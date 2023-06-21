Премьер-министр Латвии анонсировал передачу Украине всех боевых вертолетов страны

Все боевые вертолеты, находящиеся в распоряжении Латвии, в ближайшее время будут переданы Украине. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на конференции по «восстановлению» Украины в Лондоне.
Как отметил Кариньш, последние вертолеты уже готовят к отправке на территорию Украины. Латвийский премьер подчеркнул, что Рига потратила более 1,3% ВВП на различные виды помощи Украине, в том числе более 1% ВВП – исключительно на военную помощь.
Для самой Латвии и ее населения такие откровения премьер-министра вряд ли являются хорошей новостью. Латвия – не столь богатая и благополучная страна, чтобы вкладывать такие колоссальные средства в военную помощь совершенно чужому государству. Впрочем, сейчас Латвия представляет собой такой же «форпост» коллективного Запада, находящийся под его внешним управлением, как и Украина. Поэтому власти Латвии обеспокоены лишь тем, как они будут выглядеть в глазах «боссов» из США и Великобритании, а не благосостоянием населения своей страны.
Напомним, что в распоряжении латвийских вооруженных сил находилось несколько вертолетов советского производства, в том числе Ми-17 и Ми-2. В ноябре 2018 г. Латвия заказала четыре американских вертолета UH-60M и получила первые два вертолета в декабре 2022 года.
Украина сейчас испытывает большой дефицит именно в авиации, что является одной из главных проблем контрнаступления ВСУ, утверждают в Киеве. Но вряд ли поставки нескольких вертолетов из таких стран как Латвия способны изменить сложившуюся ситуацию.