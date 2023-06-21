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Главком ВМФ России заявил о необходимости немедленного применения новейших технологий в строительстве кораблей

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Главком ВМФ России заявил о необходимости немедленного применения новейших технологий в строительстве кораблей

России нужно как можно скорее внедрять в строительство военных кораблей передовые военные технологии. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов.


Как считает главком ВМФ, специальная военная операция ВС РФ продемонстрировала важность ускорения производства кораблей и внедрения военных технологий при их строительстве. Не нужны сейчас длительные научно-исследовательские работы и согласования, подчеркнул адмирал.

Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно

- заявил главком ВМФ России в интервью телеканалу «Звезда».

Адмирал Евменов посетил Международный военно-морской салон в Кронштадте. Мероприятие проводится в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре, которые были построены на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

Ранее отдельно по вопросам перевооружения ВС РФ высказался и президент России Владимир Путин. Он отметил, что в России будет ускорен выпуск ударных беспилотных летательных аппаратов и роботизированных военных комплексов. При этом глава государства также отметил важность использования опыта специальной военной операции в процессе создания новейшего российского вооружения.

Только внедрение новейших технологий и интенсификация производства вооружений могут позволить России не отставать в военном отношении от стран Запада, которые сейчас превратились в наших полноценных соперников.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:28
    +6
    Интересно, почему именно сейчас? А предыдущие годы мирно спали?
    1. grem
      grem Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: Владимир80
      Интересно, почему именно сейчас? А предыдущие годы мирно спали?

      от именно такие статьи именно и предназначены ,чтобы над ВМФ РФ начали изголяться и тролить ..Ну ладно начинаем выслушивать нытье .Что все пропало и т.д. .
      Ну а если серьезно ,это заявление говорит о том что у России появилось что то новенькое в технологиях ..Особенно после последнего заявления Владимира Владимировича Путина !!! Ох меня сейчас отпинают ,я ведь полностью привел имя и отчество с фамилией НАШЕГО Главы государства !!!!
      Ну давайте банды бейте падлы и жалобы шлите ,среди вас ЧУЖОЙ !!!!
      Ну понеслась хе хе
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 15:54
        0
        Ну давайте банды бейте падлы и жалобы шлите ,среди вас ЧУЖОЙ !!!!
        Ну понеслась хе хе
        Виталя, выдохни wink
        1. grem
          grem Сегодня, 16:27
          0
          Цитата: Адрей
          Ну давайте банды бейте падлы и жалобы шлите ,среди вас ЧУЖОЙ !!!!
          Ну понеслась хе хе
          Виталя, выдохни wink

          Выдохнул и сразу удар в печень ..
          Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно

          Россия сосредотачивается и сейчас уже не та какая была два года назад !
          Проблем много ,но сейчас мы Лучшая Армия в мире по боевому опыту ,ЧВК наша Вообще рейтинг зашкаливает .
          Есть у нас технологии ,но пока испытываем и не применяем ..Для англосаксов все готовим ! Впереди все главное ,а хооооы это проходящее .Предатели конечно,но без них мы бы не смогли понять ,кто для России И Русского Мира главный враг и к чему готовится ..Храни Бог Россию !
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 15:52
      0
      О уважаемый тут дело больше в том что на фоне армии успехов и достижений у адмиралов нет совсем .
      Вот моряки о себе и заявляют, вопрос в том что флот на море Черном пока стоит у пирсов в основе своей . Словом есть такое слово бюджет военный и кусок пирога флот желает иметь .
      Более нет ни чего совсем.
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:28
    +4
    Главком ВМФ России заявил о необходимости немедленного применения новейших технологий в строительстве кораблей

    О! Ну наконец! Хоть кого-то торкнуло...
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:32
      +1
      На картинке не тот десантный корабль, который строили лет 15?
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 15:58
        0
        Да, это Иван Грен, его строили 13 лет, а его систершип Петр Моргунов 5 лет. Это- Вам не о чем не говорит, кроме сарказма?
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:32
    +4
    "Главком ВМФ России заявил о необходимости немедленного применения новейших технологий в строительстве кораблей"

    А что мешало раньше - не заявлял? belay feel
    Госдеп? ЦРУ? Моссад? МИ-6? или "это другое"? stop
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:35
      +4
      А что мешало раньше -
      Видимо, мешало мирное время. Сидели на расслабоне и чаек считали...
      Это не при этом командоре потеряли флагман КЧФ?
      При таких рассуждениях становится понятно, что научных наработок или нет вовсе, или он не знает как ими пользоваться.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:38
      +6
      Странное мышление.Причем хочет обойтись без НИОКР.Вот нужно новейшее и прямо сейчас...Так не бывает.Нет,конечно можно попробовать КУПИТЬ.но пример "Мистралей"ни о чем не говорит?
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:35
    +3
    Всегда считал, что для рождения некой прорывной технологии как раз и нужны длительные научные исследования, а потом для рождения готового изделия нужны ОКР, иначе можно получить только электрокотел на торсионных волнах...
    Или предполагается что новейшие технологии будут покупаться на Али?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 15:52
      -1
      А это всё равно что Вы считаете или считали. И технологии на АЛИ не купить. На Али можно купить только готовые изделия изготовление по тем или иным технологиям.

