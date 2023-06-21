Американская газета: По итогам контрнаступления ВСУ Украине придется идти на соглашение с Россией

Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться. Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев

Неудачи в ходе идущего третью неделю контрнаступления украинской армии могут заставить страны Запада пересмотреть долгосрочные планы поддержки Украины, считает автор статьи в американской газете The Wall Street Journal Уильям Галстон.Обещания союзников оказывать военную помощь Киеву «столько, сколько потребуется», на деле касаются лишь поддержки на период активных боевых действий ВСУ. По их окончанию Зеленскому придется искать компромисс с Россией, уверен автор. К тому же, только прекращение боевых действий откроет Украине дорогу в НАТО, о чем неоднократно заявляли в США и в командовании альянса.— прогнозирует Галстон.Не стоит рассчитывать украинскому президенту на сопротивление такому сценарию ряда восточноевропейских государств, изо всех сил настаивающих на продолжении военной кампании на Украине до «победы над Россией». В конечном итоге, не Польша или страны Прибалтики будут диктовать условия, когда пора садиться за стол переговоров с Москвой.Ничего хорошего не светит режиму Зеленского в части продолжения поддержки со стороны США из-за нарастающего недовольства республиканцев многомиллиардными тратами на помощь Украине, которая вообще может быть свернута в случае избрания в следующем году на пост президента Дональда Трампа.Автор считает, что сейчас для украинского президента еще сохраняется шанс заключить некие более-менее приемлемые для него лично и страны условия мира с РФ, пока Запад еще склонен помогать Украине. В противном случае, при отсутствии успехов на фронте, Запад просто отвернется от Киева и режим Зеленского ждет полный крах, а судьба Украины как суверенного государства станет очень неопределенной, заключает Галстон.