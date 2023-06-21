Признание Зеленского: Контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы

Сомнения по поводу широко разрекламированного контрнаступления ВСУ сегодня не возникают разве что у самых ярых украинских псевдопатриотов. Мировая пресса уже который день пишет о провале операции или о том, что она, как минимум, пошла не по плану.Впрочем, наличие проблем у украинской армии не отрицает и президент страны. Так, в ходе интервью британским журналистам Зеленский признался, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».В то же время он добавил, что многие обыватели напрасно ждут результата «прямо сейчас», воспринимая операцию ВСУ, как «голливудский фильм». Со слов украинского лидера, все намного серьезнее, ведь на карту поставлена жизнь людей. О том, что эту жизнь украинцев он сам и поставил на карту, Зеленский не говорит ни слова.Именно поэтому заявление Зеленского выглядит крайне циничным на фоне колоссальных потерь украинской армии по причине бестолковых лобовых атак, в которые военных посылает командование, подгоняемое политическими властями страны.В остальном, интервью Зеленского представляло собой уже привычный набор популизма, разбавленного выпадами в адрес российского президента.Так, глава киевского режима заявил, что Украина не пойдет ни на какое перемирие или заморозку конфликта, пока «не освободит свои земли». При этом Зеленский добавил, что ВСУ будут продвигаться на поле боя так, как посчитает нужным украинское командование, несмотря на попытки внешнего давления.А если в обратном направлении?..Очевидно, украинский президент послал сигнал своим западным партнерам. К слову, о последних. Зеленский подчеркнул, что Украина желает получить от НАТО гарантии безопасности, но не откажется от своей конечной цели – вступления в альянс.