Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить

Власти Украины боятся боевых потерь, поскольку они в перспективе могут привести к утрате боеспособности ее армии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Как отметил глава российского государства, украинские войска сейчас несут большие потери, как в личном составе, так и в военной технике. Поэтому сейчас наступило некоторые затишье. Украинское командование занялось переформированием войск, восстанавливая их боеспособность.По словам Путина, ВСУ опасаются «опасается таких же масштабных потерь в будущем». Российский лидер считает, что масштабные потери ВСУ могут поставить под вопрос не только сохранение их наступательного потенциала, но и боеспособности в целом.- заявил глава российского государства.Владимир Путин озвучил и новые цифры потерь военной техники противника. По словам главы российского государства, ВС РФ были уничтожены уже 245 танков и 678 бронированных машин украинских формирований.Ранее факт внушительных потерь военной техники ВСУ, включая бронемашины и танки западного производства, признали и многие европейские и американские издания. Западные эксперты считают, что Киев и его покровители в США и Евросоюзе недооценили возможности ВС РФ и переоценили значение вооружений и техники, поставленных странами Североатлантического альянса.