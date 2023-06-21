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Глава Еврокомиссии предложила отдать Киеву замороженные российские активы

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Глава Еврокомиссии предложила отдать Киеву замороженные российские активы

В Европейской комиссии возникла идея создания специальной программы, предусматривающей помощь Украине из бюджетных средств Евросоюза. Согласно данному проекту, Киев мог бы рассчитывать на регулярную финансовую поддержку вплоть до 2027 года.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В публикации говорится, что для киевского режима будут также привлекаться кредитные средства от частных инвесторов. Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отдать Киеву замороженные в Европе российские активы, чтобы он использовал их для восстановления страны. Она заявила, что пакет предложений по данному направлению будет сформирован в срочном порядке, чтобы успеть до ухода Европейской комиссии на летние каникулы. Поэтому план вскоре обнародуют.

Фон дер Ляйен отметила, что включение в программу российских средств станет своего рода привлечением России к ответственности за ее действия на Украине.

О том, что Россия должна заплатить за восстановление украинской инфраструктуры и экономики, заявлял и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. И пока Москва не «раскошелилась», Запад будет активно модернизировать ВСУ.

Незадолго до этого британские власти приняли решение не снимать санкций против России до тех пор, пока она не компенсирует ущерб киевскому режиму. О возмещении убытков Украине шла речь также и в резолюции Генассамблеи ООН, которая принималась осенью прошлого года.
Использованы фотографии:
Европейская комиссия
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26 комментариев
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  1. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской Сегодня, 15:16
    +1
    Уже больше года говорят об этом различные персонажи,а воз и ныне там.Боятся видимо ответки. hi
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:21
      +1
      Так они с каждым высказыванием все больше набираются смелости и осознания что ответка будет не меньше. Санкциями они себе обрубили и не слабо. А еще наплевав на любые обязательства своровав эти активы европа показывает свою благонадежность всему миру. Кстати они виновны в разрушении украины и в уничтожении ее населения.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:38
        0
        Урсула фон дер Ляйен по прозвищиу "Бешеная немка" и без этого предложения считается первой воровкой в еврокомиссии!
        Её поймали за руку, когда она заказывала медпрепараты для стран ЕС во время ковид-пандемии!
        Муженёк у неё работает в трансамериканской компании.
        Но всё ей тогда сошло с рук. Расследование почти начали - однако обвинения её в коррупционном ею обогащении с использованием ею служебного положения, против неё оперативно замяли.

        Представляю себе, как она - "бешеная немка" - сидит сейчас в своём рабочем кабинете и скрупулёзно подсчитывает, сколько же денег от этой пиратской сделки в ЕС коррупционно перетечёт в её личный карман для её семейства!
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 15:55
          0
          Рано хохликам радостно потирать потные ручонки. Никто ничего им не отдаст..
          Ляйн либо напроч тупая, либо, что более вероятно, просто опять покрутила перед рылом бандеровцев морковку....вы мол сходите в контранаступ, отожмите Крым , а мы вам денег...но сперва контранаступ ....Да и все эти заморозки оружие обоюдоострое, еще неизвестно чьих активов у кого больше. Плюс имиджевые потери....
        2. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 15:57
          0
          Присвоение… санкции… отношение к гражданам России как преступникам…обнуление культурного, политического, спортивного, экономического… информационного… любого значения России - факты отношения Запада к России как к изгою вне закона, бесправному и прокаженному.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 15:45
      +1
      Предлагать она может что угодно, но пока вердикт ЕС таков - законного способа изьятия русских активов нет. А раз нет, то и изымать нельзя, иначе - прости-прощай статус правового государства.
      И какой гешефт ЕС забирать деньги у РФ и передавать их Украине? Получается, что ЕС понесет репутационные издержки за спасибо? Это вряд ли устроит европейцев. Поэтому они на изъятие русских активов могут и не пойти.
      Другой вопрос, что и мы их назад не получим до морковкина заговения, потому что заморозка, в отличие от изъятия, как бы не запрещена...
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:51
      0
      А мы от восстановления Украины и не отказываемся!
      Но готовы это сделать сами, на свои и без участия ЕС. И только как часть нашей большой страны.
      Правильный вывод: ЕС было бы лучше вернуть нам и Украину, и деньги. Восстановление будет, пусть не волнуются!
      Х-хлы, пусть и непутевые, но все же родные. А уж мы по-родственному договоримся... hi
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:19
    +3
    Глава Еврокомиссии предложила отдать Киеву замороженные российские активы

    Интересно по какому закону они решили изъять активы ? После данной процедуры Китай ,да и не только, начнет выводить свои активы .Это так сказать уважение к собственности .Теперь ни один инвестор ,не будет уверен в возврате средств. При том предлог можно подогнать любой
    1. Венд
      Венд Сегодня, 15:31
      +1
      Цитата: APASUS
      Глава Еврокомиссии предложила отдать Киеву замороженные российские активы

      Интересно по какому закону они решили изъять активы ? После данной процедуры Китай ,да и не только, начнет выводить свои активы .Это так сказать уважение к собственности .Теперь ни один инвестор ,не будет уверен в возврате средств. При том предлог можно подогнать любой

      Да коллективный запад уже давно не по законам живет, у них там полное беззаконие. Что хотят, то и творят. А если быть точным, то что прикажут США натворить, то и вытворяют
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: APASUS
      Глава Еврокомиссии предложила отдать Киеву замороженные российские активы

      Интересно по какому закону они решили изъять активы ?

