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Министр обороны РФ: «Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну»

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Министр обороны РФ: «Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну»

В настоящее время решается судьба Российской Федерации и определяется ее геополитическое будущее. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая в Кремле перед выпускникам высших военных учебных заведений страны.


Как отметил Сергей Шойгу, в настоящее время против нашей страны вводятся бесконечные санкции, провоцируются различные беспорядки, вооруженные конфликты. Сопредельные государства, подчеркнул министр обороны, оказывают колоссальную военную поддержку Украине.

Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну

- заявил генерал армии Шойгу.

В этой связи к выпускникам военных вузов страны предъявляются особые требования. В частности, от них требуются высочайший профессионализм, умение принимать нестандартные решения, причем оперативно, и брать на себя ответственность. Кроме того, служить современным офицерам нужно с максимальной самоотдачей.

Министр обороны призвал молодых офицеров внедрять в боевую подготовку личного состава российской армии опыт специальной военной операции. О внедрении опыта СВО в практику армии и производство вооружений сегодня говорил и президент России Владимир Путин, который тоже выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений страны.

Остается лишь рассчитывать на то, что российские военные, включая и молодых офицеров, будут следовать поставленным задачам, с честью и чувством долга служить своему Отечеству, как это делали их многочисленные предшественники – представители старшего поколения российского офицерства, участвовавшие во многочисленных войнах и конфликтах, защищая нашу страну.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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33 комментария
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 15:40
    +16
    Ну, прямо таки, генерал очевидность. А то мы не догадывались.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:50
      +7
      Цитата: Чёрный
      Ну, прямо таки, генерал очевидность. А то мы не догадывались.

      Был еще такой шведский адмирал- Ясен Хрен.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:59
      +6
      На "ручнике" что ли был всё это время? Ну хоть дошло и то дело.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:20
      +2
      Мудрый он! Не по годам! Но зато по чинам!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:41
    +7
    О,как заговорил..Парадов не бояться,вороги..О чем думали последние десятилетия?Как пожирнее пустить дым в глаза,да навороваться..А теперь войну увидел...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:54
      +10
      Цитата: dmi.pris1
      А теперь войну увидел...

      Уникальная война которую одна сторона ведёт, а другая "ещё не начинала". fool
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:42
    +13
    Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну
    - заявил генерал армии Шойгу.

    Ну хоть наконец то и до них дошло, а то мы думали война, а нам "Войны нет, есть СВО".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:46
      +12
      Цитата: carpenter
      а то мы думали война, а нам "Войны нет, есть СВО".

      Мы уже с 2014 года поняли, что война пришла в наш дом.
      1. mann
        mann Сегодня, 16:30
        0
        Мы уже с 2014 года поняли, что война пришла в наш дом.
        Она стучалась к нам гораздо раньше,когда в конце 80-х мы стали очернять нашу Армию....
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:45
    +7
    Министр обороны РФ: «Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну»

    Да сколько уже можно талдонить об одном и том же! Может пора целому министру обороны делать реальные дела, сообразно этой ситуации, а не сотрясать попусту воздух? Для этого другие люди есть, на другую зарплату. Вон, Мария Захарова, к примеру...

    Министр обороны призвал молодых офицеров внедрять в боевую подготовку личного состава российской армии опыт специальной военной операции.

    Может генералов призвать бы? Молодым то офицерам на своей шкуре быстро придется внедряться...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:11
      +1
      Цитата: Jovanni
      Может генералов призвать бы?

      Каких таких енералов-пенсионэров, этих долдонов которые с 1930-х годов гробили все проекты БПЛА?
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:46
    +2
    При всем уважении к Шойгу, но министр обороны должен быть- военным, прежде всего.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:06
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      При всем уважении к Шойгу, но министр обороны должен быть- военным, прежде всего.

      Пусть он занимается своим делов, а военные занимаются своим. Сколько венных генералов в МО Генштабе, а делают мало, но все шишки на Шойгу.
      Вон гинеколог У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен 6 лет была министром обороны Германии была и ничего не делала, и никто ее не осуждает, даже на повышение пошла.
      Ну России такие Урсулы гинекологи-минобороны не нужны. В России должны быть Суровкины и Пригожины, у них кость.
      1. COJIDAT
        COJIDAT Сегодня, 16:10
        +1
        "В России должны быть Суровкины и Пригожины, у них кость." - и стержень!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:31
          0
          Цитата: COJIDAT
          "В России должны быть Суровкины и Пригожины, у них кость." - и стержень!

