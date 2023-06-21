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Глава Еврокомиссии раскрыла суть принятого ЕС 11-го пакета антироссийских санкций

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Глава Еврокомиссии раскрыла суть принятого ЕС 11-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз принял одиннадцатый пакет антироссийских санкций. В социальной сети о содержании нового пакета написала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


По утверждению главы Еврокомиссии, новый санкционный пакет против России включает некие инструменты, которые будут препятствовать РФ обходить санкции и получать товары, которые попадают под санкционные ограничения.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует «политическое соглашение» по новому пакету санкций, так как оно якобы не позволит России получать те виды товаров, поставки которых в РФ запрещены. Но более детальное содержание пакета санкций будет раскрыто позже, когда информацию официально опубликуют в журнале Евросоюза.

Между тем, напомним, что многие товары, которые запрещено поставлять в Россию в соответствии с санкциями, все равно попадают в нашу страну. В современном мире существует слишком много возможностей для налаживания параллельного импорта. Запад обвиняет целый ряд стран и постсоветского пространства, и Ближнего Востока, и Восточной Азии в том, что они занимаются поставками в Россию товаров из ЕС и США, которые входят в санкционные списки.

Ранее постпреды Евросоюза одобрили 11-й пакет антироссийских санкций. Но большинство санкций куда больше вредят европейским государствам, нежели России, и способствуют ухудшению качества жизни в странах Европы. С начала спецоперации и введения антироссийских санкций миллионы рядовых европейцев уже ощутили на самих себе «результативность» этих санкционных мер.
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22 комментария
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 17:27
    +8
    ЕС надо запретить европейским компаниям работать в России laughing
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:31
      +7
      большинство санкций куда больше вредят европейским государствам, нежели России, и способствуют ухудшению качества жизни в странах Европы.

      Не зря Урсулу фон дер Ляйен уже давно прозвали в Европе "БЕШЕНОЙ НЕМКОЙ"!
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 18:14
        +3
        Вот же , не зря у меня при слове немец вылазит аллергия. А если серьезно, то при слове немец мне сразу вспоминается ВОВ, и ничего здесь не поделать... Мне вспоминается ВОВ и 20 миллионов погибших, может кто-то после меня простит немцев (когда я умру), но я нет.
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:37
      +4
      Надо европейские пакеты собачникам отдавать. Для сбора фекалий)
    3. grem
      grem Сегодня, 17:39
      +17
      Спасибо за очередные санкции и низкий вам поклон ,от всей провинции России .!
      У нас теперь все свое и олигархи затихли и разбежались ..Живем хлеб жуем !
      Блогеры исчезли и разбежались Никто уже Россию и русских не унижают .!
      Еще раз от всей души СПАСИБО !!! Прям дышать легче стало ..А кому не стало записываются добровольцами натовсую броню мочить и предателей укросаксов ..Пишут письма все хорошо ,воюем и Россию не сдадим ..
      Внучек вот приезжал с товарищами ,молочка попить ..Так и живем
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Венд
      ЕС надо запретить европейским компаниям работать в России


      Да все это цирк показуха типа - "ух мы бы им дали, если бы они нас догнали." Едешь из Ивангорода в Нарву, на эстонской границе, бутылку водки не провезешь, а если оптом закажешь в России контейнер водки, то вез без проблем. Санкциии !!!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:02
        +1
        Дура проклятущая!! Это же бизнес!! 309 % прибыли и далее по иексту
  2. nuguma20051980
    nuguma20051980 Сегодня, 17:33
    +5
    Все как говорил Задорнов, мы принимаем санкции что бы работали прежнии санкции
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:38
    +3
    некие инструменты, которые будут препятствовать РФ обходить санкции и получать товары, которые попадают под санкционные ограничения
    Всё-таки они упоротые и невменяемые. Скажем, производство и сбыт наркотиков вне закона практически во всех государствах мира. Наркоторговцев безжалостно преследуют, сажают и просто отстреливают. Но даже в самых полицейских государствах, типа США, вообще, не проблема достать хоть героин, хоть мет с кокаином.
    А тут всего лишь санкции, которые поддерживает, хорошо, если одна седьмая часть всего мира.К тому же, речь идёт не о прибылях частных лиц, а о государственных интересах и не только наших. Хотя и о прибылях тоже.
    В общем, без шансов – никакие инструменты не помогут.
    Кстати, с учётом биографии главы Еврокомиссии, упоминание ею неких инструментов выглядит или забавным, или подозрительным.
    А ещё дико интересно, если глава Еврокомиссии будет трындеть, скажем, про Центрально-Африканскую Республику, то она тоже оденется под цвет государственного флага в красно-жёлто-зелёно-сине-белое?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:41
    +3
    По утверждению главы Еврокомиссии, новый санкционный пакет против России включает некие инструменты, которые будут препятствовать РФ обходить санкции и получать товары, которые попадают под санкционные ограничения.
    . Санкции на санкции, под санкции... не, не, тут поллитрой не обойдёшся, никак drinks
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:49
    +1
    Добавили себе головной боли- поиск серых схем обхода собственных санкций...
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:59
    +3
    Гамбургеры запретят производить.... belay И пиццу тоже.
    Это конец..... crying
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:13
      +2
      Nexcom.Какое горе теперь мне нельзя называть свой продукт виски .Какое горе ,пойду одену будёновку и буду давиться самогоном ( чачей) crying
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:31
        0
        Да вообще, капец нам теперь пришел.... crying И нигаварите, tralflot1832....
  7. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:59
    +2
    Если вторичные санкции не работают, значит, надо вводить третичные.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:01
    +1
    Проклятый поджигатель войны!

    Следите за ее историей! группа Гелена, Основатель немецкой конституционной защиты и фон Ушис, ее отец Альбрехт. Тогда вы понимаете, почему поджигатель войны так ненавидит Россию.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:01
    +2
    Вроде стиральные машины мы закупили на десять лет вперёд. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:03
      +2
      Я белорусскую взял Атлант - меня устраивает. Заодно и сябров поддержал.

      зы по функциям всё тоже самое что и на западных.
  10. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 18:28
    +1
    Я со своего огорода ем овощи и кормлю две свинки, у меня есть квашенная капуста, огурцы и помидоры, картошка и сало. И что Европа думает я без из продуктов загнусь - бред, голод бывал , но это по родные аномалии, а так у меня консервации и мясной и овощной на лет пять, главное не лениться и самогона на пять лет из расчета 200 грамм на день. И так у всех в моей деревне в Волгоградской области, про арбузы я не говорю, и моченые, и свежие до Нового года, Волга рядом- рыба всегда есть, кто не лентяй еду вырастить и поймать всегда сможет...
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:31
    0
    Давно пора!!
    Сделайте 12 пакет санкций такой , чтобы в Кремле кремляне стали репу чесать и занялись развитием промышленности.
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:33
    0
    . Между тем, напомним, что многие товары, которые запрещено поставлять в Россию в соответствии с санкциями, все равно попадают в нашу страну.

    Да не многие, а все товары к нам попадают. Ещё и конкуренцию отечественной составляют. А вот им интересно китайская продукция не нашими ли дорогами поставляется, или севмор путём. Если не нашими, то это им значительно дороже. Они же сами "на игле" у Китая сидят, а теперь ещё от дорогущих штатовскоих энергоносителей зависимы. Нет. С такими замашками, они далеко не уедут
  13. KLM77
    KLM77 Сегодня, 18:35
    0
    Что мелочиться-то, возводите сразу стену, неумные люди! По-моему скоро "цветущий сад" превратится в натуральные джунгли. laughing