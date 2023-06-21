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Президент Украины заявил о возможности Киева стать одним из ключевых поставщиков возобновляемой энергии в Европу

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Президент Украины заявил о возможности Киева стать одним из ключевых поставщиков возобновляемой энергии в Европу

Успешно развалив экономику страны, потеряв четверть территорий и столько же населения, бегущего из ставшей одной из беднейших стран мира куда подальше, киевские прожектеры не перестают удивлять громадьем и амбициозностью планов «восстановления» Украины. Реализовать их режим Зеленского намеревается, естественно, за счет инвестиций западных союзников.


Сегодня в Лондоне началась вторая по счету конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие более тысячи делегатов из 61 страны, представителей неправительственных фондов и бизнеса. Конечно, и президент Зеленский примет участие в мероприятии, правда, на этот раз вновь по видеоконференцсвязи.

На конференции, в частности, будет представлен план, подготовленный в кулуарах Офиса Зеленского, согласно которому Украина «всего» за 400 млрд долларов готова к 2050 году стать главным энергетическим хабом для всей Европы. С этой целью киевские власти обещают в разы увеличить добычу углеводородов, многократно нарастить выработку электроэнергии с использованием как традиционных, так и возобновляемых источников.

В поддержку сего прожекта высказался и украинский президент. В ходе виртуального выступления на конференции в Лондоне он объявил, что в будущем Украина способна поставлять европейским странам зеленый водород и чистую электроэнергию, для производства которой не тратятся ограниченные в своем количестве традиционные ресурсы, накопленные на планете.

Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около 400 миллиардов долларов

— сообщил собравшимся президент Украины.

Зеленский уверен, что «благодаря природным ресурсам и промышленным традициям Украина может стать одним из ключевых глобальных центров зеленой металлургии». К примеру, продолжил убеждать участников конференции глава киевского режима, в стране имеется много запасов критически важных для современной экономики ресурсов. Например, лития, используемого для производства аккумуляторов.

То что промышленность и энергосистема страны, доставшиеся Украине после распада СССР, за тридцать с небольшим лет «независимости» пришли в критическое, а то и аварийное состояние, Зеленский, конечно, говорить не стал. Главное, упомянуть модную нынче в Европе зеленую повестку и попросить денег, что украинский президент умеет делать лучше всего.
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27 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:02
    +8
    Сразу вспоминается Остап Бендер,говоривший о Нью Васюках.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:08
      +2
      Ося не работал с таким размахом.Хотя "весьмирснами#"похож на васюковский шахматный кружок lol
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:09
        +1
        Наркоманский кружок какой то получается.Притон.Зе ходит между столами и за каждым столом делает затяжку вместе с сидящим,ну как раскумарило типа,перемогу увидели?И идёт на следующий стол за тем же.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 15:15
          -1
          Не просто так в сша возмутились тем что талибы в Авганестане стали уничтожать маковые поля, боясь что уменьшится поток наркотиков. Какая же будет ломка когда реальность их накроет. Пусть вкладывают в неньку и чем больше тем лучше. Они же привыкли все строить и развивать.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:18
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Сразу вспоминается Остап Бендер,говоривший о Нью Васюках.

      А что, Зеленский может под "коксом" и переименовать Киев в Новые Васюки.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:30
        +1
        Переименовать в Новый Васюкиев.Я не удивлюсь.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:23
      -1
      Кизяками собрались торговать? Немчура попробовала не получилось.
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:26
      0
      Всю сумму в 400 000 000 000 сразу и сегодня!
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:06
    +2
    По его заявлениям можно определить степень его, обдолбленности.
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:07
    +1
  4. doktor_alex
    doktor_alex Сегодня, 15:09
    0
    Если подключить жителей пока еще украины дупами к трубам, и начать по кругу показывать им кадры ск контрнаступом, то разогретый горячий газ может вращать лопатки турбин бесконечно, вырабатывая при этом электроэнергию.
  5. bbss
    bbss Сегодня, 15:10
    +1
    Наркотические грёзы... Растащили всё, однако грёз ещё немеряно. На тыщу лет хватит!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:16
      +1
      Цитата: bbss
      Наркотические грёзы...

      Кокаин страшная вещь, грезы, фантази и жизнь в виртуальное реальности.
  6. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 15:14
    +1
    Можно ветряками всю Украину заставить. Это ладно. Но откуда нефть и газ взять? Пробурить скважины в наших газо и нефтепроводах?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:31
      0
      Но откуда нефть и газ взять?
      По оценке экспертов, на шельфе Черного моря есть запасы нефти и газа сопоставимые с Каспием. Турки уже начинают разработку газовых месторождений в своей зоне и обещают полностью закрыть свою потребность в газе собственной добычей и оставаясь в прибыли от транзита нашего газа. Поэтому весь вопрос, кому достанутся эти богатства. Зеля грезит неминуемой победой и вот тогда.... fellow laughing
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:15
    0
    Реализовать их режим Зеленского намеревается, естественно, за счет инвестиций западных союзников.

    И что, кто то даст денег стране банкроту.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: carpenter
      И что, кто то даст денег стране банкроту.

