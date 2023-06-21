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Мэр Киева обвинил центральные власти Украины в кампании по его дискредитации

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Мэр Киева обвинил центральные власти Украины в кампании по его дискредитации

Мэр Киева Виталий Кличко записал видео, в котором обвинил центральные украинские власти в том, что те развернули "шквальную кампанию" по его дискредитации, в ходе которой проводятся обыски и возбуждаются уголовные дела, которые "парализуют работу городских департаментов и коммунальных предприятий".


В своем обращении к представителям украинской государственной власти Кличко заявил, что за обнаруженные проблемы с киевскими бомбоубежищами всецело ответственны находящиеся в прямом подчинении у центральных властей главы районных администраций, ни один из которых не подвергся преследованиям за невыполнение своих должностных полномочий.

Кличко обвинил Офис президента Украины в стремлении установить полный контроль над Киевом, при этом делая жителей украинской столицы заложниками политической борьбы. По словам киевского градоначальника, в результате действий центральных властей разрушается самоуправление и система жизнеобеспечения города, вследствие чего создается неприемлемый в условиях продолжающегося вооруженного конфликта хаос.

Конфликт между Кличко и Офисом Зеленского начался после гибели на пороге запертого укрытия троих человек в результате работы систем украинской ПВО. Этот инцидент стал поводом для начала кампании, направленной на отставку Кличко с занимаемой им должности. На сайте Офиса Зеленского начали появляться петиции за отставку мэра Киева, а глава одного из департаментов городской администрации украинской столицы был отправлен судом под домашний арест.
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3 комментария
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 16:41
    0
    Кличко сам себя регулярно дискредитирует идиотскими высказываниями laughing
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:43
      0
      И даже не выдал ни одного перла в своём стиле типа: они не они, а мы для нас и вас за них...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:42
    0
    Валил бы в Гондурас детишек тренировать. Пользы было бы больше для всех.