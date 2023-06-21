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Президент России: Масштабные потери ВСУ могут привести к утрате их боеспособности

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Президент России: Масштабные потери ВСУ могут привести к утрате их боеспособности

Власти Украины боятся боевых потерь, поскольку они в перспективе могут привести к утрате боеспособности ее армии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.


Как отметил глава российского государства, украинские войска сейчас несут большие потери, как в личном составе, так и в военной технике. Поэтому сейчас наступило некоторые затишье. Украинское командование занялось переформированием войск, восстанавливая их боеспособность.

По словам Путина, ВСУ опасаются «опасается таких же масштабных потерь в будущем». Российский лидер считает, что масштабные потери ВСУ могут поставить под вопрос не только сохранение их наступательного потенциала, но и боеспособности в целом.

Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить

- заявил глава российского государства.

Владимир Путин озвучил и новые цифры потерь военной техники противника. По словам главы российского государства, ВС РФ были уничтожены уже 245 танков и 678 бронированных машин украинских формирований.

Ранее факт внушительных потерь военной техники ВСУ, включая бронемашины и танки западного производства, признали и многие европейские и американские издания. Западные эксперты считают, что Киев и его покровители в США и Евросоюзе недооценили возможности ВС РФ и переоценили значение вооружений и техники, поставленных странами Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:28
    -1
    Масштабные потери любой из противоборствующих сторон, могут привести к потере территорий.
    Если к чаю говорить сахар, сахар, сахар, то не у всех чай станет сладким.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:29
    +2
    В НАТО еще много "обдолбышей" желающих помогать ВСУшникам.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:29
    0
    Эх, ВВ! Ваши бы слова, да богу- в уши. Будем надеяться.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:30
    0
    Почти половина брони укропами потеряна...чего ждёмс? Так и будем сидеть в обороне и ждать новых поставок брони укропам?
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:30
    +1
    Власти Украины боятся боевых потерь, поскольку они в перспективе могут привести к утрате боеспособности ее армии.
    belay Им то что?А хозяин вместо ВСУ выставит ВСП, ВСР и так все ВСНАТО... request Надо проводить полную национализацию ВПК и ТЭК. Готовится нужно к серьезной войне, а не к "само рассосется" recourse
  6. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:34
    0
    Кончатся русскоговорящие украинцы, в дело пойдут польскобрехающие, да англоблюющие "украинцы" вместе с "волонтерами"- пока у руины есть территории под контролем, запад не перестанет стрелять с них по нам.
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:35
    0
    Может стоит больше о своих потерях беспокоится?