Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну

В настоящее время решается судьба Российской Федерации и определяется ее геополитическое будущее. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая в Кремле перед выпускникам высших военных учебных заведений страны.Как отметил Сергей Шойгу, в настоящее время против нашей страны вводятся бесконечные санкции, провоцируются различные беспорядки, вооруженные конфликты. Сопредельные государства, подчеркнул министр обороны, оказывают колоссальную военную поддержку Украине.- заявил генерал армии Шойгу.В этой связи к выпускникам военных вузов страны предъявляются особые требования. В частности, от них требуются высочайший профессионализм, умение принимать нестандартные решения, причем оперативно, и брать на себя ответственность. Кроме того, служить современным офицерам нужно с максимальной самоотдачей.Министр обороны призвал молодых офицеров внедрять в боевую подготовку личного состава российской армии опыт специальной военной операции. О внедрении опыта СВО в практику армии и производство вооружений сегодня говорил и президент России Владимир Путин, который тоже выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений страны.Остается лишь рассчитывать на то, что российские военные, включая и молодых офицеров, будут следовать поставленным задачам, с честью и чувством долга служить своему Отечеству, как это делали их многочисленные предшественники – представители старшего поколения российского офицерства, участвовавшие во многочисленных войнах и конфликтах, защищая нашу страну.