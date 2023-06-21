Министр обороны РФ: «Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну»

В настоящее время решается судьба Российской Федерации и определяется ее геополитическое будущее. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая в Кремле перед выпускникам высших военных учебных заведений страны.
Как отметил Сергей Шойгу, в настоящее время против нашей страны вводятся бесконечные санкции, провоцируются различные беспорядки, вооруженные конфликты. Сопредельные государства, подчеркнул министр обороны, оказывают колоссальную военную поддержку Украине.
Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну
- заявил генерал армии Шойгу.
В этой связи к выпускникам военных вузов страны предъявляются особые требования. В частности, от них требуются высочайший профессионализм, умение принимать нестандартные решения, причем оперативно, и брать на себя ответственность. Кроме того, служить современным офицерам нужно с максимальной самоотдачей.
Министр обороны призвал молодых офицеров внедрять в боевую подготовку личного состава российской армии опыт специальной военной операции. О внедрении опыта СВО в практику армии и производство вооружений сегодня говорил и президент России Владимир Путин, который тоже выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений страны.
Остается лишь рассчитывать на то, что российские военные, включая и молодых офицеров, будут следовать поставленным задачам, с честью и чувством долга служить своему Отечеству, как это делали их многочисленные предшественники – представители старшего поколения российского офицерства, участвовавшие во многочисленных войнах и конфликтах, защищая нашу страну.