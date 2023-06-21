Командование ВСУ признало активные атаки ВС РФ на Авдеевском, Марьинском и Красно-Лиманском направлениях

На фоне неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, Вооруженные силы Российской Федерации активизировались на Донецком фронте. Это следует из сообщения пресс-центра Сил обороны Украины.По утверждению украинских военных, ВС РФ постоянно пытаются взять штурмом Авдеевку и Марьинку. На Красно-Лиманском направлении одному из украинских формирований пришлось отступить, не выдержав сильных атак российских подразделений.Речь идет об атаках в районе Диброва, что в 12 километрах от Ямполя. Ранее активизацию ВС РФ на Артемовском и Красно-Лиманском направлениях признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которая отметила, что самые тяжелые бои продолжаются на Красно-Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой Народной Республики.Ранее Маляр признавалась, что ВСУ очень сложно сдерживать масштабное наступление ВС РФ на Красно-Лиманском и Артемовском направлениях. Интересно, что российские военные корреспонденты, в отличие от украинских источников, не пишут о том, что наши войска продвигаются на названных направлениях, а отмечают активизацию там украинских формирований.Но в любом случае можно отметить, что положение ВСУ на фронте становится куда менее оптимистично выглядящим, чем ранее. Неудачи на Запорожском и Южно-Донецком направлениях и атаки на Красно-Лиманском, Купянском, Марьинском, Авдеевском и Артемовском направлениях демонстрируют общее ухудшение ситуации для украинских формирований.