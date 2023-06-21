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Американская газета: По итогам контрнаступления ВСУ Украине придется идти на соглашение с Россией

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Американская газета: По итогам контрнаступления ВСУ Украине придется идти на соглашение с Россией

Неудачи в ходе идущего третью неделю контрнаступления украинской армии могут заставить страны Запада пересмотреть долгосрочные планы поддержки Украины, считает автор статьи в американской газете The Wall Street Journal Уильям Галстон.


Обещания союзников оказывать военную помощь Киеву «столько, сколько потребуется», на деле касаются лишь поддержки на период активных боевых действий ВСУ. По их окончанию Зеленскому придется искать компромисс с Россией, уверен автор. К тому же, только прекращение боевых действий откроет Украине дорогу в НАТО, о чем неоднократно заявляли в США и в командовании альянса.

Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться. Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев

— прогнозирует Галстон.

Не стоит рассчитывать украинскому президенту на сопротивление такому сценарию ряда восточноевропейских государств, изо всех сил настаивающих на продолжении военной кампании на Украине до «победы над Россией». В конечном итоге, не Польша или страны Прибалтики будут диктовать условия, когда пора садиться за стол переговоров с Москвой.

Ничего хорошего не светит режиму Зеленского в части продолжения поддержки со стороны США из-за нарастающего недовольства республиканцев многомиллиардными тратами на помощь Украине, которая вообще может быть свернута в случае избрания в следующем году на пост президента Дональда Трампа.

Автор считает, что сейчас для украинского президента еще сохраняется шанс заключить некие более-менее приемлемые для него лично и страны условия мира с РФ, пока Запад еще склонен помогать Украине. В противном случае, при отсутствии успехов на фронте, Запад просто отвернется от Киева и режим Зеленского ждет полный крах, а судьба Украины как суверенного государства станет очень неопределенной, заключает Галстон.
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37 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 17:12
    +2
    Надеюсь ввп будет продолжать следовать принципу "каждое следующее соглашение будет для вас хуже".....
    1. grem
      grem Сегодня, 17:21
      -1
      Цитата: ian
      Надеюсь ввп будет продолжать следовать принципу "каждое следующее соглашение будет для вас хуже".....

      А почему вы ВВП с маленькой буквы все пишите ? Или у вас тут это не принято ? Глава России В.В.Путин ..!!! Что вы тут все такие в страхе то ?
      Вот я в открытую пишу тут ,что В.В.Путин наш глава государства ни на какие соглашения не пойдет ..Только Капитуляция и дальнейшее давление на англосаксов ..Они нам ОЧЕНЬ много должны,за все!
      Вот так нужно писать ,это же Русский сайт !!
      Что вы ви здесь стесняетесь нашего главу России Владимира Владимировича И Русского мира ..Или вы презираете Россию и Русский мир ? Так и пишите ..Вот я ненавижу либеров и укронациков с англосаксами И что ?
      Чего и кого боитесь ? Пишите сразу ,обсудим ваши страхи и кто вас обидел ..
      Вот такие дела в танковых дивизиях Урала и Сибири !
      А то жметесь все Эх ..
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:32
        +1
        Может он про внутренний валовый продукт? request
        Но тогда он пессимистично настроен
        "каждое следующее соглашение будет для вас хуже". what
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:40
        +3
        Цитата: grem
        Вот я в открытую пишу тут ,что В.В.Путин наш глава государства

        Да, это так.
        Цитата: grem
        ни на какие соглашения не пойдет ..

        Пойдет.
        Цитата: grem
        Только Капитуляция и дальнейшее давление на англосаксов ..

        Виталь, стыдно признаваться, но мы им проигрываем по всем параметрам. Какой язык в воздушном пространстве? Английский. Где бухает внук Золотова? В Англии.
      3. Комментарий был удален.
      4. Комментарий был удален.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:25
      +7
      Когда западу будет выгодно, нужна будет передышка - отправит Украину "искать компромисс". Запад будет и дальше заваливать Украину оружием, Украина сейчас вполне справляется с задачами возложенными на нее западом. Победить Россию военным путем - никто такую задачу перед Украиной и не ставил, это просто не возможно. Для Российского Государства страшны не армия Украины и армии НАТО в целом, а "договорняки".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:14
    +4
    Это просто частное мнение газетчика На самом дпле идиет война до победного конца одной из сторон.
    1. grem
      grem Сегодня, 17:25
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Это просто частное мнение газетчика На самом дпле идиет война до победного конца одной из сторон.

      А вы за какую сторону ? И вообще Крым НАШ или как ?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:42
        +1
        Цитата: grem
        И вообще Крым НАШ или как ?