          Вот на таких во все времена Россия держалась, вспомним Минина и Пожарского, Жукова и Ковпака, а их было тысячи.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:47
    -1
    8 лет мы взяли не просто так ,надеюсь подготовились.По крайней мере ВПК работает и это радует.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: tralflot1832
      По крайней мере ВПК работает и это радует.

      ЦИПсО и либералы, смотрю тоже работают.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: tralflot1832
      По крайней мере ВПК работает и это радует.

      Вы знаете, последний год ВПК показывает значительные успехи. Правда всё это можно познать в сравнении...В сравнении с тем, как «необеспеченные» ВСУ бегут к западной границе...
      Какая радость может быть от работы ВПК, если выпущенная им продукция не меняет КАРДИНАЛЬНО ситуацию на фронте? Мы 225 дней бились за Бахмут, мы ещё не освободили новые российские территории, а надежды у вас уже появились...
      8 лет? Это два срока ВОв...Это вся послевоенная жизнь ИВС...Это треть срока правления ВВП...Через восемь лет после смерти ИВС СССР послал в космос первого в мире космонавта...Половина этого срока понадобилась СССР для создания из ничего ЯО...
      Вот что радует...
      Цитата: tralflot1832
      По крайней мере ВПК работает и это радует...

      ...уже не раздражает.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:53
    +3
    Мда, никогда такого не было и вот опять..Опытные империалюги,решили задушить,менее опытного империалюгу,руками такого же,что бы самим царствовать и всем владеть над ними обоими.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Мда, никогда такого не было и вот опять.

      Про никогда не скажу, а в 1941 и 1991 году было.
  8. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:58
    +2
    Самое главное менять программу подготовки в военных училищах/академиях/ген. академии с учётом опыта СВО. Чтобы военных не готовили к прошлым войнам.
  9. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 16:02
    +5
    Ну прямо генерал Ясен Х.. господин Шойгу С.К.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:06
    +2
    Гутен морген, Карл Иванович, простите, Сергей Кожугетович.
    1. COJIDAT
      COJIDAT Сегодня, 16:14
      +2
      Лучше поздно, чем никогда, но задница МО РФ на сковородке походу подгорела - царствия небесного Русским солдатам, отдавшим жизнь и славы России!
  11. Million
    Million Сегодня, 16:07
    +3
    умение принимать нестандартные решения, причем оперативно, и брать на себя ответственность.

    Это как раз то,что не умеют или боятся делать кремлевские завсегдатаи.
  12. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 16:12
    +2
    Бывает, мы слышим очень правильные слова. Например, ещё:
    …«Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их — и, как видим, не без результата — на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества»
    «Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение»...
    Как наверху понимают нас.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:19
    +2
    Министр обороны призвал молодых офицеров внедрять в боевую подготовку личного состава российской армии опыт специальной военной операции. О внедрении опыта СВО в практику армии и производство вооружений сегодня говорил и президент России Владимир Путин, который тоже выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений страны.

