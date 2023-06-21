Президент России: Вся страна и российский народ поддерживают и гордятся участниками СВО

Специальная военная операция сплотила многонациональный российский народ, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН России. Вся наша огромная страна гордится военнослужащими, солдатами и офицерами, отстаивающими территориальную целостность государства и суверенитет в борьбе с взращенным при покровительстве Запада украинским неонацизмом.
Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживают наших доблестных воинов, гордятся верными сынами и дочерьми Родины
— продолжил глава государства.
В ходе СВО солдаты и офицеры Вооруженных сил России отстаивают исторические выборы, которые в 2022 году в ходе референдумов сделали жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 году — крымчане и севастопольцы.
Выступление Владимира Путина перед будущими кадровыми офицерами силовых структур России неслучайно проходит сегодня, в канун Дня памяти и скорби, когда 22 июня 1941 года советские солдаты впервые вступили в смертельную схватку с немецко-фашистскими полчищами и после долгих четырех лет сражений сумели полностью разгромить армию вермахта, дойдя до Берлина. Подвиги наших предков, совершенные в годы Великой Отечественной войны как на фронте, так и в тылу, и сейчас служат ярким примером непобедимости нашей армии и сплоченности всей нации.
Президент отметил, что в наши дни наследники героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за свое Отечество, за правду и справедливость. Глава государства пообещал, что руководство страны и дальше будет уделять приоритетное значение развитию Вооруженных сил, оснащению ВС РФ новейшими видами вооружений, в том числе ядерных.