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Президент России присвоил 39-му вертолетному полку и 27-й бригаде РХБЗ наименования «гвардейские» за успехи в уничтожении западной военной техники ВСУ

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Президент России присвоил 39-му вертолетному полку и 27-й бригаде РХБЗ наименования «гвардейские» за успехи в уничтожении западной военной техники ВСУ

Почетные наименования «гвардейских» присвоены 39-му вертолетному полку и 27-й бригаде войск РХБЗ. Соответствующее решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с успехами данных формирований в ходе специальной военной операции ВС РФ.


В указе главы российского государства подчеркивается, что почетные наименования полк и бригада получили за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом подразделений в боевых действиях по защите Отечества».

Отметим, что и вертолетный полк, и бригада РХБЗ сегодня активно участвуют в отражении натиска противника. Вертолетчики уничтожают вражескую военную технику, в том числе и западного производства, меткими ударами с воздуха. Бойцы бригады РХБЗ испепеляют врага огнем из ТОС «Солнцепек».

Напомним, что 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа выполняет важные задачи в зоне специальной военной операции. 27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты также принимает активное участие в СВО. Майор Сергей Бачериков, проходящий службу в данной бригаде, еще в 2022 году был удостоен звания Героя Российской Федерации за участие в специальной военной операции.

С момента начала специальной военной операции почетное наименование «гвардейских» было присвоено многим соединениям и частям ВС РФ. На военнослужащих данных соединений служба в гвардейских частях накладывает особые обязательства, так как высокое звание «гвардейца» делает их образцами для подражания военнослужащих из других частей.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:56
    +2
    Вотаначё! Оказывается, что ТОСы в составе РХБЗ. Удивительно, но всё равно молодцы!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:03
      +1
      Румата В Италию батальон РХБЗ ТОСы дезинфекторы точно не таскал,когда с ковидом боролся..ТОСы это вообще-то по медицине изначально -вирусы, бактерии всякие,насекомые и химические соединения - уничтожение радикально,высокой температурой и давлением. bully
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:26
        0
        Да, Тралфлот. Особенно хорошо РХБЗ борется с вирусом ,,украинского бешенства,,) Даже без наркоза.)
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:07
      +3
      Цитата: Румaтa
      Вотаначё! Оказывается, что ТОСы в составе РХБЗ.

      Так огнемёты уже целый век как в составе химвойск. Не зря же огнемётные танки назывались первоначально химическими.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:32
      0
      245 танков и 678 бронемашин потеряли ВСУ в ходе контрнаступления,начиная с 4 июня 2023 года, со слов Путина .Сегодня были озвучены цифры.И того 923 танков и ББМ потери ВСУ за 18 дней контрнаступа.Думаю через 3 дня цифра будет в 1000 единиц.И это уже будет за 3 недели контрнаступа.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:56
    +2
    Ратных успехов, Вам гвардия!!! Вы пример нашим детям!