"Главком ВМФ России заявил о необходимости немедленного применения новейших технологий в строительстве кораблей"

России нужно как можно скорее внедрять в строительство военных кораблей передовые военные технологии. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов.
Как считает главком ВМФ, специальная военная операция ВС РФ продемонстрировала важность ускорения производства кораблей и внедрения военных технологий при их строительстве. Не нужны сейчас длительные научно-исследовательские работы и согласования, подчеркнул адмирал.
Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно
- заявил главком ВМФ России в интервью телеканалу «Звезда».
Адмирал Евменов посетил Международный военно-морской салон в Кронштадте. Мероприятие проводится в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре, которые были построены на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
Ранее отдельно по вопросам перевооружения ВС РФ высказался и президент России Владимир Путин. Он отметил, что в России будет ускорен выпуск ударных беспилотных летательных аппаратов и роботизированных военных комплексов. При этом глава государства также отметил важность использования опыта специальной военной операции в процессе создания новейшего российского вооружения.
Только внедрение новейших технологий и интенсификация производства вооружений могут позволить России не отставать в военном отношении от стран Запада, которые сейчас превратились в наших полноценных соперников.