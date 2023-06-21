Глава Еврокомиссии раскрыла суть принятого ЕС 11-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз принял одиннадцатый пакет антироссийских санкций. В социальной сети о содержании нового пакета написала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По утверждению главы Еврокомиссии, новый санкционный пакет против России включает некие инструменты, которые будут препятствовать РФ обходить санкции и получать товары, которые попадают под санкционные ограничения.Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует «политическое соглашение» по новому пакету санкций, так как оно якобы не позволит России получать те виды товаров, поставки которых в РФ запрещены. Но более детальное содержание пакета санкций будет раскрыто позже, когда информацию официально опубликуют в журнале Евросоюза.Между тем, напомним, что многие товары, которые запрещено поставлять в Россию в соответствии с санкциями, все равно попадают в нашу страну. В современном мире существует слишком много возможностей для налаживания параллельного импорта. Запад обвиняет целый ряд стран и постсоветского пространства, и Ближнего Востока, и Восточной Азии в том, что они занимаются поставками в Россию товаров из ЕС и США, которые входят в санкционные списки.Ранее постпреды Евросоюза одобрили 11-й пакет антироссийских санкций. Но большинство санкций куда больше вредят европейским государствам, нежели России, и способствуют ухудшению качества жизни в странах Европы. С начала спецоперации и введения антироссийских санкций миллионы рядовых европейцев уже ощутили на самих себе «результативность» этих санкционных мер.