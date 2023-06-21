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Президент: Новейший ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

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Президент: Новейший ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

Новейшая российский ракетный комплекс с тяжелой ракетой РС-28 "Сармат" в ближайшее время заступит на боевое дежурство. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.


Российский президент рассказал о развитии ядерной триады страны, которая является гарантом безопасности России. Говоря о стратегических комплексах, Путин отметил, что РВСН заканчивает перевооружение на новые комплексы "Ярс" как шахтного, так и мобильного базирования. Кроме того, на боевое дежурство в ближайшее время заступит новейший комплекс "Сармат" с новой тяжелой ракетой.

[Это] является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности

- отметил президент.

Серийное производство МБР "Сармат" началось в прошлом году, ракеты собираются на Красноярском машиностроительном заводе. По имеющейся на данный момент информации, всего в войска планируется поставить 46 новейших межконтинентальных комплексов РС-28 "Сармат", которые встанут в шахты от МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"). Первый полк с новыми МБР заступит на боевое дежурство в Красноярском крае.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы. Согласно данным, обнародованным в ходе выставки "Армия-2019", дальность стрельбы МБР "Сармат" составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - более 200 тонн, из которых 178 тонн приходится на топливо. Общая длина ракеты - 35,5 м, диаметр – 3 метра. Головная часть разделяющаяся с 10 блоками индивидуального наведения.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:23
    +3
    А может жахнем для начала в "точку Немо "в Тихом океане?Балванками конечно!Все будут довольны,вроде ничего не нарушим.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:24
    -3
    Когда наконец то начнётся серия испытаний МБР Сармат,а то это ближайшее время тянется из года в год?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:30
      -1
      Не торопите события, вундерваффе не для испытаний создавали, а для уверенности дорогих россиян в завтрашнем дне..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:33
        -4
        Какая уверенность может быть в изделии не прошедшим испытания?
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Когда наконец то начнётся серия испытаний МБР Сармат,а то это ближайшее время тянется из года в год?

      Он уже прошел испытания. Неужели вы думаете, что в серию его запустили не испытав?
  3. grem
    grem Сегодня, 15:24
    -1
    Значит уже стоит ,как и "Триумф " с "Посейдонами" и т.д. ..Мультики то оказались явью хоспода ...
    Не по зубам вам Россия теперь ,да и раньше ..
    А укросаксов перемол идет ,хотите до последнего ,ну пусть так и будет ..
    P.S. А еще хулители России и прочии русофобы ..Помните у нас имеется "Периметр" или по идентификации нато "Мертвая рука " ! Русских ,Москву уничтожите ,но эта "Рука мертвая красная" вас начнет уничтожать с огромной территории планеты из разных точек И крикнуть мама не успеете
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:26
    0
    На Банковой есть жирная цель для учебного пуска.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:28
    0
    У меня перспективное предложение. Если коды целей в МБР прописывать без возможности их удаления, переустановки и блокирования, то "друзья всего мира" будут гораздо осторожней в действиях и высказываниях
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:34
    +1
    Президент: Новейший ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

    Почему Президент говорит о технике, а не о политике, о национальных целях, о проблемах между коренным населением России и теми, кого приглашают работать?

    Нет у Президента задач поважнее?
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:37
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Какая уверенность может быть в изделии не прошедшим испытания?

    В соседней статье адмирал сказал, что испытания не нужны, все нужно делать немедленно! Ускорятся нужно!
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:38
    0
    Ядерный щит Родины!
    Спасибо т. Сталину за наше счастливое детство и чуть менее счастливое, но настоящее!!!