      Полагаю, по беспределу. winked
      Если гинеколог начинает занимается обороной, экономикой, или политикой то всё это накрывается тем, чем она может заниматься в силу профессионального образования.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 16:35
        0
        Цитата: Ныробский
        Если гинеколог начинает занимается обороной, экономикой, или политикой

        Абсолютно согласен, но увы, у нас все то же самое. Обороной занимается строитель, Центробанком управляет человек, ни дня в банке не работавший, министр Минэкономразвития в прошлом - сотрудник городских и областных администраций, ни дня на заводе не работавший (при том что на его месте должен был быть матерый производственник)...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    0
    Они определятся наконец ,что делать с нашими " замороженными " активами,яхтами ,дворцами?И какие каникулы,у Зе наступ не задаётся.А понял ,все поедут в отпуск в Бейрут, извиняюсь в Киев!!!
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:24
    +1
    Вообще то принцип "Тихо слямзил и ушел, называется нашел" более присущ представителям страны 404, не знал, что у Урсулы украинские корни...
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:24
    0
    Цитата: Дмитрий Донской
    Уже больше года говорят об этом различные персонажи,а воз и ныне там.Боятся видимо ответки. hi

    Подобные вашим высказывания были: В отношении Химер, Цезарей, комплексов ПВО, снарядов, Леопардов... Сейчас правда в отношении F-16 их почти нет, все более менее вменяемые просто задаются вопросом- когда?
  6. Комментарий был удален.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:28
    +1
    О том, что Россия должна заплатить за восстановление украинской инфраструктуры и экономики, заявлял и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

    Больное воображение неправильного еврея, от "слона уши" вам. Россия никогда и никому не платила репарации, но Прибалтику купила. Тем более Украина должна восстановить Донбасс, с фашистами разговор должен быть один "Акт о капитуляции".
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:33
    +1
    для киевского режима будут также привлекаться кредитные средства от частных инвесторов.
    Они там совсем остатков ума лишились? Какой идиот вложет хоть копейку из своего кармана в 404?
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 15:34
    +4
    Нам не стоит отвлекаться на эту проблему. Эти деньги Западом давно украдены, и добровольно он никогда их нам не вернет. Запад периодически пытается напоминать нам об этой болячке чтобы сделать еще больнее. Но на самом деле этот вопрос (как и все остальные) может быть решен только на поле боя. Поэтому нам надо думать только о победе. А уж победа окупит все издержки. В том числе и эту.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:34
    0
    глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отдать Киеву замороженные в Европе российские активы, чтобы он использовал их для восстановления страны.

    Т.е. мы точно так же "партнёрам" можем простить свой госдолг на соответствующую сумму изъятых(украденных) российских ЗВР?
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    0
    Это они потом инвесторам из КНР и ОАЭ будут рассказывать - это другое..... Как всегда есть несколько партий:
    одни -делаем, что хотим, потому что нам все равно ничего не будет;
    другие- нет закона, чего бы не вышло плохого;
    третьи - нужно написать "правильные" законы и принять "правильные" судебные решения, дабы другим неповадно было.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:38
    +1
    Пусть отдают! Умные люди теперь, поищут иной способ вложения денег а наш бизнес не будет выводить деньги из страны.
  13. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 15:38
    0
    эта ковырялка пусть о себе подумает, её ждёт минимум - суд линча
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:39
    -3
    Гинекологиня - явная, но тайная коммунистка. Только они, и то в начале 20 века, могли беззаконно и безнаказанно отбирать чужое имущество. А сейчас отъем чужого - покушение на "святое" - частную собственность.
    Прости их Господи
    Ибо не ведают, что творят
  15. HAM
    HAM Сегодня, 15:43
    +1
    Будет или не будет Москва "раскошеливаться" на восстановление Украины-вилами писано по воде.....
    А пока вся Эвропа и штаты не хило так "раскошеливаются" на поддержку штанов Украины.....
    Похоже,самим то тяжело становится,вот и ищут дурней себя.....
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:44
    -1
    за то мы позволяем западным компаниям в России ПРОБОВАТЬ свой бизнес вместо того, что бы забрать в счет погашения украденного
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:45
    0
    Ага, а потом окажется, совершенно внезапно, что все эти годы поставок старья в шумерию оплачивались из наших арестованных активов, и на востановление денег нэма и вообще вы еще должны ес за содержание бешенцев.
  18. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 15:48
    +1
    Курва не трожь ЧУЖОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!