      Как мы видим из текста и даже из заголовка, предлагается быстрее внедрить новейшии технологии. То есть технологии у учёных есть. Нет её внедрения производственниками, и это не та история о которой Вы тут ёрничаете.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:39
    +3
    Главком ВМФ России заявил о необходимости немедленного применения новейших технологий в строительстве кораблей

    Ключевое слово "немедленно".
    А дальше команда сверху вниз...
    Не можешь ты, найдём другого...?
    У Главкома есть склад с волшебными палочками, но нет подчинённых, которые этими палочками натехноложат по новейшему на верфях?
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:44
    -2
    Цитата: dmi.pris1
    Странное мышление.Причем хочет обойтись без НИОКР.Вот нужно новейшее и прямо сейчас...Так не бывает.Нет,конечно можно попробовать КУПИТЬ.но пример "Мистралей"ни о чем не говорит?

    У кого сегодня РФ может купить новейшие технологии- у КНДР или у Ирана что ли? Ну допустим Китай негласно что то может продать, конечно желательно без испытаний- мол верьте на слово и берите, новейшее и рабочее зуб даем)
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Tim666
      Цитата: dmi.pris1
      Странное мышление.Причем хочет обойтись без НИОКР.Вот нужно новейшее и прямо сейчас...Так не бывает.Нет,конечно можно попробовать КУПИТЬ.но пример "Мистралей"ни о чем не говорит?

      У кого сегодня РФ может купить новейшие технологии- у КНДР или у Ирана?

      Сами с усами . Всё время смотрели , а , что там у бритов , что у штатов , О и нам так надо ... Модульные патрульники , другая билеберда . У нас два моря с почти закрытой акваторией и два не южных , не ласковых океана . Ледовитый и северная часть Тихого ... океана . Исходить необходимо из этих условий .
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:51
    -1
    Нынешними темпами строительства кораблей наши уже не флоты, а флотилии лет через 20 превратятся в бригады разнородных сил с преобладанием катеров и мотоботов вспомогательного назначения. Адмирал правильно обозначает насущную потребность времени. Вопрос в том, есть ли у него поддержка и влияние на ОСК, сможет ли ОСК разработать или сумеет ли передрать новые чужие технологии? А то благие пожелания все мастера высказывать, а инженерам и техникам зарплаты сделать - целесообразия не хватает.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 15:51
    0
    Воо, молодцы, эволюция. И текущие проекты стопить и доосмысливать.
    Каждый корвет+ (и даже мрк) уже дстать минибпла, бэк и бпаносец с соотв. планировкой для спецштата, и как ретранслятор обязательно. +Штуки для их отлова.
    1. grem
      grem Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: Трямс
      Воо, молодцы, эволюция. И текущие проекты стопить и доосмысливать.
      Каждый корвет+ (и даже мрк) уже дстать минибпла, бэк и бпаносец с соотв. планировкой для спецштата, и как ретранслятор обязательно. +Штуки для их отлова.

      Прочитал ..Это какой то бред англосакского боцмана пьяного на усраине !!!!
  9. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:56
    0
    Мда. Вдруг резко на всё понадобились новейшие технологии: на самолёты, корабли, автомобили, станкостроение, медицинское оборудование, телекоммуникации ...раньше нужды не было, для строительства храмов такие технологии не нужны laughing
  10. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:02
    0
    У меня почти обратные пожелания, вернуться к старым технологиям, наподобие эскадренных миноносцев проекта 956 и противолодочных крейсеров проекта 1123, с котлотурбинными энергетическими установками. Если быстро наладить собственное производство газотурбинных установок в нужном количестве не выходит, то логично вернуться к проверенным старым решениям, на новой технологической базе.
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:07
    0
    Цитата: Oldi
    Мда. Вдруг резко на всё понадобились новейшие технологии: на самолёты, корабли, автомобили, станкостроение, медицинское оборудование, телекоммуникации ...раньше нужды не было, для строительства храмов такие технологии не нужны laughing

    А славно получается, команду дал- бац и новейшая технология немедленно родилась, можно применять, а что так можно было? Вот ведь какие все тупые раньше были, как что так сразу НИОКР организовывали, а оно вон как можно)