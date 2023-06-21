Президент России присвоил 39-му вертолетному полку и 27-й бригаде РХБЗ наименования «гвардейские» за успехи в уничтожении западной военной техники ВСУ

Почетные наименования «гвардейских» присвоены 39-му вертолетному полку и 27-й бригаде войск РХБЗ. Соответствующее решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с успехами данных формирований в ходе специальной военной операции ВС РФ.
В указе главы российского государства подчеркивается, что почетные наименования полк и бригада получили за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом подразделений в боевых действиях по защите Отечества».
Отметим, что и вертолетный полк, и бригада РХБЗ сегодня активно участвуют в отражении натиска противника. Вертолетчики уничтожают вражескую военную технику, в том числе и западного производства, меткими ударами с воздуха. Бойцы бригады РХБЗ испепеляют врага огнем из ТОС «Солнцепек».
Напомним, что 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа выполняет важные задачи в зоне специальной военной операции. 27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты также принимает активное участие в СВО. Майор Сергей Бачериков, проходящий службу в данной бригаде, еще в 2022 году был удостоен звания Героя Российской Федерации за участие в специальной военной операции.
С момента начала специальной военной операции почетное наименование «гвардейских» было присвоено многим соединениям и частям ВС РФ. На военнослужащих данных соединений служба в гвардейских частях накладывает особые обязательства, так как высокое звание «гвардейца» делает их образцами для подражания военнослужащих из других частей.