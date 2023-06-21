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Читатели британской прессы обвинили американские власти в денежных махинациях из-за Украины

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Читатели британской прессы обвинили американские власти в денежных махинациях из-за Украины

У американских и британских налогоплательщиков вызвала довольно резкую реакцию появившаяся в ряде западных изданий новость о допущенной в Пентагоне бухгалтерской ошибке, вследствие которой была дана неправильная оценка объемам помощи, переданной киевскому режиму.


В частности, читатели британского таблоида Daily Mail в комментариях под статьей выразили свое возмущение превышением озвученного ранее американскими властями объема финансирования Киева на сумму, превышающую 6,2 миллиарда долларов.

Читатели массово оставляют под статьей гневные комментарии, в которых обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в необдуманных тратах значительных средств американских налогоплательщиков на поддержку киевского режима вместо того, чтобы повышать обороноспособность собственной страны.

Кроме того, комментаторы возмущены отсутствием какого-либо аудита и четкой отчетности при выделении таких крупных сумм, которые могут быть направлены куда угодно и обвиняют отца и сына Байденов в том, что те "хорошо умеют прятать и красть государственные деньги".

Однако, несмотря на это, власти США намерены предоставить Украине дополнительную поддержку в размере 1,3 миллиарда долларов. Как заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, средства предназначены для восстановления украинской энергосети и транспортной инфраструктуры. Часть выделенных денег предполагается направить на цифровизацию украинских госструктур и борьбу с коррупцией. Какая часть от этого транша будет "утеряна" в результате очередной "бухгалтерской ошибки" остается только догадываться...
Использованы фотографии:
Pixabay
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:38
    +1
    У американских и британских налогоплательщиков вызвала довольно резкую реакцию появившаяся в ряде западных изданий новость о допущенной в Пентагоне бухгалтерской ошибке, вследствие которой была дана неправильная оценка объемам помощи, переданной киевскому режиму.
    . Да ладно тюльку гнать... ошиблись они, как же. Выделенные бабки потратили, тем или иным образом, а у кукуевских "расходники" выделяемые западом погорели в полях или ещё как... вот тут и "ошибочка" вовремя обнаружилась и пойдёт веселуха разбазаривания, туда сюда, чего то и кукуевским перепадет, наверное.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:44
      +4
      средства предназначены для восстановления украинской энергосети и транспортной инфраструктуры

      Это же золотое дно. Даже вкладываться не нужно. Попилить можно почти всю сумму. Отчитаются, что построили, но русские всё разбомбили.
      У нас так в 90-х мосты в Чечне строились.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:06
        +1
        Снабжение Украины, конечно, удобно для всяких махинаций.
        Но такое впечатление, что британцы думают, что без Украины США бы не занимались махинациями.
        Да одно протаскивание ничем не обеспеченных крашеных бумажек "доллар" под вид международной валюты обеспечило махинаторов таким доходом, что Украина и рядом не валялась. Грабят весь мир, причём давно.
        А "потолок госдолга" - афёра на регулярной основе, и ведь из года в год прокатывает. "Мы вас оргабим ещё, но обязательно вернём, что украли, когда нибудь потом".
        И кроме этих известных афёр постоянно что-то новое придумывают. Украина - всего лишь одна из многих афёр.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 18:30
          0
          Какая часть от этого транша будет "утеряна" в результате очередной "бухгалтерской ошибки" остается только догадываться...

          Статистика ранее показала, что 90% американского транша так и остаётся в США и до Киева не лоходит!
          А 10-ю процентами этого транша Зеленский как президент Украины распределяет в Укрорейхе по закону лично сам - и в том числе, не забывая коррупционно обогатить и свой личный карман и карманы своих подручных в Офисе президента!
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:47
    0
    Кому война, а кому мать родна,в США,появятся еще миллионеры,и миллиардеры,а кто то еще богаче станет.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:14
      0
      Байден уже открыто признался, что является рептилоидом, занимающимся политикой на Земле последние 207 лет.

      Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет

      https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-20/biden-says-his-foreign-policy-knowledge-equals-even-kissinger
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:50
    +3
    Начало доходить, что их попросту дурят? belay
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:51
    +2
    Читатели британской прессы обвинили

    только дошло до них. Проект "Украина Майданная" и был задуман для отмывания (вернее, отнимания) денег. Развод всепланетного масштаба: все разводимые на деньги лохи в Европе.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 18:40
    0
    Пора янкерсам переходить к прямой оплате нашим бойцам за пожжёную западную технику....