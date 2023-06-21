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Премьер-министр Латвии анонсировал передачу Украине всех боевых вертолетов страны

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Премьер-министр Латвии анонсировал передачу Украине всех боевых вертолетов страны

Все боевые вертолеты, находящиеся в распоряжении Латвии, в ближайшее время будут переданы Украине. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на конференции по «восстановлению» Украины в Лондоне.


Как отметил Кариньш, последние вертолеты уже готовят к отправке на территорию Украины. Латвийский премьер подчеркнул, что Рига потратила более 1,3% ВВП на различные виды помощи Украине, в том числе более 1% ВВП – исключительно на военную помощь.

Для самой Латвии и ее населения такие откровения премьер-министра вряд ли являются хорошей новостью. Латвия – не столь богатая и благополучная страна, чтобы вкладывать такие колоссальные средства в военную помощь совершенно чужому государству. Впрочем, сейчас Латвия представляет собой такой же «форпост» коллективного Запада, находящийся под его внешним управлением, как и Украина. Поэтому власти Латвии обеспокоены лишь тем, как они будут выглядеть в глазах «боссов» из США и Великобритании, а не благосостоянием населения своей страны.

Напомним, что в распоряжении латвийских вооруженных сил находилось несколько вертолетов советского производства, в том числе Ми-17 и Ми-2. В ноябре 2018 г. Латвия заказала четыре американских вертолета UH-60M и получила первые два вертолета в декабре 2022 года.

Украина сейчас испытывает большой дефицит именно в авиации, что является одной из главных проблем контрнаступления ВСУ, утверждают в Киеве. Но вряд ли поставки нескольких вертолетов из таких стран как Латвия способны изменить сложившуюся ситуацию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Jevgenijs Slihto from Riga, Latvia.
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19 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 17:09
    +5
    Все- это другими словами оба.... Мощное подспорье.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:25
      0
      Вообще-то официально их десять
      - Sikorsky UH-60 - 4 шт
      - Ми-17 - 4 шт
      - Ми-2 - 2 шт
      Правда, сколько из них исправны - эти данные секретны.
      Но американцы уже пообещали им поставить ещё 4 шт Сикорских, причём то же самое старьё, что они собрались Украине отдать
  2. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 17:13
    +2
    Все вертолеты латвии - целых три штуки. А что амеры им дадут взамен или что пообещали?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:21
      +1
      . А что амеры им дадут взамен

      Ещё два вертолёта
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 17:39
        +1
        Цитата: igorbrsv
        А что амеры им дадут взамен
        Ещё два вертолёта
        Ну что вы прямо вот так коварно lol им продали, продали, 4 борта за две сотни лямов. Всего то по полсотни лямов за штуку набежало wassat
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:13
    +1
    А чем же они останутся?
    А, да, их НАТО защищать будет, впрочем и НАТО отдает "защитникам ЛГБТ и европейских ценностей" последние танки. Воюйте, а они по телевизору посмотрят на любителей кружевных трусиков...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: Konnick
      Воюйте, а они по телевизору посмотрят на любителей кружевных трусиков...

      Можно сколько угодно издеваться на ихними кружевными труселями, но это реально опасно. Лично я уже давно свою шапку вверх не подкидываю.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:14
    +2
    « всех»- это сколько? Два?.. Три?.. один?..
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:23
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      « всех»- это сколько? Два?.. Три?.. один?..

      С десяток.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:23
      +2
      Признайтесь, вы знали численость ввс латвии. Невозможно с первого раза угадать.. feel
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:26
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Признайтесь, вы знали численость ввс латвии. Невозможно с первого раза угадать.. feel

        Я просто поинтересовался в интернете. Ловкость рук и никакого мошенничества. laughing
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 17:44
          +2
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: igorbrsv
          Признайтесь, вы знали численость ввс латвии. Невозможно с первого раза угадать.. feel

          Я просто поинтересовался в интернете. Ловкость рук и никакого мошенничества. laughing
          А в интернете описано их техническое состояние? Ну хотя бы годы выпуска упоминают wink Думаю их оборудование это вообще страшная тайна... Чтоб не засмеяли. А ту двойку, которую грохнули об дерево в '95 тоже передают до кучи lol
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:19
        0
        Цитата: igorbrsv
        Признайтесь, вы знали численость ввс латвии. Невозможно с первого раза угадать..

        ВВС Латвии?


        Ну, тогда я латвийский лётчик. С детсадовского детства.
        1. hohohol
          hohohol Сегодня, 18:33
          0
          Ну, тогда я латвийский лётчик. С детсадовского детства.

          А-а-а, я вспомнил этот вертолет. Спасибо тебе добрый человек.
  5. COJIDAT
    COJIDAT Сегодня, 17:34
    0
    Ми-2 - ну теперь победят, смех и слезы!
  6. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:45
    +2
    Все боевые вертолеты, находящиеся в распоряжении Латвии, в ближайшее время будут переданы Украине ... последние вертолеты уже готовят к отправке
    Судя по тексту, «все» и «последние» – это в латышском языке синонимы. Что сильно напоминает анекдот:
    – Здесь поставим артиллерию, здесь у нас пойдёт пехота, а здесь мы пустим танки.
    – Что, все?!
    – Да, оба.
    А вот авиации не будет, потому что ̶е̶ё̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶и̶л̶и̶ ̶в̶н̶а̶ ̶У̶к̶р̶а̶... потому что лётчик заболел.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:55
    0
    Ми-2?
    Боевой вертолёт?
    Это политическое заявление о поддержке Украины Латвией.
    Интересно...
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 18:18
      0
      Ми-2?
      Боевой вертолёт?


      Поляки вооружали.

  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:28
    0
    А чтоим беспокоится об населении то, там населения то пенсионеры и чиновники, остальные в европах пашут. Расходы на пенсов можно не считать.