временно использовать российские активы.- отметил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.По утверждению главы дипломатического ведомства Австрии, если какое-либо решение европейских властей отменит суд, это станет катастрофой в дипломатическом и экономическом отношениях. Но скорее речь идет не столько о принципиальности европейских государств, сколько о том, что Россия может предпринять ответные действия в отношении активов стран Запада, коих в нашей стране не так и мало.Известно, что часть замороженных российских средств уже заработала почти 750 миллионов евро, так как с момента конфискации находилась на счетах финансовой компании Euroclear. Поэтому в Европе предлагают передать данные средства Украине – не те, что были изначально вложены Россией, а те, что были начислены в качестве процентов.