      Скоро для попрошаек халява закончится. Контрнаступ стоп, кошелёк для бомжей закрыт.
      Живите "панове" на сви кровные.
  8. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 15:19
    0
    Интересные приходы у зели. Где 404 и где возобновляемые источники? Зелёный водород этот такая метафора? Производное от Зеленский? Сплошная профанация. Запад ищет, где комфортнее пилить деньги? Разумеется там, где их не найти потом. Такая незатейливая сказка для простаков, что якобы Запад, хочет реально создать кому-то, сильную, конкурентную экономику, да ещё на критически опасной территории.... Да-да, конечно. Мы всё верим. И в зелёный водород и в литий и Деда Мороза.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: avdkrd
      Интересные приходы у зели. Где 404 и где возобновляемые источники? Зелёный водород этот такая метафора? Производное от Зеленский? Сплошная профанация. Запад ищет, где комфортнее пилить деньги?

      Вот вот ,в самую суть !
      это выступление не для всех ,а для тех кому надо отмыть немного (пару ж/д вагонов ) денег .Приглашение открытым текстом
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: avdkrd
      .....якобы Запад, хочет реально создать кому-то, сильную, конкурентную экономику, да ещё на критически опасной территории.... Да-да, конечно. Мы всё верим. И в зелёный водород и в литий и Деда Мороза.

      Даже странно, что речь не зашла о питании червяками, опарышами и подобным. Зеленский на развитие этого ещё денег не просил
  9. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 15:24
    0
    Как говорится - дурень думками богатеет.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:33
    0
    Супермурад "Туркменбоши" Ниязов в начале 2000 лично открыл в Туркмении самые большие запасы газа в мире.
    Ислам Каримов при помощи личных геологов открыл в 1992 году одно из крупнейших в мире месторождений нефти в узбекском Мигбулаке.
    Почему бы зеленскому, по примеру старших товарищей, не открыть крупнейшее месторождение лития вна украине?
    p.s. Что Галканыш, что Мигбулак - PR- акция. Нет там заявленных объемов.
  11. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:44
    0
    Всё остальное уже продали. Осталось только ветер продать.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:48
    0
    А если к каждому укропердаку трубку подключить то и хаза с молекулищами свободы в ес станет завались.
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:50
    0
    Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около 400 миллиардов долларов

    И этот план уже начал воплощаться в жизнь:

    Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети

    То есть, Европа дарит Украине электричество, а Украина его очищает, конвертирует в водород, который красит в зелёный цвет и продаёт всё это добро обратно в Европу за 400 миллиардов долларов.
    Профит!
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:54
    0
    Каждые полгода зелю посещает очередная фишка. Миллиард деревьев посадить обещал? Почти посадил.... Космическую державу обещал построить и на Луну слетать? Почти слетал.... Ну и так далее.... Теперь вот эта фишка..... "Пилите Шура, пилите, она золотая".
  15. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 15:55
    0
    тут бы европейцам самим с этой зеленой темой разобрать - сколько европейской промышленности доживет до этого перехода.... а население - водород можно далеко не всем, а тепловые насосы дороги... потребуются субсидии, а то народ
    Советники по климату утверждают, что водород сможет отапливать только около 11% домов, потому что подача водорода будет ограничена. Ожидается, что большинство домов будет обогреваться тепловыми насосами, которые извлекают тепло из воздуха, земли или воды — что-то вроде холодильника, работающего в обратном направлении, который продается по цене от £6000 до £18 000.
    Планируется субсидировать такое оборудование, но депутаты британского Парламента говорят, что правительству придется сильно помочь домовладельцам. Более того, тепловым насосам требуется высокий уровень изоляции, что не всегда возможно. https://regnum.ru/article/3274092
    тепловые насосы... уровень изоляции... высокая цена... похоже немцы уже как-то
    Немецкая пресса назвала инициативу федерального правительства «тепловым молотом»... Франк Круше говорит, что он не против тепловых насосов, в принципе. Просто, чтобы установить такой, ему пришлось бы снести свой дом и построить новый. «Они работают только в домах с низким энергопотреблением, а мой не такой, — сказал инженер из Восточного Берлина... Жительница Кенигсвинтера на реке Рейн Майке Бирт — одна из тех, кто решил установить газовый котел. Раньше она подумывала о том, чтобы заменить свой 30-летний газовый котел тепловым насосом, но ее отпугнула цена в 25—30 тыс. евро. Надеясь погасить ипотеку через семь-восемь лет и оплатить образование детей, она отказалась от мысли взять еще один большой кредит... Кроме того, одной из главных проблем тепловых насосов является и нагрузка, которую они окажут на энергосистему Германии. Крупнейший арендодатель в Европе Vonovia заявил, что проблемы с организацией электроснабжения привели к тому, что компания не смогла подключить к сети около 70 недавно установленных тепловых насосов. «Это просто невозможно! — сказал депутат от АдГ Марк Бернхард во время дебатов в бундестаге. — У нас не хватает квалифицированных рабочих, у нас нет достаточного количества электроэнергии и у людей не хватает денег, чтобы заплатить за это безумие»....
    https://eadaily.com/ru/news/2023/05/29/vozmushchennye-i-razyarennye-nemcy-vosstali-protiv-zapreta-gazovyh-kotlov