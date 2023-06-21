Президент: Новейший ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

[Это] является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности

Новейшая российский ракетный комплекс с тяжелой ракетой РС-28 "Сармат" в ближайшее время заступит на боевое дежурство. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.Российский президент рассказал о развитии ядерной триады страны, которая является гарантом безопасности России. Говоря о стратегических комплексах, Путин отметил, что РВСН заканчивает перевооружение на новые комплексы "Ярс" как шахтного, так и мобильного базирования. Кроме того, на боевое дежурство в ближайшее время заступит новейший комплекс "Сармат" с новой тяжелой ракетой.- отметил президент.Серийное производство МБР "Сармат" началось в прошлом году, ракеты собираются на Красноярском машиностроительном заводе. По имеющейся на данный момент информации, всего в войска планируется поставить 46 новейших межконтинентальных комплексов РС-28 "Сармат", которые встанут в шахты от МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"). Первый полк с новыми МБР заступит на боевое дежурство в Красноярском крае.Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы. Согласно данным, обнародованным в ходе выставки "Армия-2019", дальность стрельбы МБР "Сармат" составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - более 200 тонн, из которых 178 тонн приходится на топливо. Общая длина ракеты - 35,5 м, диаметр – 3 метра. Головная часть разделяющаяся с 10 блоками индивидуального наведения.