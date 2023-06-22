Планы и программы: обучение украинских летчиков для F-16

Истребитель F-16C ВВС США
Несколько стран НАТО собираются передать киевскому режиму истребители F-16 из наличия своих ВВС. Кроме того, им предстоит организовать подготовку украинских пилотов для такой техники. Постепенно становятся известны подробности предложений и планов такого рода. Одновременно с этим появляются и сомнения в возможности проведения полноценного обучения, по результатам которого летчики смогут эффективно использовать новую технику.
Не только самолеты
«Истребительная коалиция», готовая предоставить Украине самолеты F-16 американского производства, сформировалась в мае-июне. В нее вошли несколько стран НАТО, располагающие определенным парком такой техники. Ради помощи киевскому режиму они готовы сократить потенциал собственных ВВС. Точные объемы поставок пока не определены, но речь уже идет о десятках самолетов.
Иностранным партнерам также придется решить несколько сложных задач, связанных с эксплуатацией переданных истребителей. Они должны будут найти оптимальные площадки для их базирования, предоставить необходимые средства для эксплуатации, обеспечить снабжение запчастями и расходными материалами. Кроме того, необходимо наладить подготовку личного состава.
Как неоднократно сообщалось, управлять переданными самолетами будут украинские пилоты. Для этого страны-помощники планируют развернуть отдельную программу обучения. К настоящему времени запущены подготовительные мероприятия, а первые результаты ожидаются в течение нескольких следующих месяцев.
Планы в отношении технического состава пока не уточнялись. Возможно, его тоже наберут среди военнослужащих украинских ВВС. Впрочем, нельзя исключать наем иностранных специалистов с необходимым опытом – в зависимости от различных особенностей планов, специфики базирования техники и т.д.
Насколько известно, непосредственно обучение украинского личного состава для работы с F-16 пока не начинался. На данный момент страны-участники программы составляют программу подготовки и отрабатывают ее на отдельных летчиках. Предполагается, что в ближайшее время можно будет перейти к полноценному обучению в необходимых масштабах.
Прогнозы и планы
В сложившейся ситуации критическое значение имеет не только наличие пилотов, но и сроки их подготовки. Сейчас «коалиция» пытается создать программу обучения, которая позволит полноценно готовить летчиков за минимальное время. За счет разных идей и ухищрений расчетный срок подготовки удалось сократить до нескольких месяцев. Тем не менее, программа пока не утверждена, и ее итоговый вариант может предусматривать иные сроки подготовки.
Первые оценки возможной продолжительности обучения появились еще несколько месяцев назад, когда передача F-16 только рассматривалась в качестве одного из возможных сценариев. Тогда разные СМИ и эксперты говорили, что на подготовку летчиков может уйти до года. Таким образом, даже при скорейшем начале этого процесса первые боеготовые подразделения в ВВС Украины могли бы появиться только в 2024 г.
В середине мая несколько американских СМИ сообщили, что ранее, весной, ВВС США провели оценку процессов обучения и сделали новый прогноз. Так, в течение 12 дней двое украинских летчиков проходили переподготовку и экзамены по натовским стандартам. Было установлено, что они в целом способны освоить иностранную технику, но возможны затруднения в ряде важных областей. Также определили, что процесс переобучения пилота с опытом летной работы может занимать не более 4-5 месяцев.
Программа обучения
Сейчас «коалиция» составляет конкретный план, по которому будет проводиться обучение украинских летчиков. Как сообщается, ведущую роль в этих процессах получат Нидерланды. Прочие участники программы тоже внесут свой вклад и помогут обучению. О прямом участии США пока не сообщалось, но известно, что они в целом одобряют предложения европейских партнеров.
Согласно опубликованным документам, обучение украинских летчиков будет разделено на несколько этапов. В первую очередь, им предстоит изучить английский язык на уровне, соответствующем эксплуатации новой матчасти. Затем они пройдут начальную летную подготовку на авиационной технике стандартов НАТО. Только после этого начнется полноценное обучение полетам и применению истребителя F-16. Как долго будет длиться такой процесс, не сообщается. Однако обучать собираются пилотов с опытом, что должно сократить общие сроки.
Греческие F-16C
Первые группы украинских летчиков будут учиться в западноевропейских странах с использованием имеющейся у них инфраструктуры. В средней перспективе эти процессы передадут специально созданной структуре. Так, в одном из восточноевропейских государств хотят открыть учебный центр. Когда он начнет работу, с каким темпом сможет выпускать летчиков и справится ли со своими задачами, пока неизвестно.
Любопытно, что в сообщениях официальных органов и прессы упоминается только подготовка летчиков. Вопросы обучения технического состава не обсуждаются вообще либо упоминаются вскользь. Возможно, эту тему просто не считают достойной полноценного освещения, либо имеются особые планы, позволяющие обойтись без обучения техников.
Основные трудности
Процесс подготовки украинского личного состава еще не начался, и пока только идет составление соответствующих программ. Однако уже сейчас понятно, с какими трудностями столкнутся иностранные инструкторы и их украинские ученики. Следует ожидать, что на стадии обучения возникнет определенный круг проблем, и некоторые из них не удастся победить. В отдаленном будущем они смогут даже оказать негативное влияние на боевую работу пилотов на F-16.
В первую очередь, проблемой и потенциальной угрозой является пресловутый языковой барьер. Вся документация на F-16, а также все информационные таблички на самолете и сопутствующих агрегатах выполнены на английском языке. Переводить их на украинский никто не будет. Соответственно, от летного и технического состава требуется высокий уровень владения иностранным языком, позволяющий полноценно эксплуатировать технику, в т.ч. во время боя и соответствующего стресса.
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Освоение новых самолетов с технической точки зрения тоже не является простой задачей. Пилотам предстоит изучить как сам F-16, так и все его приборы, а также научиться их правильному использованию. При схожих функциях и возможностях, американский самолет и его авионика принципиально отличаются от истребителей советского производства. Переучиться на него и освоить новые принципы работы на должном уровне будет непросто.
При всем этом, имеет место проблема времени. Иностранные пилоты тратят несколько лет на освоение F-16 и совершенствование навыков во время службы. В распоряжении украинских курсантов будет не более нескольких месяцев. Вряд ли этого хватит для полноценного освоения, наработки новых навыков и умений. Как следствие, киевскому режиму не следует ожидать, что переобученные летчики смогут показать выдающиеся результаты. При этом речь идет о подготовке к боевым действиям – и недостаточный уровень обучения прямо связан с рисками.
Промежуточные итоги
Таким образом, в контексте поставок иностранных истребителей на Украину к настоящему времени сложилась любопытная ситуация. Несколько стран приняли решение передавать самолеты F-16 из наличия собственных ВВС и теперь ищут конкретные машины для отгрузки. Параллельно прорабатываются вопросы подготовки украинского летного состава для эксплуатации такой техники.
При этом работы в обоих направлениях пока далеки от требуемого результата. Соответственно, начало переподготовки украинских летчиков сдвигается вправо, а вместе с ним и сроки поступления F-16 на вооружение. Для киевского режима ситуация остается сложной, а перспективы ее развития в целом предсказуемыми. И американские истребители не выглядят фактором, способным изменить такой ход событий.