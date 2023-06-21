Читатели британской прессы обвинили американские власти в денежных махинациях из-за Украины

У американских и британских налогоплательщиков вызвала довольно резкую реакцию появившаяся в ряде западных изданий новость о допущенной в Пентагоне бухгалтерской ошибке, вследствие которой была дана неправильная оценка объемам помощи, переданной киевскому режиму.
В частности, читатели британского таблоида Daily Mail в комментариях под статьей выразили свое возмущение превышением озвученного ранее американскими властями объема финансирования Киева на сумму, превышающую 6,2 миллиарда долларов.
Читатели массово оставляют под статьей гневные комментарии, в которых обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в необдуманных тратах значительных средств американских налогоплательщиков на поддержку киевского режима вместо того, чтобы повышать обороноспособность собственной страны.
Кроме того, комментаторы возмущены отсутствием какого-либо аудита и четкой отчетности при выделении таких крупных сумм, которые могут быть направлены куда угодно и обвиняют отца и сына Байденов в том, что те "хорошо умеют прятать и красть государственные деньги".
Однако, несмотря на это, власти США намерены предоставить Украине дополнительную поддержку в размере 1,3 миллиарда долларов. Как заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, средства предназначены для восстановления украинской энергосети и транспортной инфраструктуры. Часть выделенных денег предполагается направить на цифровизацию украинских госструктур и борьбу с коррупцией. Какая часть от этого транша будет "утеряна" в результате очередной "бухгалтерской ошибки" остается только догадываться...