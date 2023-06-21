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Признание Зеленского: Контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы

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Признание Зеленского: Контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы

Сомнения по поводу широко разрекламированного контрнаступления ВСУ сегодня не возникают разве что у самых ярых украинских псевдопатриотов. Мировая пресса уже который день пишет о провале операции или о том, что она, как минимум, пошла не по плану.


Впрочем, наличие проблем у украинской армии не отрицает и президент страны. Так, в ходе интервью британским журналистам Зеленский признался, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

В то же время он добавил, что многие обыватели напрасно ждут результата «прямо сейчас», воспринимая операцию ВСУ, как «голливудский фильм». Со слов украинского лидера, все намного серьезнее, ведь на карту поставлена жизнь людей. О том, что эту жизнь украинцев он сам и поставил на карту, Зеленский не говорит ни слова.

Именно поэтому заявление Зеленского выглядит крайне циничным на фоне колоссальных потерь украинской армии по причине бестолковых лобовых атак, в которые военных посылает командование, подгоняемое политическими властями страны.

В остальном, интервью Зеленского представляло собой уже привычный набор популизма, разбавленного выпадами в адрес российского президента.

Так, глава киевского режима заявил, что Украина не пойдет ни на какое перемирие или заморозку конфликта, пока «не освободит свои земли». При этом Зеленский добавил, что ВСУ будут продвигаться на поле боя так, как посчитает нужным украинское командование, несмотря на попытки внешнего давления.

А если в обратном направлении?..

Очевидно, украинский президент послал сигнал своим западным партнерам. К слову, о последних. Зеленский подчеркнул, что Украина желает получить от НАТО гарантии безопасности, но не откажется от своей конечной цели – вступления в альянс.
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11 комментариев
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  1. Kiring
    Kiring Сегодня, 15:17
    +5
    В смысле "это не голливудский фильм"? Вы же воюете с орками и Мордором, против вас Волан-де-Морт во главе Империи зла, у вас свой главком ходит с шевроном магистра Йоды, в ваших рядах бьется Призрак Киева из Digital Combat Simulator.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:20
      +1
      В том смысле что у кинокомпании 95 квартала голливудский фильм так и не получился.Не получилось качественный продукт произвести,если так можно выразиться о контрнаступе.Решили снимать что получится,а что получится сами пока не знают.

      Так, глава киевского режима заявил, что Украина не пойдет ни на какое перемирие или заморозку конфликта, пока «не освободит свои земли».


      Пока не освободит свои земли от своих же людей надо понимать для транснациональных корпораций,которым эти земли Зе уже продал.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:08
      0
      Может ему сменить направление контрнаступа и наступать в направлении Польши, по крайней мере там нет ВС РФ и не будет такого сопротивления, дела пойдут быстрее. smile
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:21
    +1
    он добавил, что многие обыватели напрасно ждут результата «прямо сейчас», воспринимая операцию ВСУ, как «голливудский фильм».

    Почему в "голливудский фильм", скорее в "украинский фильм" от киностудии "Квартал-95".
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:27
    0
    Что то мне это напоминает ,ах да

    Только играет этот клоун, людскими жизнями .Все президенты Украины приходят как герои и спасатели ,а уходят проклинаемые народом..............и этот не исключение .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:28
    0
    Русский язык богат."Наступление идёт медленнее ,чем хотелось бы !" До построения предложения докопаться нет вариантов?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Русский язык богат."Наступление идёт медленнее ,чем хотелось бы !" До построения предложения докопаться нет вариантов?

      Смотря с какого языка переводить, это предложение, с идиш, иврит или мовы.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 16:36
      0
      Возможно зеля себя уже мнил президентом "Пятихаток", а тут такой облом "идет медленнее, чем хотелось бы". Скоро саммит Наты ну и как отчитываться то? Пятихатки не взяты, международный шахматный турнир Васюки /Большие Пятихатки на грани срыва. Бидон не одобрит.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:46
    +1
    Управление страной свелось к ежедневным интервью западным СМИ? Походу и правда свободного времени много.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Uprun
      Управление страной свелось к ежедневным интервью западным СМИ? Походу и правда свободного времени много.

      Его задача не управлять страной, а привлекать на себя внимание и отвлекать это внимание от других.
  6. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 16:05
    0
    ВСУ будут продвигаться на поле боя так, как посчитает нужным