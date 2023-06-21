Глава Еврокомиссии предложила отдать Киеву замороженные российские активы

В Европейской комиссии возникла идея создания специальной программы, предусматривающей помощь Украине из бюджетных средств Евросоюза. Согласно данному проекту, Киев мог бы рассчитывать на регулярную финансовую поддержку вплоть до 2027 года.Об этом сообщает информационное агентство Reuters.В публикации говорится, что для киевского режима будут также привлекаться кредитные средства от частных инвесторов. Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отдать Киеву замороженные в Европе российские активы, чтобы он использовал их для восстановления страны. Она заявила, что пакет предложений по данному направлению будет сформирован в срочном порядке, чтобы успеть до ухода Европейской комиссии на летние каникулы. Поэтому план вскоре обнародуют.Фон дер Ляйен отметила, что включение в программу российских средств станет своего рода привлечением России к ответственности за ее действия на Украине.О том, что Россия должна заплатить за восстановление украинской инфраструктуры и экономики, заявлял и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. И пока Москва не «раскошелилась», Запад будет активно модернизировать ВСУ.Незадолго до этого британские власти приняли решение не снимать санкций против России до тех пор, пока она не компенсирует ущерб киевскому режиму. О возмещении убытков Украине шла речь также и в резолюции Генассамблеи ООН, которая принималась осенью прошлого года.