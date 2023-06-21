Президент России пообещал форсировать поставки ударных БПЛА в войска

В Российской Федерации продолжатся поставки в Вооруженные силы Российской Федерации ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня встретился сегодня с выпускниками высших военных учебных заведений страны.Глава российского государства, выступая перед молодыми офицерами, отметил, что поставки БПЛА в войска будут продолжаться, а их выпуск форсируют. Путин отметил, что будет и далее совершенствоваться производство систем контрбатарейной борьбы, роботизированных ударных комплексов, хорошо показавших себя в условиях специальной военной операции.По словам Путина, нужно добиться обеспечения данной военной техникой всех войсковых подразделений, вплоть до уровня взводов и отделений, не говоря уже о ротах и батальонах. Тем самым, глава государства признал большую важность БПЛА и роботизированных комплексов в условиях современной войны.Отдельное внимание Путин уделил вопросам развития ядерной триады. По словам президента, более половины частей Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ были оснащены комплексами «Ярс», а в скором времени на боевое дежурство встанут и комплексы «Сармат», оснащенные новыми тяжелыми ракетами.Таким образом, президент отметил, что продолжается усиление обороноспособности российского государства, в том числе и в направлении укрепления ядерного потенциала страны. Кроме того, будет анализироваться опыт специальной военной операции для постановки на вооружение той техники, в которой ощущается наибольшая потребность в современных условиях.