    А вам, Сергей Кужугетович, как покажется опыт такого противостояния...
    Всем известно, какие страны пыжатся от усердия прогнуться перед «гегемоном» и поставить укронацистам не только списанное вооружение, но и некоторые образцы современного оружия. Это оружие производится на конкретных предприятиях. Эти предприятия имеют действительные географические координаты и могут быть отслежены со спутников...
    Давайте - покажите молодым офицерам, на что способны ВС РФ в отношении врагов, снабжающих оружием ВСУ. Имеем полное право нанести удары по месту производства (хранения) тех ракет и снарядов, что мешают поддержанию суверенитета на территории России...Кто мешает опустить гиперзвуковой «Кинжал» в глотку бешеной собаке? Да так, чтобы все в мире почувствовали, кому нужно помогать, а от какой помощи необходимо воздержаться, чтобы не стать потребителем российского ВПК...
  14. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 16:31
    0
    Осталось дождаться, когда руководство РФ возьмет пример с Запада и таки перейдет к самой настоящей войне. Хотя бы в географических рамках Украины
  15. RABIT102
    RABIT102 Сегодня, 16:33
    0
    А как молодые офицеры могут (должны) внедрять опыт СВО, если они его как такового не имеют?! Может у преподов имеется таковой?! Ну кроме того, как что с..издить и продать, кой опыт имеется у тылового состава...
  16. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:36
    0
    А кто более 35 лет накачивал этот "коллективный" Запад деньгами выкаченными из России? Кто выжрал весь мозг своими гнилыми базарами про "дорогих западных партнёров"? А теперь значит прилетело?
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:37
    0
    Министр Обороны РФ становится новым филологом. Вводит в обращение фразы, которых раньше не было.
    Коллективный Запад. Англосаксы. Укрофашисты.
    С 2014-го года кого из России выгнали?
    Боинг? Эйрбас? Айбиэм? Делл? Шелл? Бритиш Петролеум? Хитачи? Эрикссон? Сименс? Бош? Тексас Инструментс? АМД? Де Бирс? Мотор-сич?
    А теперь все кругом враги, а все наши, которые 10 лет нормально старались всех этих врагов ублажить, что бы от нас не ушли, немного изменили вектор внутриполитической тяги.
  18. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:38
    0
    Es bleibt nur zu erwarten, dass das russische Militär, einschließlich der jungen Offiziere, die gestellten Aufgaben erfüllen und ihrem Vaterland mit Ehre und Pflichtgefühl dienen wird, wie es ihre vielen Vorgänger getan haben – Vertreter der älteren Generation russischer Offiziere, die teilgenommen haben in zahlreichen Kriegen und Konflikten, um unser Land zu schützen.


    Das ganze Denken und Handeln von Shoigu ist ebenso wie seine
    völlige Unterschätzung des Ausmaßes dieser ganzen, sogenannten
    "Sonder-Operation" gefährlich von Vorgestern...!!!?
    Wie lange will man sich selbst und auch dieser Jungen Generation
    noch vormachen, dass dieser KRIEG wie es sehr viel früher
    einmal war, von Tapferkeit Vaterlandsliebe und Durchhaltevermögen
    geprägt sein wird...?!?
    Wenn man zynisch wäre, könnte man glauben, dass diese glatten
    LÜGEN scheinbar auch bis zum "letzten Russen" verbreitet werden...?!?

    Dieser Krieg wird nicht durch die armen Schweine von der Artillerie, oder
    andere, tapfere Militante der russischen Föderation entschieden werden,
    sondern dadurch, dass RUSSLAND endlich handelt wie eine ATOM-MACHT
    und aufhört zuzulassen, dass hunderttausende junge Männer und Frauen
    schon wieder für die bis ins Mark verdorbenen und verkommenen Ideologen
    angelsächsischen Herkunft, samt der korrupten EU-Mörder-Banden ihr meist
    noch sehr junges Leben verloren haben und immer noch weiter verlieren...!!!!!

    Es widert mich an, wie man schon wieder versucht, einen lauwarmen
    "Frieden" mit diesem menschlichen Abschaum "irgendwie" verhandeln
    zu können und dabei MÖRDER vom Schlage Biden und seine
    ekelhaften NAZI-Komplizen in London, Berlin und Kiew schon wieder
    völlig ungeschoren davon kommen könnten...!!!?

    Es wird und darf keinen Frieden geben, bis diese NAZI-Brut, samt ihrer
    westlichen Sponsoren und Komplizen ein für alle mal ausgerottet wurden...!!!!

    Je eher man sich das auch in Moskau endlich eingesteht, desto weniger
    russische Menschen müssen noch sinnlos geopfert werden und ich glaube,
    ganz tief im Inneren weiß dies auch Präsident Putin...!!!
  19. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:38
    0
    Министр обороны призвал молодых офицеров внедрять в боевую подготовку личного состава российской армии опыт специальной военной операции.
    belay А молодым офицерам опыт СВО уже передали в ВВУЗах то?. fool