        Вот в тему вопрос. А Херсон наш? Или как?
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 18:10
        0
        Цитата: grem
        И вообще Крым НАШ или как ?
        Этот вопрос задаётся не обдуманно, спроси у укронациста: "Чей Крым?" и он ответит - Крым наш, спроси у россиянина и он ответит - Крым наш. А вот на вопрос: "Крым это Россия?" уже отвечают по разному. hi
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:23
          0
          Цитата: Лешак
          спроси у укронациста: "Чей Крым?" и он ответит - Крым наш, спроси у россиянина и он ответит - Крым наш.

          Так чем же мы тогда друг от друга отличаемся?
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 17:33
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Это просто частное мнение газетчика На самом дпле идиет война до победного конца одной из сторон.

      Дело в том, что для запада эта война не является вопросом жизни и смерти, поэтому они сейчас руководствуются принципом выгодно-не выгодно. Так что если им станет не выгодно, победный конец наступит пораньше. Не сомневаюсь в победе России, а вот со сроками вопрос зависит как раз от запада, чем раньше они свернут свою помощь окраине, тем быстрее всё у шумеров закончится.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:45
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Это просто частное мнение газетчика

      Газетчик забыл в своём "всесторонне продуманном прогнозе" одну вещь учесть - Америка согласна, Зеленского нагнут, Европе как скажут, так и сделают... А Россию никто не забыл спросить? Так вот, запросто... Они нам-то нужны, те переговоры?

      Пусть они там ведут переговоры с кем угодно. После изрядной доли кокса с собственным седалищем, говорят, общаться можно.
      Вот только без нас - мы, начиная с Минска, уже наговорились. Теперь, перефразируя старый анекдот, будем морды бить.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:54
        +2
        Укро зольдатен, ундер официрен, быстро выходим и капитулирен!!!
      2. Aken
        Aken Сегодня, 18:12
        +2
        К сожалению, не наговорились.
        С выводом войск из под Киева о чём-то договаривались - обманули.
        С зерновой сделкой о чём-то договаривались - обманули. Ещё и аммиакопровод взорвали.
        Если что, про обманы не мои слова.
        Легко обмануть того, кто сам рад обманываться. Особенно, когда врагу помогают обманывать сторонники почётной капитуляции в обмен на разблокирование активов и возврат яхт.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 18:55
          0
          drinks
          Цитата: Aken
          С выводом войск из под Киева о чём-то договаривались - обманули.
          С зерновой сделкой о чём-то договаривались - обманули. Ещё и аммиакопровод взорвали.
          Если что, про обманы не мои слова.
          Легко обмануть того, кто сам рад обманываться.

          Когда-то, очень давно, некие бородатые негодяи не подписывали с нами "Минсков", говорили "на пальцах", верили на слово. Но обмануть нас они боялись. Потому что знали - взамен расстрелянного из-за дувалов отделения прилетят "шайтан-птицы" с НУРСами, приедут "Иблис-Грады" и смешают с г..рунтом весь кишлак. Вместе со всем его дерьмовым содержимым, которое нас обмануло.

          ЭТИМ [цензура] разрешили себя обманывать - теперь проще раздавить, чем объяснить, что мы играем в какой-то "гуманизьм" (прошу прощения за нецензурное слово. По крайней мере, в моём понимании нецензурное).
    4. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 17:48
      +2
      Вообще-то:"WSJ" влиятельная газета. Связана с бизнес кругами. А значит стоит считаться с мнением такой газеты
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:01
        0
        Сейчас вообще каждая газета в освещении событий на украине замазалась. Форбс тоже
  3. Тополь
    Тополь Сегодня, 17:24
    +2
    Надеюсь, что большинство наиболее подготовленных и мотивированных укропов наши парни повыбили. Да и поставляемая западом техника особо не помогает шумерам. Так что перспективы с перемогой у свидомых довольно призрачные. Запад, конечно, всё посчитает и просчитает, но вполне может оказаться, что им такой расклад покажется не выгодным, и тогда могут просто кинуть шароварных. В общем посмотрим, прогнозы дело не благодарное.
  4. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:28
    +4
    Зеленскому придется искать компромисс с Россией ... только прекращение боевых действий откроет Украине дорогу в НАТО
    Ага, только вот все эти анализаторы и прогнозисты забывают спросить Россию, нужен ли ей компромисс с Украиной. Особенно с учётом того, что Украина после компромисса сразу же рванёт в НАТО...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:54
      +3
      Цитата: nik-mazur
      Особенно с учётом того, что Украина после компромисса сразу же рванёт в НАТО...

