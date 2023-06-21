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Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» заняла своё место в Музее военно-морской славы в Кронштадте

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Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» заняла своё место в Музее военно-морской славы в Кронштадте

"Ленинский комсомол" после реставрации в музее



Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" заняла свое место в Музее военно-морской славы, открытие которого запланировано на этот год, работы по превращению субмарины в экспонат музея завершены. Об этом сообщается на сайте Кронштадтского морского завода, занимавшегося реставрацией подлодки.

Основные работы на субмарине, проводившиеся на предприятии, были завершены в конце лета прошлого года, после чего субмарину начали готовить к инженерной операции по перемещению к месту вечной стоянки в музее военно-морской славы туристического кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

В ходе операции субмарину сначала доставили на Выборгский судостроительный завод, там установили на погружную баржу "Атлант" и уже оттуда доставили в порт Кронштадта. Затем подлодку разделили на две части по отсеку-донору, который заменил реакторный отсек и на специальных самоходных осях в ночное время по улицам города доставили на территорию музея, где и продолжились работы по превращению субмарины в экспонат. Судя по опубликованным фото, все работы на "Ленинском комсомоле" завершены, после открытия музея ее можно будет осмотреть не только снаружи, но и внутри.


"Ленинский комсомол" в доке Кронштадтского морского завода


К-3 "Ленинский комсомол" — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Спущена на воду 9 августа 1957 года. Вступила в строй 1 июля 1958 года, 12 марта 1959 года вошла в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок с базированием на Северодвинск. Из состава Северного флота выведена в 1991 году.
Использованы фотографии:
Кронштадтский морской завод
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:50
    +5
    Когда я первый раз вышел в море в 1979 - 80 г ,она уже стояла постоянно на внешнем рейде Североморска .Хорошо что сохранили.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Когда я первый раз вышел в море в 1979 - 80 г ,она уже стояла постоянно на внешнем рейде Североморска .Хорошо что сохранили.

      ПМСМ, К-3 здорово повезло, что во время её первого прибытия на утилизацию в 2002 году уже шло обсуждение решения о её музеефикации.
      И сегодня 20-летняя история скитаний по СРЗ и бухтам отстоя, выбивания денег, принятия и отмены решений о музее (в 2014 г. К-3 чуть вновь не утилизировали) наконец-то завершилась. good
  2. Zoer
    Zoer Сегодня, 15:50
    0
    Очень своевременно министр обороны освоил 80 млрд. на парк-музей.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: Zoer
      Очень своевременно министр обороны освоил 80 млрд. на парк-музей.

      И да и нет.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:00
    +4
    Мой родственник на ней служил. Помню его. На пенсии ходил не с седой, а с совершенно белой как снег головой и 2 раза в год ложился в санаторий на переливание крови.
    Ненавидел рестораны, говорил, что там кормят говном по сравнению с тем, чем их кормили на камбузе и после похода в санатории.
    Надо бы в лодке-музее портреты членов экипажа выставить.
    Хотя бы офицерский состав.
  4. COJIDAT
    COJIDAT Сегодня, 16:03
    0
    8 торпедных аппарата и первый атомный движитель!
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: COJIDAT
      8 торпедных аппарата и первый атомный движитель!

      Первая отечественная атомная ГЭУ.
      Первая в мире атомная ГЭУ всё же американская - на "Наутилусе", который впервые вышел в море как флотский корабль с введённой ГЭУ за 9 месяцев до закладки К-3.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    +1
    Слава и вечная память героям 1и 2 отсеков ,погибшим 8 сентября 1967 г.Надеюсь их память увековечили.Трудно представить ,подвиг офицера Анатолия Маляра закрывшего люк перед собой во втором отсеке,а мог бы выйти в третий и уже там закрыть его.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:29
    0
    Туда бы ещё и Дмитрия Донского, там есть чем гордиться.