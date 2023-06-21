Пилотажная группа ВКС РФ «Стрижи» выступила на Международном военно-морском салоне

В рамках Международного военно-морского салона, который проходит в Кронштадте, состоялись выступления пилотажной группы высшего пилотажа ВКС РФ "Стрижи".
В составе семи истребителей МиГ-29 "Стрижи" провели показательные выступления, в ходе которых были продемонстрированы фигуры высшего пилотажа, включая "Бочку", "Петлю Нестерова" и другие.
Авиагруппа "Стрижи" была сформирована в 1991 году из лучших летчиков 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка. "Стрижи" входят в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. Авиагруппа выполняет групповой и одиночный высший пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.
Международный военно-морской салон будет проходить на территории туристического объекта "Остров фортов" в Кронштадте до 25 июня. В мероприятии примут участие 250 крупнейших российских и зарубежных предприятий, входящих в кораблестроительную и судостроительную отрасли. Участники салона планируют представить свои разработки в области вооружений и морской техники.
Также сообщается, что мероприятие будет в течение двух дней (24 и 25 июня) открыто для свободного посещения граждан. Гости салона смогут осмотреть стоящие на рейде в кронштадтской гавани корабли. Для посещения гражданами будут открыты четыре корабля: корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Иван Грен", а также два малых ракетных корабля "Советск" и "Серпухов".