      Хотелось бы надеяться, что об этом не только мы с Вами знаем, но и в Кремле догадываются.

      Хотя...
      Украина-то рванёт.
      А лоб об закрытые-открытые ворота НАТО не расшибёт?
      Чего НАТО сейчас не имеет от Украины того, что при Украине в составе НАТО американцы имели бы?
      Отсюда вопрос - и нафига бешеный салорейх официально в НАТО?
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 18:16
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        нафига бешеный салорейх официально в НАТО?
        С учётом невменяемости западных деятелей, желательно просто уничтожить Украину, что бы не было даже теоретической возможности вступления. Так, чисто на всякий случай, в соответствии с (якобы) сталинским принципом: нет ̶с̶т̶р̶а̶н̶ы̶... человека – нет проблемы.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:28
    +1
    В принципе, если бы укры сейчас согласились капитулировать, то могли бы себе выторговать всё, что за Днепром. Ну, правда, без Одессы, Николаева, Харькова
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: igorbrsv
      Ну, правда, без Одессы, Николаева, Харькова

      Я ржу потихоньку. Полтора года назад мне тут кто то писал, что мы в Николаеве будем строить свои корабли осенью 2022 года. Прошла весна, проходит лето, спасибо партии за это. Не строим мы как то свои корабли в Николаеве.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 18:07
        -1
        А мне понравилось как изящно вы ушли от вопроса про Крым. Маркер .
      2. Aken
        Aken Сегодня, 18:14
        0
        Тогда многие были уверены, что так и будет. Особенно в нашем МО.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:51
      +1
      Цитата: igorbrsv
      В принципе, если бы укры сейчас согласились капитулировать, то могли бы себе выторговать всё, что за Днепром. Ну, правда, без Одессы, Николаева, Харькова

      Опять же только в том случае, если они подпишутся под требованиями России о том, что украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус, с чего, в принципе, всё и начиналось и чему бандерлоги с матрасами изначально не вняли. Теперь придётся вникнуть и принять новую действительность, но уже в значительно территориально-кастрированном виде.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:28
    0
    Американцы рассчитывают победить во время переговоров ?Какие переговоры ,только капитуляция ВСУ.Но это уже прогресс,раз хитропопые об этом заговорили.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:10
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Какие переговоры ,только капитуляция ВСУ.

      А переговоры будут. Уверен процентов на 99.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:33
    0
    Автор считает, что сейчас для украинского президента еще сохраняется шанс заключить некие более-менее приемлемые для него лично и страны условия мира с РФ, пока Запад еще склонен помогать Украине. В противном случае, при отсутствии успехов на фронте, Запад просто отвернется от Киева и режим Зеленского ждет полный крах, а судьба Украины как суверенного государства станет очень неопределенной, заключает Галстон.
    . Пророчество или так развлекаются, от нечего делать?
  8. kasy
    kasy Сегодня, 17:48
    +1
    придется, только после того как весь юго-восток вернется домой, без харькова, одессы и николаева никаких соглашений быть не может
  9. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:50
    +1
    Это не двусторонняя война запада против России, это трехсторонняя война штатов против всего мира и России, в которой матрасы под предлогом обороны от "злых русских" кастрируют всех своих "союзников", убирают любую оппозицию своей оккупации их территорий, да еще и грабят за счет навязывания своих вооружений как монополисты. В конце останутся не гейропа с матрасами, руина и Россия, а матрасы и Россия- только тогда страшащийся реально огрести от того, кто сильно бьет по роже, п-ндостан остановится.
  10. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:54
    +1
    Украине придется идти на соглашение с Россией

    Украине то, может и придется, только нужно ли это России? Правящий режим Украины уже переобувался в воздухе неоднократно. Вместе со всеми своими "гарантами" исполнения соглашений. Им доверять даже для виду смертельно опасно.
    1. Комментарий был удален.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: МВГ
      Правящий режим Украины уже переобувался в воздухе неоднократно.

      Это... Вопрос можно? А разве мы не переобували тапки на ходу?
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:07
    0
    Соглашение могло быть в марте 2022, сейчас... Осознание того, что Украина может вступить в НАТО не даст нам такой возможности, так как это: Прямая и явная угроза самому существованию России и её этноса.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Прямая и явная угроза самому существованию России и её этноса.

      Украинцы такие же славяне, как и мы! У меня была первая любовь именно с украинкой, соседи у нас были украинцы, и вовсю на магнитофоне Новикова крутили. Ну ничем они от нас не отличались.
  12. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:16
    0
    Надеюсь соглашением называется капитуляция.
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:50
    0
    Нидайбох!!! Минск-3? Мало фраеров обували?