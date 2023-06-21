Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России: Вся страна и российский народ поддерживают и гордятся участниками СВО

13
Президент России: Вся страна и российский народ поддерживают и гордятся участниками СВО

Специальная военная операция сплотила многонациональный российский народ, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН России. Вся наша огромная страна гордится военнослужащими, солдатами и офицерами, отстаивающими территориальную целостность государства и суверенитет в борьбе с взращенным при покровительстве Запада украинским неонацизмом.


Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживают наших доблестных воинов, гордятся верными сынами и дочерьми Родины

— продолжил глава государства.

В ходе СВО солдаты и офицеры Вооруженных сил России отстаивают исторические выборы, которые в 2022 году в ходе референдумов сделали жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 году — крымчане и севастопольцы.

Выступление Владимира Путина перед будущими кадровыми офицерами силовых структур России неслучайно проходит сегодня, в канун Дня памяти и скорби, когда 22 июня 1941 года советские солдаты впервые вступили в смертельную схватку с немецко-фашистскими полчищами и после долгих четырех лет сражений сумели полностью разгромить армию вермахта, дойдя до Берлина. Подвиги наших предков, совершенные в годы Великой Отечественной войны как на фронте, так и в тылу, и сейчас служат ярким примером непобедимости нашей армии и сплоченности всей нации.

Президент отметил, что в наши дни наследники героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за свое Отечество, за правду и справедливость. Глава государства пообещал, что руководство страны и дальше будет уделять приоритетное значение развитию Вооруженных сил, оснащению ВС РФ новейшими видами вооружений, в том числе ядерных.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:14
    -2
    Точней и не скажешь. Верно. Так оно и есть.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:20
      +1
      Вот это я понимаю - комментарий!
      Что именно верно? Сказанное или ощутимое?

      Покатайтесь по югу России и Вы измените своё мнение.
      Очень многим пофиг на СВО. Владельцы забегаловок вообще делают вид, что они в какой-то другой стране живут...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:22
        +3
        Владельцы забегаловок вообще делают вид, что они в какой-то другой стране живут...
        Центры принятия решений тоже живут с таким видом.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:17
    +1
    Глава государства пообещал, что руководство страны и дальше будет уделять приоритетное значение развитию Вооруженных сил
    Где припасы, тепловизоры, броники, ПНВ, коптары... ??? 1,5 года прошло...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: Trapp1st
      Где припасы, тепловизоры, броники, ПНВ... ???

      Только сначала БПЛА!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: Trapp1st
      Где припасы, тепловизоры, броники, ПНВ... ???

      Россия одна, а на киевский рейх работают 50 ведущих стран Запада, но Россия держится и дает отпор, не все так хорошо со снабжением, как и во времена ВОВ. СССР победил Россия победит.
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:25
      +2
      Если бы обычные граждане не помогали в СВО, дела были бы совсем другие. Что бы раскачать, на действие, наше государство, это талант нужен как у Сталина.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:28
        0
        Если бы обычные граждане не помогали в СВО, дела были бы совсем другие.
        За счет себя и неравнодушных держаться, а потом приезжает какая то собака сутулая в лампасах и расстреливает транспорт которые пацаны себе за свой счет купили, что бы воевать можно было. Жаль нельзя снаряды самим покупать.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:21
    +1
    Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживают наших доблестных воинов

    Путин много на себя берёт. Сказал бы "почти вся Россия" - не соврал бы.
    А то "испугавшиеся патриоты", всякие либерасты, навальнисты, и вообще остальные розовые пони не очень-то поддерживают.
    Почему они до сих пор не ГУЛАГе науке неизвестно.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:25
    +3
    Есть в стране ещё врачи, те, кто на горводоканалах работают, в теплосетях, детей учат, дороги и дома строят, разрабатывают новые станки и военную технику, программисты, учёные, писатели, политики...
    Страна поддерживает тех, кто выполняет свой воинский долг. И тех, кому воинский долг был торжественно вручён в результате частичной мобилизации.
    На фото нет выпускников этого года.
    И тех, кто был мобилизован (частично) тоже нет.
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:27
    0
    А Зеленского никто и пальчиком не тронул. И чем сейчас занимаются наши друзья Абрамович и Мединский? Как поживают всякого рода сделки? Много бабла накапало?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:31
      -1
      А Зеленского никто и пальчиком не тронул.
      Ну его жизнь ценней Российского Солдата, он уважаемый человек, не мясо.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:39
    +1
    Бойцами и командирами мы конечно без всяких сомнений гордимся. А вот нашими верхами - если честно, как-то не очень. Я бы сказал - почти совсем не гордимся.. Ибо что-то не видать от них великих свершений на пользу стране и народу-то.. Ни от чинуш, ни от аллигаторов, ни от прочей типа элиты..