Мэр Киева обвинил центральные власти Украины в кампании по его дискредитации

Мэр Киева Виталий Кличко записал видео, в котором обвинил центральные украинские власти в том, что те развернули "шквальную кампанию" по его дискредитации, в ходе которой проводятся обыски и возбуждаются уголовные дела, которые "парализуют работу городских департаментов и коммунальных предприятий".В своем обращении к представителям украинской государственной власти Кличко заявил, что за обнаруженные проблемы с киевскими бомбоубежищами всецело ответственны находящиеся в прямом подчинении у центральных властей главы районных администраций, ни один из которых не подвергся преследованиям за невыполнение своих должностных полномочий.Кличко обвинил Офис президента Украины в стремлении установить полный контроль над Киевом, при этом делая жителей украинской столицы заложниками политической борьбы. По словам киевского градоначальника, в результате действий центральных властей разрушается самоуправление и система жизнеобеспечения города, вследствие чего создается неприемлемый в условиях продолжающегося вооруженного конфликта хаос.Конфликт между Кличко и Офисом Зеленского начался после гибели на пороге запертого укрытия троих человек в результате работы систем украинской ПВО. Этот инцидент стал поводом для начала кампании, направленной на отставку Кличко с занимаемой им должности. На сайте Офиса Зеленского начали появляться петиции за отставку мэра Киева, а глава одного из департаментов городской администрации украинской столицы был отправлен судом под домашний арест.