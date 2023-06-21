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Президент России пообещал форсировать поставки ударных БПЛА в войска

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Президент России пообещал форсировать поставки ударных БПЛА в войска

В Российской Федерации продолжатся поставки в Вооруженные силы Российской Федерации ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня встретился сегодня с выпускниками высших военных учебных заведений страны.


Глава российского государства, выступая перед молодыми офицерами, отметил, что поставки БПЛА в войска будут продолжаться, а их выпуск форсируют. Путин отметил, что будет и далее совершенствоваться производство систем контрбатарейной борьбы, роботизированных ударных комплексов, хорошо показавших себя в условиях специальной военной операции.

По словам Путина, нужно добиться обеспечения данной военной техникой всех войсковых подразделений, вплоть до уровня взводов и отделений, не говоря уже о ротах и батальонах. Тем самым, глава государства признал большую важность БПЛА и роботизированных комплексов в условиях современной войны.

Отдельное внимание Путин уделил вопросам развития ядерной триады. По словам президента, более половины частей Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ были оснащены комплексами «Ярс», а в скором времени на боевое дежурство встанут и комплексы «Сармат», оснащенные новыми тяжелыми ракетами.

Таким образом, президент отметил, что продолжается усиление обороноспособности российского государства, в том числе и в направлении укрепления ядерного потенциала страны. Кроме того, будет анализироваться опыт специальной военной операции для постановки на вооружение той техники, в которой ощущается наибольшая потребность в современных условиях.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:15
    +2
    Ну вот,наш президент.Довольно не частый гость на нашем сайте.Все больше какие то ущербные,вражины и около их.Вот как припекло,озаботились современными системами..А вот лет шесть назад обсуждался вопрос с барражирующими боеприпасами...Вроде тогда и не надо было военным.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:22
    +1
    Вот теперь на складах ,вот точно так должны храниться БПЛА . В запас на долгие года
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:32
      0
      Поддоны хлипкие. Долго не простоят
    2. Cronus
      Cronus Сегодня, 16:32
      0
      ненада так чтоб лежали годами или десятилетиями,нада все время модернизировать а старые версий использовать для различных целей от мирных до военных,в том числе продаж.Ведь через 10 лет выйдет что-то новое а это в ящиках уже будет хлам,минус деньги.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:28
    0
    Студенты при поддержке "алмаз-антей" приделали калашу крылья. Теперь бпла может стрелять в том числе по другим беспилотникам. Построен по схеме "утка". Испытания пройдены.
    Летающие калаши what
    Сменил магазин, сменил батареи и в патрулирование
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:29
    +1
    Президент России пообещал форсировать поставки ударных БПЛА в войска

    Президент зачем собирается заниматься форсированием поставок? Больше нет вопросов, достойных внимания Президента? Больше некому???
    Может тогда Министр здравоохранения начнёт приём пациентов в районной поликлинике?
    А Министр Обороны примет роту?

    Придумайте национальную идею!!!
    Придумайте цели России хотя бы на 10 лет вперёд!
    Озвучьте это так, что бы большинство граждан/населения/подданных с Вами согласились.
    И, если это произойдёт, то хоть Императором себя провозглашайте.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 16:00
      -1
      Цитата: Fangaro
      Придумайте национальную идею!!!
      Придумайте цели России хотя бы на 10 лет вперёд!

      Цель Путиным озвучена ясно! Победа над Украиной, НАТО и США. Какая другая национальная идея у нас может быть после того как Макфол, Байден и Зеленский приняли в качестве национальной идеи США запретить русский язык в Крыму и Запорожье и создать союз КНР и России?